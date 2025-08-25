Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão
Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.
Theo Quốc Nam/Tiền Phong
Trước đó, để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2950/UBND-TC ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung theo dõi tàu thuyền, ngư trường, rà soát số lượng tàu, giữ liên lạc thường xuyên, thông tin kịp thời để tránh đi vào vùng nguy hiểm; thông tin hướng dẫn người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng di chuyển người lên bờ khi cần; thực hiện thông tin cho khách về diễn biến bão, có phương án bố trí lưu trú an toàn, đặc biệt trong dịp cuối tuần tại các tuyến đảo; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ; rà soát phương án phòng chống thiên tai tại khu vực khai thác, bãi thải; theo dõi sát mực nước hồ, điều tiết hợp lý để vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa trữ nước cho mùa khô; các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình và sẵn sàng triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong mọi tình huống phát sinh.
Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.
Hơn 19h ngày 24/8, ông Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc đã có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), để cùng hàng trăm người khác, theo vận động của chính quyền, đến chỗ an toàn, tránh trú trước khi bão đổ bộ.
Ngồi chưa ấm chỗ, ông đã nhấp nhổm như còn bận rộn điều gì trong lòng. Hỏi chuyện, ông nói: “Con cái đi làm ăn xa, chỉ có tôi và vợ ở nhà. Tôi được các chú dân quân chở đến đây trước, còn vợ thì vẫn chưa đến. Tôi lo cho bà ấy”.
Bão số 5 Sajiki mạnh cấp 14, cách Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị khoảng 165km
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Bão số 5 rất nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông, bão đi nhanh, rất nguy hiểm. Đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia nhấn mạnh như trên khi chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.
Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ.