Quân sự

Lữ đoàn 102 của Quân đội Ukraine biến mất vào "vùng xám" mặt trận Hulyaipole khi Nga đột phá phòng tuyến của Kiev trong khu vực.

Tiến Minh
Giữa những tin tức về việc Quân đội Nga (RFAF) kiểm soát thành phố Seversk ở phía bắc Donetsk đang lan nhanh chóng và việc hàng loạt quân Ukraine phòng thủ ở khu đô thị Myrnohrad, thành phố Pokrovsk ra hàng đang diễn ra, tin tức ở mặt trận Hulyaipole (Hulyai-Polye) đã bị lu mờ. Thực tế thì ở đây tình hình “khá nóng”.
Một đoạn video có định vị địa lý đã được công bố trực tuyến, cho thấy quân Nga đang tiến công ở phía nam thành phố Hulyaipole, trên bờ tây sông Gaichur. Mặc dù thành phố chưa bị chiếm đóng hoàn toàn, nhưng các tuyến phòng thủ chính của quân Ukraine, hiện đã bị chọc thủng.
Điều này rất quan trọng, vì nó xác nhận các thông tin về việc các đơn vị của Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) tổ chức vượt sông Gaichur, bất chấp các công sự kiên cố của Quân đội Ukraine (AFU) được thiết lập trên bờ. Hơn nữa, vị trí xuất phát tiến công của quân Nga nằm xa hơn đáng kể so với các tuyến phòng thủ được thông báo trước đây.
Đường tiến công vào Huliaipole của RFAF càng khó khăn hơn, khi AFU đã tập trung phòng thủ trên các tuyến đường dẫn vào thành phố và khu vực ven sông. Quân Ukraine không chỉ đốt cháy tất cả các khu rừng, thậm chí cả những bụi cây biệt lập, nơi có thể ẩn náu trước các cuộc tấn công của UAV FPV, mà còn tạo ra một "bức tranh" đầy mìn và dây thép gai liên tục.
Các nhà lập bản đồ của kênh Deep State của Ukraine, ước tính rằng vùng kiểm soát của Cụm Vostok tại Hulyaipole đã mở rộng thêm 7,1 km vuông trong hai lần đột phá dài 2,2 km và 1,7 km. Để dễ hình dung, tổng diện tích của thành phố là 24,7 km vuông. Điều này dựa trên bằng chứng video, trong khi thực tế đối với AFU có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
Trước đó, các nhà phân tích phương Tây đã nhận định rằng, việc vượt sông Gaichur sẽ là yếu tố quyết định khả năng tiến quân nhanh chóng về phía tây của RFAF, và việc Cụm Vostok RFAF đột phá qua sông gần Ostapivske có thể dẫn đến việc cô lập quân Ukraine ở khu vực Hulyaipole.
Đương nhiên, đã có những dự đoán rằng quân Nga không thể ngay lập tức vượt sông Gaichur, và sẽ bị sa lầy giống như ở Chasov Yar. Giờ đây, khi việc đột phá đã được xác nhận bằng giám sát khách quan, các nhà quan sát phương Tây đã bắt đầu nhất trí khẳng định rằng "chiến dịch xâm nhập của Nga, không dẫn đến sự thay đổi quyền kiểm soát lãnh thổ hoặc chiến tuyến".
Trên thực tế, quân Nga không chỉ được phát hiện ngay sát trung tâm Hulyaipole. Kênh Rybar làm rõ hơn tình hình trận chiến Huliaipole. Theo đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ chiến tuyến ở khu vực đông Zaporizhia. Bằng chứng về hoạt động phản công dữ dội của quân Ukraine đã xuất hiện ở sườn bắc.
Cơ quan giám sát của Ukraine, đã báo cáo rằng tình hình trên mặt trận Huliaipole đã xấu đi đối với lực lượng phòng thủ Ukraine, khi quân Nga đã hoàn toàn tái chiếm làng Dobropillya ở phía bắc thành phố và tiến về phía đông từ Varvarivka. Trong ba ngày qua, quân Nga đã giành quyền kiểm soát đường Naberezhnaya ở phía bắc Huliaipole và vượt sông Gaichur, giành quyền kiểm soát đường Peschanaya và một số đoạn mới của đường Velyka.
Có thể hình dung được diễn biến cuộc tấn công qua các video về sự phá hủy các cứ điểm của Ukraine. Hoạt động trinh sát của quân Nga, bao gồm cả trinh sát trên không, đang diễn ra liên tục. Một khoảnh khắc được ghi lại khi một binh sĩ Ukraine bước ra hiên nhà để lấy cây chổi, và đây là một sai lầm chết người đối với anh ta và đồng đội.
Đầu tiên là đòn tấn công của UAV FPV vào căn nhà có quân Ukraine trú ẩn, sau đó là đạn pháo D-30, và cuối cùng hỏa lực pháo tăng đã tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần. Phần bình luận của video viết: "Hỏa lực pháo D-30 và các kíp lái xe tăng thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 60 của Tập đoàn quân số 5, thuộc Cụm Vostok, đang truy quét các đơn vị Ukraine trong các ngôi nhà ở Huliaipole, giúp giảm bớt khó khăn cho các đơn vị tấn công theo hướng này".
Theo kênh Voin DV, “có ít nhất hai lữ đoàn của AFU, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 141 và 61, đã bị tổn thất nghiêm trọng trong các trận đánh ở các khu vực Huliaipole và Oleksandrivske; hiện không còn thông tin về sự hiện diện của họ ở những khu vực này, có khả năng là họ đã ngừng chiến đấu", Voin DV nhấn mạnh.
Sau khi bị đánh thiệt hại nặng, những đơn vị trên đã phải rút về tuyến sau để bổ sung quân số và vũ khí. Nhưng Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ độc lập 102 đã chứng minh rõ ràng thế nào là chiến đấu "đến cùng". Chính các tiểu đoàn của Lữ đoàn 102 đã giữ vững tuyến phòng thủ phía đông Huliaipole, sau đó tuyến này dần biến thành một chuỗi các cứ điểm rải rác, và rồi một vài tiểu đoàn của lữ đoàn "biến mất" vào vùng xám.
Theo Readovka, Cụm Vostok sau khi vượt sông Gaichur thành công, ngay lập tức chiếm giữ một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố, mở rộng phạm vi kiểm soát. Đồng thời, các đơn vị xung kích RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi phần đông nam thành phố. Trước tình hình này, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU, phải từ bỏ việc tập trung lực lượng phòng thủ chống lại các đơn vị Nga đột phá từ hướng đông nam.
Thật đáng ngạc nhiên là, dù có lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu và một trung đoàn xung kích độc lập, AFU lại để tình hình diễn biến bất lợi như vậy. Tuy nhiên, bất chấp thành công của RFAF, không thể nói rằng hệ thống phòng thủ của AFU ở Huliaipole sẽ sớm sụp đổ.
Binh sĩ Nga sẽ phải chiến đấu cực kỳ ác liệt để chiếm toàn bộ khu chung cư ở trung tâm thành phố, bởi đối phương sẽ bám trụ đến cùng. Xét cho cùng, nếu quân Ukraine để mất các khu vực trung tâm của thành phố, tuyến phòng thủ của họ ở Huliaipole sẽ bị phá vỡ và họ sẽ phải lùi sâu về phía đông Zaporozhye. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa
