Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đột kích sòng xóc đĩa, bắt giữ 18 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 130 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68” tại thôn Đức Trọng (xã Đan Điền), do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

image-2178.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)
#Công an #TP Huế #bắt giữ #đối tượng #xóc đĩa

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng Internet ở Lào Cai

Quá trình bắt quả tang, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 78 triệu đồng, 1 bảng vị, 6 điện thoại di động, 4 xe mô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đêm 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

cac-doi-tuong-cung-tang-vat-tai-hien-truong.jpg
Các đối tượng cùng vật chứng tại hiện trường. Ảnh CALC
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng ở Huế lĩnh án

Đây là đường dây cá độ bóng đá có tổ chức, sử dụng mạng Internet làm phương tiện, với số tiền dùng để đánh bạc vượt xa mức cấu thành tội phạm…

Ngày 13/11, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Long Rin (SN 1990), Ngô Vũ (SN 1990), Trần Hữu Vĩnh Tường (SN 1993), Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1989), Phan Hải (SN 1986), Nguyễn Văn Rôn (SN 2001) và Phan Đức Vỹ (SN 1998) cùng trú trên địa bàn TP Huế; Trần Công Mạnh (SN 1980) trú tại TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, vào lúc 10h30 ngày 28/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế kiểm tra hành chính tại số nhà 19 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Long Rin đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Xem chi tiết

Xã hội

Nuôi 10 chó dữ bảo vệ 'boongke' ma tuý ở Hưng Yên

Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi 10 con chó để bảo vệ, lắp camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp tại Tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

122.jpg
Vũ Ngọc Tân bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới