Xã hội

'Biểu diễn trên xe' đăng Facebook, nam sinh viên bị tịch thu phương tiện

Chỉ vì “muốn thể hiện”, nam sinh viên đã bị cơ quan chức năng tịch thu phương tiện; ngoài ra người này còn gây liên lụy cho gia đình.

Đăng Lê

Đó là trường hợp của B.H.T. (SN 2007, ngụ phường Dĩ An, TP HCM) đang bị Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM) lập hồ sơ xử lý vì hành vi “Buông cả hai tay khi điều khiển xe, không giấy phép lái xe".

img-8236.jpg
Hình ảnh (cắt từ clip) ghi nhận nam sinh viên buông 2 tay, lạng lách đánh võng khi chạy xe máy trên đường.

“Ngoài ra mẹ của nam sinh viên này cũng bị lập biên bản xử phạt hành vi “Giao xe mô tô 2 bánh cho người không đủ điều kiện theo quy định”, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Trước đó từ nguồn tin trên mạng xã hội, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện nam thanh niên điều khiển xe trên một tuyến đường thuộc phường Dĩ An, buông hai tay, lạng lách đánh võng.

img-8235.jpg
Sinh viên T. làm việc tại Đội CSGT Rạch Chiếc. Hành vi của T. sẽ bị tịch thu phương tiện. Ngoài ra mẹ của nam sinh viên này cũng bị lập biên bản xử phạt vì hành vi "Giao xe mô tô 2 bánh cho người không đủ điều kiện theo quy định”.

Qua trích xuất, CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An xác định được người điều khiển xe là T., hiện là sinh viên và mời về trụ sở Đội CSGT làm việc. Nam sinh viên đã thừa nhận hành vi được mẹ giao xe dù chưa có bằng lái; sau đó điều khiển xe buông 2 tay, lạng lách đánh võng để bạn quay video đăng lên Facebook.

“Với những lỗi vi phạm nghiêm trọng nói trên, PC08 đang lập hồ sơ xử phạt và ra quyết định tịch thu phương tiện”, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

