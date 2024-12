3 'địa ngục băng' có thể chứa sự sống ngoài hành tinh

NASA đang lên kế hoạch nghiên cứu ba mặt trăng băng giá của Sao Thiên Vương – Miranda, Ariel, và Umbriel – để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh. (Ảnh: BBC SKY AND NIGHT MAGAZINE) Nghiên cứu chỉ ra rằng, các mặt trăng này có thể sở hữu đại dương ngầm ấm áp, được bảo vệ bởi lớp vỏ băng cách nhiệt, có thể duy trì sự sống.(Ảnh: The Brighter Side of News) Sự sống có thể tồn tại nhờ các hệ thống thủy nhiệt, tương tự như những nơi trên Trái Đất có sự sống nương náu. (Ảnh: Inverse) Dự án vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch, với nhiều nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu và gợi ý cách phát hiện dấu hiệu sự sống. (Ảnh: University of North Dakota Blogs) Mô hình máy tính mới của các nhà khoa học cho phép xác định đại dương ngầm qua các dao động của mặt trăng khi quay quanh hành tinh mẹ. (Ảnh: Space.com) Miranda, Ariel, và Umbriel được đánh giá có nhiều khả năng chứa nước lỏng dựa trên phân tích lý thuyết.(Ảnh: Earth.com) Tàu vũ trụ mới sẽ cần đến gần hơn và trang bị camera cực mạnh để thu thập dữ liệu chi tiết. (Ảnh: Giant Freakin Robot) Phát hiện này sẽ mở rộng khái niệm về nơi sự sống có thể tồn tại, vượt ra ngoài "vùng sự sống" truyền thống quanh các hệ sao.(Ảnh: Geo.tv) Mời quý độc giả xem video: Tiểu hành tinh cháy rực trên bầu trời khi lao vào Trái đất

NASA đang lên kế hoạch nghiên cứu ba mặt trăng băng giá của Sao Thiên Vương – Miranda, Ariel, và Umbriel – để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh. (Ảnh: BBC SKY AND NIGHT MAGAZINE) Nghiên cứu chỉ ra rằng, các mặt trăng này có thể sở hữu đại dương ngầm ấm áp, được bảo vệ bởi lớp vỏ băng cách nhiệt, có thể duy trì sự sống.(Ảnh: The Brighter Side of News) Sự sống có thể tồn tại nhờ các hệ thống thủy nhiệt, tương tự như những nơi trên Trái Đất có sự sống nương náu. (Ảnh: Inverse) Dự án vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch, với nhiều nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu và gợi ý cách phát hiện dấu hiệu sự sống. (Ảnh: University of North Dakota Blogs) Mô hình máy tính mới của các nhà khoa học cho phép xác định đại dương ngầm qua các dao động của mặt trăng khi quay quanh hành tinh mẹ. (Ảnh: Space.com) Miranda, Ariel, và Umbriel được đánh giá có nhiều khả năng chứa nước lỏng dựa trên phân tích lý thuyết.(Ảnh: Earth.com) Tàu vũ trụ mới sẽ cần đến gần hơn và trang bị camera cực mạnh để thu thập dữ liệu chi tiết. (Ảnh: Giant Freakin Robot) Phát hiện này sẽ mở rộng khái niệm về nơi sự sống có thể tồn tại, vượt ra ngoài "vùng sự sống" truyền thống quanh các hệ sao.(Ảnh: Geo.tv) Mời quý độc giả xem video: Tiểu hành tinh cháy rực trên bầu trời khi lao vào Trái đất