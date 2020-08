Xuất sắc: Công binh Việt Nam bảo vệ thành công huy chương Đồng Army Games

Ngày 30/8, cuộc thi “Lộ trình an toàn” trong khuôn khổ Army Games 2020 đã diễn ra tại thao trường ở Kstovo, Nga. Đây được xem là cuộc thi sở trường của Đoàn Quân đội Việt Nam nói chung và Đội tuyển Công binh nói riêng tại đấu trường Army Games.

Đội tuyển Công binh Việt Nam giành huy chương Đồng cuộc thi Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn” tại Army Games 2020. Ảnh: QĐND

Ngay từ khi xuất phát, các kíp xe của đội tuyển Công binh Việt Nam đã bám sát các kíp xe của đội tuyển Công binh Nga, vượt trước hai đội Uzbekistan và Belarus. Đến phút thứ 33, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn trước Uzbekistan khoảng 3-4 phút và chỉ chạy sau Nga.

Kíp xe phá dỡ vật cản IMR của Việt Nam thực hiện tốt nội dung gắp cây. Tuy nhiên, ở nội dung san hào chống tăng và ủi đống lửa, do trời mưa to những ngày trước đo, các hào chống tăng ngập nước và khu vực xung quanh bị lầy lội, các vận động viên Việt Nam do để mất nhiều thời gian nên đội của Uzbekistan đã có cơ hội vượt lên dẫn trước.

Chung cuộc, đội tuyển Công binh Nga xếp thứ nhất với thành tích 31 phút 13 giây; đội tuyển Công binh Uzbekistan xếp thứ hai với 43 phút 27 giây; đội tuyển Công binh Việt Nam về thứ ba với thời gian 46 phút.

Với kết quả trên, đội tuyển Công binh Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương Đồng. Ngoài ra, Tiểu đội công binh xung kích của Việt Nam cũng được nhận danh hiệu “Tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi”.

Cũng trong ngày 30/8, Đội tuyển Bếp dã chiến Việt Nam cũng mang về nhiều tin vui khi giành giải Nhất môn Vần lốp ô tô 50m; giải Nhì môn Chèo thuyền 200m; giải Ba môn Kéo co; xếp thứ 4 môn Chạy tiếp sức tổng hợp.