Bão số 5 Sajiki mạnh cấp 14, cách Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị khoảng 165km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

dbqg-xtnd-20250825-0500.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.

Từ sáng 25/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12- 14, giật cấp 15-16; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 25/8, TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ ngày 25-26/8, khu vực TP HCM có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ chiều ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Dự báo các vùng trên cả nước ngày 25/8

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, riêng vùng núi 29-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa Đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16; riêng Huế gió tây đến tây nam cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Tây Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: ĐTHĐT.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 Kajiki

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nghệ An.

Chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Hà Tĩnh di dời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời hàng nghìn người dân tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… đến nơi an toàn.

Đến tối 24/8, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 Kajiki.

Cụ thể, tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng nhiều hộ dân khác được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn tựu trường, nghỉ học ngày mai

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 Kajiki, để đảm bảo an toàn cho học sinh nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn lịch tựu trường, nghỉ học vào sáng 25/8.

Theo kế hoạch năm học do UBND tỉnh phê duyệt, học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán trong ngày 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13 và giật cấp 14-15.

Trước tình hình này, một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An quyết định tạm hoãn lịch tựu trường vào sáng 25/8.

