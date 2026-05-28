Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tỉnh Gia Lai chấn chỉnh việc chi trả hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình UBND phường Bình Định vì tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bão số 13 (Kalmaegi) chưa phù hợp, gây phiền hà cho người dân.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo văn bản trên, UBND tỉnh nhận được phản ánh về vụ việc người dân phải chờ đợi thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí vài ngàn đồng.

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin một hộ dân tại phường Bình Định được nhận hỗ trợ thiệt hại thiên tai với số tiền 2.000 đồng. Cụ thể, ông N.N.S. (76 tuổi), trú tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, là người nhận số tiền ít ỏi

2000.jpg
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh chi trả hỗ trợ thiên tai. Ảnh: LK

Một hộ khác là bà N.T.K.H., cùng trú tổ dân phố Hiếu An, chạy xe tới 5km tới hội trường xã để nhận tiền hỗ trợ cây trồng và được phát 20.000 đồng. Một số hộ dân khi nhận được hỗ trợ số tiền nhỏ bày tỏ không hài lòng vì mất thời gian, công sức.

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, xác nhận có một số trường hợp cá biệt được nhận mức hỗ trợ thiệt hại cây trồng rất thấp. Theo ông, việc chi tiền hỗ trợ dựa trên thông tin đầu vào là tờ kê khai thiệt hại của người dân. Có hộ kê khai thiệt hại cây trồng là 2 cây mai con 1 năm tuổi, nhân theo đơn giá 1.300 đồng/cây thì số tiền được nhận là 2.600 đồng.

vab-nson.jpg
UBND tỉnh yêu cầu địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh đánh giá dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế.

Từ đó, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định trong công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; đồng thời yêu cầu UBND phường khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình vụ việc và kết quả xử lý bước đầu về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Yêu cầu UBND phường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân. Tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận, nhất là đối với người cao tuổi...

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc kê khai, kiểm tra, thẩm định, công khai, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp thực tế, thuận tiện cho người dân. Trong đó, lưu ý hướng dẫn phương thức xử lý đối với các khoản hỗ trợ có giá trị thấp, tránh hình thức, máy móc, gây phiền hà hoặc phát sinh bức xúc trong Nhân dân.

Mời bạn đọc xem Video: Mưa lũ Miền Trung ngày càng khó lường. Nguồn: VTV1
#UBND phường Bình Định #Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai #phê bình UBND phường #tổ dân phố Hiếu An #có mức hỗ trợ thấp #2.600 đồng

Bài liên quan

Xã hội

Sau bão lũ, làng hoa Bình Lâm Gia Lai hồi sinh đón Tết Bính Ngọ

Những nụ hoa đang chờ ngày nở, làng hoa Bình Lâm chờ đón mùa xuân của sự hồi sinh, của niềm tin và ước vọng phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Cơn bão số 13 và đợt lũ lớn giữa tháng 11/2025 đã giáng một đòn nặng nề vào làng hoa. Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phước Đông, thiên tai đã làm hư hại 15 ha rau màu và hoa kiểng tại các thôn Bình Lâm, Tân Giản, Kim Xuyên, Xuân Phương… với gần 39.300 chậu hoa bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại ước hơn 3,6 tỷ đồng. Với người trồng hoa thôn Bình Lâm lại là cả một mùa Tết bị đe dọa.

h6.jpg
Một góc làng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông.
Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão lũ

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

thien-tai.jpg
Mưa lớn khiến khu vực Nam Trung bộ ngập lụt. Ảnh N.B
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu hoãn họp không cấp bách để tập trung ứng phó bão lũ

Thủ tướng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung triển khai công tác phòng tránh, ứng phó bão số 12.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 202 ngày 22/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới