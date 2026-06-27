Quảng Ngãi thu hồi hơn 400 khoản hỗ trợ cán bộ không đủ điều kiện

Tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thu hồi kinh phí hỗ trợ các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ sau sáp nhập.

Theo đó, ông Tạ Công Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh cùng các tổ chức liên quan, đề nghị rà soát và báo cáo danh sách cán bộ, công chức, người lao động thuộc diện phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành

Theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum đến làm việc tại Trung tâm Chính trị- hành chính tỉnh Quảng Ngãi (mới) trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026 được hỗ trợ một lần, với số tiền 25 triệu đồng/người.

Đối với những trường hợp nghỉ công tác trước ngày 30/6/2026 phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được hỗ trợ, trừ các trường hợp do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng.

Như vậy theo nghị quyết này, có 1.630 cán bộ, công chức và người lao động tỉnh Kon Tum (cũ) nhận kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một năm sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum (cũ) đã luân chuyển công tác, nghỉ thôi việc, nghỉ chế độ, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các trường hợp này phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (cũ) Ảnh: TTX

Tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi xác định, hiện có 416 người thuộc diện phải hoàn trả tiền hỗ trợ trong các quý III, IV năm 2025 và quý I năm 2026.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhưng đến nay nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn chưa hoàn trả ngân sách số tiền hỗ trợ sau khi nghỉ việc, chuyển công tác; trong đó, nhiều nhất là các đơn vị: Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, danh sách rà soát, cập nhật thông tin, số liệu đề nghị các cơ quan đơn vị gửi về Sở Nội vụ trong khoản thời gian từ ngày 1/7 đến trước ngày 15/7/2026.