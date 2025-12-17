Người dân Hà Tĩnh giao nộp 2 quả mìn, 2 khẩu súng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 2 quả mìn, 2 khẩu súng và 51 viên đạn do người dân tự nguyện nộp.

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 quả mìn, 2 khẩu súng và 51 viên đạn do người dân giao nộp.

Trước đó, Tổ CSGT quốc lộ 1A phụ trách địa bàn thị xã Kỳ Anh (cũ) đã tuyên truyền, vận động 3 người dân tự nguyện chấp hành việc giao nộp vũ khí quân dụng.

Người dân tự nguyện giao nộp khẩu súng K54.

Cụ thể, anh P.V.L (trú ở TDP4, phường Trần Phú) giao nộp 2 quả mìn chống tăng; anh P.Đ.T (trú ở TDP Hưng Thịnh, phường Sông Trí), giao nộp 1 khẩu súng quân dụng K54 và 51 viên đạn; anh P.V.L, trú ở TDP Tân Hà, phường Sông Trí giao nộp 1 khẩu súng hơi nén PCP.

Hiện, số vũ khí, vật liệu nổ nói trên đã được bàn giao cho Công an phường Sông Trí bảo quản, quản lý và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

