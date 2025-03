Cuộc phản công của Ukraine (AFU) ở Kursk đã kết thúc bằng một thất bại thảm hại; không chỉ vậy, quân đội Nga (RFAF) đã vượt biên giới, tấn công tỉnh Sumy của Ukraine và phong tỏa nguồn cung cấp cho lực lượng AFU ở Kursk. Vào tháng 2/2025, tình hình AFU ở mặt trận Kursk trở nên xấu đi; trước tình hình đó, Bộ Tổng tham mưu AFU đã tập hợp sáu lữ đoàn tấn công với tổng số khoảng 30.000 quân, cố gắng mở một cuộc đột phá ở vào phía đông khu vực Kursk do AFU kiểm soát. Trong giai đoạn đầu, họ đã đạt được tiến triển về mặt chiến thuật, tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài, khi RFAF đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược và phá vỡ cuộc tấn công của Ukraine, thông qua hệ thống phòng thủ cơ động và các cuộc tấn công hỏa lực. Hiện vùng Kursk do Ukraine kiểm soát đã giảm từ hơn 500 km2 hồi đầu tháng 2, xuống còn 390 km2 vào đầu tháng 3 (mất hơn một phần tư diện tích chiếm đóng). Kể từ khi AFU phát động cuộc tấn công vào Kursk, phía Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 60.000 quân Ukraine, điều này có nghĩa là hầu như mọi binh lính Ukraine tham gia trận chiến đều phải chịu thương vong. Nhưng vậy cuộc phản công của AFU ở khu vực Kursk, nhằm lấy lại thế chủ động về cơ bản đã thất bại. Họ không đạt được mục tiêu chiến lược của mình và thay vào đó gặp khó khăn, do đường tiếp tế bị RFAF phong tỏa. Nhiều đơn vị chiến thuật ở tuyến đầu buộc phải chuyển sang thế phòng thủ và thậm chí hết đạn. Quân đội Ukraine ở Kursk cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc bổ sung quân số. Do lực lượng dự bị không đủ nên không kịp thời bổ sung tổn thất cho quân tiền tuyến, hiệu quả chiến đấu giảm sút. Khi cuộc phản công của Nga ngày càng quyết liệt, sự hiện diện của AFU ở khu vực Kursk đang bị đếm ngược từng ngày. Vào giữa tháng 2, Sư đoàn Không quân Cận vệ 106 của Nga đã phát động một cuộc phản công. Các mũi trinh sát đặc biệt đã thâm nhập sâu vào các khu vực do AFU kiểm soát, kể cả khu vực tỉnh Sumy của Ukraine, để cung cấp tọa độ cho các hoạt động tấn công. Khi phát hiện điểm trú quân, tập kết của AFU, RFAF dùng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad phóng đạn cấp tập. Loại pháo này có thể phóng loạt 40 quả tên lửa trong một loạt, có tác dụng tấn công các mục tiêu có diện tích rộng. Nhiều ngày pháo kích liên tục đã làm suy yếu khả năng phòng thủ và tinh thần của lính Ukraine, tạo điều kiện cho lực lượng bộ binh tiến công. Tại chiến trường phía Nam ở Kursk, RFAF đã tái chiếm lại hoàn toàn làng Chercheskaya Konopelka và các khu vực xung quanh. Khu vực này từng là điểm phân phối vật tư và trung tâm chỉ huy quan trọng của AFU ở Kursk. Sự sụp đổ của nó đánh dấu sự sụp đổ của tuyến phòng thủ phía Nam của AFU tại Kursk. Sau khi chiếm lại Sverdlikovo, nhóm tác chiến phía Tây của RFAF ở Kursk tiếp tục mở rộng phạm vi chiếm được sang các khu vực xung quanh và phát động một cuộc tấn công theo hướng Lebedevka và tái chiếm ngôi làng này sau nửa tháng tấn công quyết liệt. Quân đội Nga áp dụng chiến thuật "quả cầu tuyết", trước tiên là đột phá vào những điểm yếu trong tuyến phòng thủ của AFU, rồi sau đó dần mở rộng kết quả của trận chiến. Chiến thuật này khiến AFU khó có thể tập trung lực lượng để phòng thủ hiệu quả, buộc họ phải liên tục điều chỉnh các tuyến phòng thủ và tiêu tốn các nguồn lực cơ động chiến lược. Cùng lúc đó, quân đội Nga đã sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để can thiệp vào mạng lưới liên lạc của quân đội Ukraine và làm suy yếu khả năng chỉ huy và hiệp đồng của quân đội Ukraine. Cùng với đó, RFAF đã tận dụng ưu thế trên không để tấn công quân Ukraine ở Kursk. Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã ném bom vào tuyến phòng thủ của Ukraine, trong khi nhiều UAV trinh sát tầm trung, theo dõi hoạt động của AFU suốt ngày đêm và cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho pháo binh bắn phá. Chế độ chiến đấu ba chiều này, giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của RFAF. Có thể dễ dàng nhận thấy, RFAF đang dần giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk và tình hình đang phát triển theo hướng có lợi cho Nga. RFAF đang củng cố kết quả chiến đấu và tạo điều kiện cho giai đoạn tiếp theo của hoạt động chiến đấu. Lợi thế trên chiến trường, đặc biệt là ở mặt trận Kursk đang nằm trong tay phía Nga. (nguồn ảnh Sina, Topwar, Deep State, Ukrinform).

