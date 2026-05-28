Tỉnh Gia Lai chấn chỉnh việc chi trả hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình UBND phường Bình Định vì tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bão số 13 (Kalmaegi) chưa phù hợp, gây phiền hà cho người dân.

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo văn bản trên, UBND tỉnh nhận được phản ánh về vụ việc người dân phải chờ đợi thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí vài ngàn đồng.

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin một hộ dân tại phường Bình Định được nhận hỗ trợ thiệt hại thiên tai với số tiền 2.000 đồng. Cụ thể, ông N.N.S. (76 tuổi), trú tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, là người nhận số tiền ít ỏi

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh chi trả hỗ trợ thiên tai. Ảnh: LK

Một hộ khác là bà N.T.K.H., cùng trú tổ dân phố Hiếu An, chạy xe tới 5km tới hội trường xã để nhận tiền hỗ trợ cây trồng và được phát 20.000 đồng. Một số hộ dân khi nhận được hỗ trợ số tiền nhỏ bày tỏ không hài lòng vì mất thời gian, công sức.

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, xác nhận có một số trường hợp cá biệt được nhận mức hỗ trợ thiệt hại cây trồng rất thấp. Theo ông, việc chi tiền hỗ trợ dựa trên thông tin đầu vào là tờ kê khai thiệt hại của người dân. Có hộ kê khai thiệt hại cây trồng là 2 cây mai con 1 năm tuổi, nhân theo đơn giá 1.300 đồng/cây thì số tiền được nhận là 2.600 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh đánh giá dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế.

Từ đó, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; đồng thời yêu cầu UBND phường khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình vụ việc và kết quả xử lý bước đầu về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Yêu cầu UBND phường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân. Tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận, nhất là đối với người cao tuổi...

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc kê khai, kiểm tra, thẩm định, công khai, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp thực tế, thuận tiện cho người dân. Trong đó, lưu ý hướng dẫn phương thức xử lý đối với các khoản hỗ trợ có giá trị thấp, tránh hình thức, máy móc, gây phiền hà hoặc phát sinh bức xúc trong Nhân dân.