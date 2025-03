Chiến trường Kursk thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm, diện tích do AFU (AFU) kiểm soát giảm đột ngột từ hơn 400 km2 xuống còn hơn 280 km2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những ngày gần đây, quân đội Nga (RFAF) đã giải phóng bảy khu định cư ở khu vực Kursk, bao gồm Cherkasskoye Porechnoye và Malaya Loknya. Lực lượng AFU ở tuyến đầu còn cho biết, ngay khi hệ thống liên lạc Internet vệ tinh Starlink được triển khai, họ sẽ ngay lập tức phải hứng chịu các cuộc tấn công chính xác của RFAF, với đủ loại đạn pháo, UAV FPV và bom lượn UMPK. AFU nghi ngờ, Musk đã bắt đầu bán thông tin về vị trí chính xác của AFU, để cho RFAF tấn công. Internet vệ tinh Starlink không chỉ là cốt lõi của hệ thống chỉ huy và kiểm soát hỏa lực của AFU, mà còn nâng cao hiệu quả liên lạc của máy bay không người lái, giúp AFU nhanh chóng xác định vị trí và tấn công chính xác các mục tiêu của quân Nga. Trong các hoạt động phản pháo, AFU đã dựa vào hệ thống phần mềm chỉ huy “Cây tầm ma”, được cài đặt trên các điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, truyền dữ liệu qua của hệ thống Starlink, để tiến hành phản công chỉ trong vòng 30 giây, sau khi pháo binh Nga khai hỏa. Hậu quả là trong hơn ba năm chiến đấu, RFAF đã thiệt hại hàng nghìn khẩu pháo và súng cối các loại. Tuy nhiên, RFAF đã đưa vào hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2, sử dụng phép đo hai chiều. Một mặt, nó nhận tín hiệu Starlink, mặt khác, nó thực hiện phép đo và định vị ngược. Borisoglebsk-2 có thể phát hiện tín hiệu Starlink trong phạm vi 180 độ. Trong bán kính 10 km, Borisoglebsk-2 có thể định vị hệ thống Starlink nhanh chóng; độ chính xác có thể đạt tới 50 mét. Nhờ có hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2, RFAF đã phát hiện và định vị được thiết bị đầu cuối Starlink của AFU, nhanh chóng định vị và xác định được vị trí trú quân của AFU; ngay sau đó thực hiện bắn phá bằng hỏa lực và tấn công nhanh. Cùng lúc đó, RFAF đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử công suất lớn Murmansk-BN, để tiến hành can thiệp điện tử và chặn tín hiệu vệ tinh GPS của AFU trên chiến trường. Mặt khác, nó làm giảm độ chính xác của vũ khí dẫn đường bằng vệ tinh của AFU. Do vậy, lực lượng AFU ở tuyến đầu Kursk hiện nay chỉ có thể dựa vào hỏa lực súng cối của Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia số 1 để chống trả. Hiện Lữ đoàn này có 6 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn súng cối 120mm. Sau khi RFAF thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống Starlink và hệ thống vệ tinh GPS, 70.000 quân Nga bắt đầu tấn công từ nhiều tuyến đường và hướng khác nhau. Tại mặt trận Kursk, RFAF thậm chí còn chiếm được một xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams còn nguyên vẹn ở Malaya Loknya. Trang Military Review cho biết, RFAF đã bắt đầu tiến vào khu công nghiệp của thị trấn Sudzha và sắp bao vây hơn 10.000 quân thuộc 16 cụm tác chiến cấp lữ đoàn của AFU tại gờ Kursk. RFAF đang cố gắng tấn công trung tâm Sudzha và đã vượt qua bờ phía tây của sông Sudzha tại ít nhất một điểm trong thị trấn. "RFAF đã đánh bại một nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine, đã cố gắng trốn thoát qua Sudzha bằng xe cơ giới", kênh Telegram Channel Z của Nga đưa tin. Vào đêm ngày 9/3, một số lính Ukraine đã cố gắng trốn thoát khỏi thành phố bằng phương tiện cơ giới. Nhưng họ không thể vượt qua một cây cầu bị đánh bom. Sau đó, quân Nga bắt đầu yểm trợ cho các lực lượng đột kích vào Sudzha bằng hỏa lực chính xác. Từ thời điểm bị đánh trúng, thiết bị của quân Ukraine bắt đầu cháy và nổ liên tiếp. Kết quả là toàn bộ đoàn xe của Ukraine bị thiêu rụi hoàn toàn. Hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin, tại một trận địa pháo 122mm D-30 của Nga gần làng Martynovka, phía tây bắc thị trấn Sudzha, một pháo thủ Nga cho biết, trận địa của họ được giấu dưới lưới ngụy trang và cành cây. Trận địa của họ chỉ khai hỏa dưới sự bảo vệ của trận địa phòng không gần đó. Nhiệm vụ của trận địa pháo này là tấn công hỏa lực vào các mục tiêu của AFU ở thị trấn Sudzha và các khu vực xung quanh. Mỗi lần bắn 4 viên đạn, họ sẽ dừng lại và bật hệ thống radar và tác chiến điện tử để tiến hành trinh sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có mối đe dọa, lại bắn thêm 6 phát nữa. Một người lính Nga chiến đấu ở Kursk cho biết, AFU gần đây thiếu đạn, nên số lượng các cuộc phản pháo của họ đã giảm đáng kể. AFU chủ yếu bù đắp cho việc thiếu hỏa lực pháo binh, bằng cách sử dụng một số lượng lớn UAV FPV, nhưng cũng không nhiều bằng trước kia, do khó khăn về tiếp tế. Dưới sự yểm trợ của pháo binh Nga, Lữ đoàn dù số 11, Trung đoàn xe tăng số 11, Nhóm tác chiến Sư đoàn dù số 106 và Lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat, cùng Lữ đoàn trinh sát và tấn công tình nguyện miền Đông, đã đánh bại hoàn toàn quân phòng thủ Ukraine tại làng Malaya Loknya. (nguồn ảnh Sputnik, TASS, Ukrinform, Sina).

