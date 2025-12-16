Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kiểm tra thanh niên đỗ xe ven đường, Công an phát hiện nhiều gói ma túy

Công an phường Tiền Phong kiểm tra G.V.T điều khiển xe máy, đỗ ven đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì phát hiện nhiều gói ma túy.

Khánh Hoài

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/12 trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ dân phố Chiền (phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), tổ công tác Công an phường Tiền Phong phát hiện 1 nam thanh niên đi xe Airblade đen-đỏ, BKS 30-Y9 - 0794, đỗ ven đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, có biểu hiện nghi vấn.

cats.jpg
Đối tượng G.V.T khi bị bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng G.V.T (sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Am Vàng, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 32 gói giấy chứa chất bột màu trắng nghi heroin; 2 gói nilon màu đen, bên trong mỗi gói có 01 gói giấy chứa bột trắng nghi heroin; 1 hộp kim loại màu đỏ nhãn “LOTUS”, bên trong có 1 gói nilon chứa bột trắng nghi heroin.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Tang vật thu giữ của đối tượng G.V.T.

Kết quả giám định sơ bộ, số ma túy trong 2 gói nilon màu đen là 3,568g heroin.

Tại cơ quan Công an, G.V.T khai nhận là người nghiện ma túy, chiều cùng ngày đã mua số ma túy trị giá 5.800.000 đồng của một người đàn ông không quen biết để sử dụng. Test nước tiểu cho kết quả dương tính với heroin.

Công an phường Tiền Phong đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử. (Nguồn: VTV).

#ma túy #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Phạm Văn Thoại vừa bị Công an Phượng Sơn (Bắc Ninh) bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Phượng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

d6c3ebba36e8dfb686f9.jpg
Đối tượng Phạm Văn Thoại tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế ở Hải Phòng trốn chốt kiểm tra cồn, lộ tàng trữ ma túy

Khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế đã lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sau đó phát hiện trên xe có túi nilông chứa chất bột màu trắng, nghi ketamin.

Ngày 15/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, lúc 19h ngày 14/12, tại 142 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, Tổ địa bàn Kiến An - Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện và ra tín hiệu dừng kiểm tra một xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu KIA CERATO, biển kiểm soát 15K-269.62.

7777.jpg
Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hồng tàng trữ trái phép chất ma túy tại đoạn đường thuộc thôn Chợ (Bắc Ninh).

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 8h30 ngày 12/12, Tổ công tác của Công an xã Tân Yên phối hợp với Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

cats.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng (ở giữa) và tang vật khi bị bắt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới