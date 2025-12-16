Bắt đối tượng trốn truy tìm suốt gần 2 năm vì có hành vi lừa đảo

Kết quả xác minh xác định đối tượng là Nguyễn Văn Thái là đối tượng đang bị truy tìm liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Lào Cai đã chủ động tổ chức rà soát địa bàn, quản lý cư trú, nắm chắc tình hình nhân khẩu, tập trung vào các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú trên địa bàn tổ dân phố Sơn Mãn, phường Lào Cai.

Công an phường Lào Cai bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thái cho Công an TP Hà Nội.

Qua công tác rà soát, lực lượng Công an phường Lào Cai phát hiện một đối tượng có thông tin trùng khớp với đối tượng đang bị truy tìm theo quyết định của Công an Thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh xác định đối tượng là Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại thôn Quang Minh, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đang bị truy tìm liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội từ khoảng tháng 3/2023 đến 10/2024 theo quyết định của Công an Thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thái khai nhận, trước đó, vào khoảng tháng 1/2025, đối tượng di chuyển lên địa bàn thị xã Sa Pa (nay là phường Sa Pa) với mục đích thuê lại quán cà phê để kinh doanh. Đến cuối năm 2025, khi chuyển về cư trú tại tổ dân phố Sơn Mãn 1, phường Lào Cai thì bị lực lượng Công an phường Lào Cai phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Lào Cai đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thái cho Công an Thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản