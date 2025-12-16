Đột kích sòng xóc đĩa, bắt giữ 18 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 130 triệu đồng.

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68” tại thôn Đức Trọng (xã Đan Điền), do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

