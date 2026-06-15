Hà Nội giải trình về chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ nghèo khi đổi xe máy điện

Chiều 15/6, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giải trình về đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe máy điện.

Trước đó, nhiều đại biểu HĐND TP đề nghị UBND TP làm rõ số lượng hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến cũng như tính khả thi của chính sách khi mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng/hộ.

Theo UBND TP Hà Nội, mức hỗ trợ này bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.

Theo ông Dương Đức Tuấn, hiện Hà Nội không còn hộ nghèo theo Quyết định số 740 ngày 13/2/2026, song vẫn còn 7.565 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, việc đưa đối tượng hộ nghèo vào dự thảo nghị quyết nhằm chủ động cho các trường hợp phát sinh trong tương lai.

"Thành phố hiện nay không còn hộ nghèo, nhưng có thể xuất hiện các trường hợp hộ cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn chuyển thành hộ nghèo khi điều chỉnh chuẩn nghèo mới", ông Tuấn cho biết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong năm 2026 thành phố dự kiến điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều. Khi áp dụng chuẩn mới, Hà Nội có thể phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo, trong đó phần lớn là các hộ cận nghèo hiện nay.

Để bảo đảm tính ổn định và tránh phải sửa đổi chính sách khi phát sinh đối tượng mới, cơ quan soạn thảo đã đưa nhóm hộ nghèo vào diện được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Với giả định khoảng 70% số hộ nghèo thực hiện chuyển đổi trong năm 2027 và mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.

Giải trình về băn khoăn của đại biểu liên quan đến khả năng đối ứng của người dân, ông Dương Đức Tuấn cho biết cơ quan xây dựng chính sách đã khảo sát giá xe máy điện trên thị trường. Theo đó, với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, người dân có thể mua được một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản mà không phải bỏ thêm chi phí.

Theo UBND TP Hà Nội, mức hỗ trợ này vừa tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện xanh, vừa phù hợp khả năng cân đối ngân sách và bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, các dự án giao thông chưa có trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô vẫn được phép triển khai và sẽ được cập nhật khi điều chỉnh quy hoạch.

Thành phố khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe và bãi đỗ xe theo các hình thức phù hợp với Luật Đầu tư, Luật PPP. Nhà đầu tư được phép sử dụng tối đa 25% diện tích đất dự án để phát triển các dịch vụ hỗ trợ, thương mại.

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác bến xe, bãi đỗ xe được hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn trong thời gian tối đa 5 năm. Đối với các dự án đầu tư theo hợp đồng BT, nhà đầu tư được lựa chọn quỹ đất thanh toán đối ứng trong danh mục do thành phố quy định.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng sạch. Theo đó, các công trình mới trong phạm vi Vành đai 3 như bãi đỗ xe, khu chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện và công trình công cộng phải bố trí tối thiểu 30% số chỗ đỗ xe có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng. Đối với các công trình ngoài Vành đai 3, tỷ lệ này cũng không được thấp hơn 30%.

Liên quan đến hạ tầng đường sắt đô thị, doanh nghiệp quản lý tài sản được giữ lại 80% nguồn thu từ khai thác tài sản và dịch vụ để phục vụ hoạt động vận hành, bảo trì; 20% còn lại nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.