Xe bọc thép M113 Mỹ không chịu nổi mùa đông ở Ukraine

Xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, mới được Mỹ và phương Tây viện trợ cho Quân đội Ukraine; đã không thể chịu được thời tiết mùa đông khắc nghiệt của Ukraine và đơn giản là bị đóng băng dính chặt xuống đất. Đoạn video về một xe bọc thép M113 của Ukraine, bị đóng băng trên mặt đất đã được truyền thông Nga đăng tải. Chiếc xe bọc thép chở quân M113 đứng gần ngôi nhà riêng một tầng, bị đóng băng dính chặt dưới đất. Rõ ràng là không thể sử dụng nó trong thời tiết đóng băng toàn phần như ở Donbass hiện nay. Nhưng chiếc M113 trên, không phải là chiếc xe bọc thép duy nhất trong Quân đội Ukraine bị đóng băng, mà nhiều chiếc không thể nổ máy do thời tiết quá lạnh. Hiện Quân đội Ukraine đang sử dụng rất nhiều các phương tiện bọc thép của các quốc gia khác nhau; và không chắc rằng, các thiết bị quân sự khác của Mỹ, Tây Âu hay Thổ Nhĩ Kỳ, liệu có chịu được nhiệt độ sương giá âm từ 10 đến âm 15 độ hay không? Nhưng một câu hỏi đặt ra, điều gì sẽ xảy ra với số xe bọc thép viện trợ của Ukraine, nếu trời lạnh hơn âm 20 độ? Đây không phải là trường hợp đầu tiên chiếc M113 bị đóng băng chặt xuống đất. Một ngày trước đó, những bức ảnh về một xe bọc thép chở quân M113 khác bị đóng băng trên mặt đất, đã xuất hiện trên mạng xã hội. Các binh sĩ của quân đội Ukraine kêu ca rằng, họ đang trở thành “con tin” của những tình huống như vậy, vì những phương tiện bọc thép của họ không thể di chuyển, khi chúng đã bị đóng băng. Có lẽ các chuyên gia Mỹ chưa tính tới những thiết bị cơ giới của họ, liệu có thể hoạt động được trong thời tiết lạnh giá ở Đông Âu hay không? Xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ còn được ví là “taxi chiến trường”; bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 1960 và được sản xuất cho đến năm 2007. Hiện tại, hàng nghìn xe bọc thép M113 đang được sử dụng hoặc nằm trong kho của các lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia khác nhau, từ Argentina và Brazil đến Philippines và New Zealand. Tính đến đầu tháng 1/2023, đã có khoảng 400 xe bọc thép M113 đã được Mỹ và các nước phương Tây cung cấp Ukraine. Tuy nhiên với vỏ giáp bằng hợp kim nhôm, M113 đã thực sự không có khả năng bảo vệ trong một cuộc xung đột cường độ cao như ở chiến trường Ukraine. Và đến bây giờ, chúng còn bộc lộ thêm điểm yếu, khi không thể hoạt động ở vùng khí hậu quá lạnh. Trong khi đó, đối thủ của Ukraine là Nga đã đưa loại trực thăng tấn công được hiện đại hóa là Ka-52M vào tham chiến ở chiến trường Ukraine; trước đó, theo hãng tin Nga RIA Novosti, lực lượng Không quân Nga đã nhận được phi đội trực thăng vũ trang Ka-52M cải tiến đầu tiên. RIA Novosti trích nguồn thông tin riêng cho biết: Sau khi nhận lô trực thăng cải tiến Ka-52M, Không quân Nga tích cực sử dụng trong khu vực chiến sự; việc trực thăng tiến công Ka-52M ở chiến trường Ukraine, vừa với vai trò là thử nghiệm thực chiến, vừa là lực lượng chiến đấu chính. Với việc trang bị nhiều loại vũ khí dẫn đường mới, có tầm bắn xa, nên đã mở rộng phạm vi tấn công đối với trực thăng Ka-52M, bao gồm cả tên lửa chống tăng Izdeliye 305, cho phép tấn công mục tiêu mặt đất ở khoảng cách tối đa đến 14,5 km. Ka-52M có khả năng tiêu diệt cả xe bọc thép và sinh lực của đối phương, mà không cần bay vào vùng phòng không của Ukraine. Theo các nhà sản xuất trực thăng Nga, phiên bản Ka-52M đã được sửa đổi theo những kinh nghiệm thực chiến của trực thăng Ka-52 ở chiến trường Syria; cũng như các đề xuất của đội bay và nhân viên kỹ thuật, trực tiếp tham gia các trận chiến đấu. Không giống như người tiền nhiệm của nó là trực thăng Ka-52, Ka-52M nâng cấp đã được trang bị các hệ thống mới như hệ thống định vị, quan sát, điều khiển hỏa lực và thông tin liên lạc, cũng như một radar mới với ăng-ten mảng hoạt động theo giai đoạn (AFAR), lớp giáp mới và hệ thống phòng thủ trên không. Đồng thời, trực thăng tấn công cải tiến Ka-52M vẫn giữ nguyên khung thân như của người tiền nhiệm Ka-52, nhưng tăng thêm thùng dầu phụ; do vậy thời gian hoạt động trên không được kéo dài thêm. Vũ khí của Ka-52M được hợp nhất với trực thăng “Thợ săn đêm” Mi-28NM. Trước đó có thông tin cho rằng, theo hợp đồng đầu tiên, Không quân Nga sẽ nhận 30 trực thăng tấn công Ka-52M và được chia thành hai đợt; đợt đầu tiên vào cuối năm 2022 gồm 15 chiếc; đợt thứ hai, giao nốt số còn lại vào năm 2023. Không quân Nga đã lên kế hoạch đặt hàng tổng cộng hơn một trăm trực thăng Ka-52M.

