Già đẫy Java bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng

Già đẫy Java bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng

Sau nhiều năm vắng bóng, già đẫy Java xuất hiện trở lại ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Đây là loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.

Tâm Anh (TH)
Chia sẻ trên báo An Giang, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Trần Văn Thắng cho biết, già đẫy Java định cư, sinh sản tại Vườn. Vào năm 2002, tại khu rừng tràm trên đất than bùn (khu vực không bị cháy), đơn vị phát hiện 7 tổ chim. Trong đó, 4 tổ có con non (mỗi tổ từ 2 - 4 chim non). Ảnh: Báo An Giang.
Vườn quốc gia U Minh Thượng tiếp tục khảo sát, phát hiện có 42 cá thể già đẫy Java được ghi nhận sinh sống. Đến tháng 6/2003, Vườn ghi nhận 114 cá thể, nhiều nhất từ trước tới nay. Ảnh: Báo An Giang.
Thời gian sau, già đẫy Java được ghi nhận ngày càng ít, đơn vị cũng ít phát hiện chúng hơn. Nguyên nhân do nơi làm tổ và nơi kiếm ăn bị thu hẹp hoặc có thể do cháy rừng tràm khiến không gian sống của loài chim quý hiếm này mất dần. Ảnh: SGGP.
“Mới đây, Vườn quốc gia U Minh Thượng ghi nhận cá thể già đẫy Java kiếm ăn ở trảng nước khá lâu, sau đó bay lượn sâu vào vạt rừng tràm rộng lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng, đơn vị cố gắng tiếp tục gìn giữ hệ sinh thái đa dạng để già đẫy Java cũng như tất cả các loài sinh sống và sinh sản nhiều hơn”, Phó Giám đốc Trần Văn Thắng cho biết. Ảnh: SGGP.
Già đẫy Java có tên khoa học Leptoptilos Javanicus, còn được gọi là già sói, cò sói. Loài này phân bố nhiều nhất ở Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Hiện trên thế giới chỉ có khoảng 10.000 cá thể già đẫy Java. Ảnh: baodaklak.vn.
Loài già đẫy Java quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN. Ảnh: Rana.choudhuri.
Đặc điểm nổi bật của già đẫy Java là đầu và cổ trần, thỉnh thoảng có vài lông màu nâu. Mặt lưng, cánh và đuôi của chúng có màu đen ánh lục. Trong khi bao dưới cánh màu đen, mặt bụng của già đẫy Java có màu trắng. Chân của chúng có màu lục nhạt hay đen nhạt. Ảnh: Jason Thompson.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể già đẫy Java có chiều cao trung bình khoảng 1,2m và nặng 6 - 7 kg. Ảnh: Jason Thompson.
Môi trường sống của già đẫy Java thường ở khu vực đất ngập nước, vùng đầm lầy, đồng cỏ ngập nước, ven rừng, ven biển… Thức ăn chủ yếu của chúng là cá, ếch nhái và rắn nhỏ. Ảnh: Vaibhavcho.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
