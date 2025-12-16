Kiểm tra thanh niên đỗ xe ven đường, Công an phát hiện nhiều gói ma túy

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/12 trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ dân phố Chiền (phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), tổ công tác Công an phường Tiền Phong phát hiện 1 nam thanh niên đi xe Airblade đen-đỏ, BKS 30-Y9 - 0794, đỗ ven đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng G.V.T khi bị bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng G.V.T (sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Am Vàng, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 32 gói giấy chứa chất bột màu trắng nghi heroin; 2 gói nilon màu đen, bên trong mỗi gói có 01 gói giấy chứa bột trắng nghi heroin; 1 hộp kim loại màu đỏ nhãn “LOTUS”, bên trong có 1 gói nilon chứa bột trắng nghi heroin.

Tang vật thu giữ của đối tượng G.V.T.

Kết quả giám định sơ bộ, số ma túy trong 2 gói nilon màu đen là 3,568g heroin.

Tại cơ quan Công an, G.V.T khai nhận là người nghiện ma túy, chiều cùng ngày đã mua số ma túy trị giá 5.800.000 đồng của một người đàn ông không quen biết để sử dụng. Test nước tiểu cho kết quả dương tính với heroin.

Công an phường Tiền Phong đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.

