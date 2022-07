Hàng loạt quốc gia viện trợ xe bọc thép 60 năm tuổi cho Ukraine

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, 14 xe thiết giáp chở quân M113 của Bồ Đào Nha đã được đưa tới viện trợ cho quốc gia này. Các xe thiết giáp của Bồ Đào Nha đang trên đường đến Ukraine qua ngả Ba Lan. Truyền thông Ukraine khẳng định, quân đội nước này đã có thể làm chủ được thiết giáp M113. Tờ Nascer do Sol của Bồ Đào Nha cho biết, các thiết giáp M113 sẽ được chuyển tới Ukraine bằng đường bộ, thời gian vận chuyển có thể mất vài ngày. Tờ Nascer do Sol của Bồ Đào Nha cũng cho biết, trước đó phía Ukraine đã từ chối một lô hàng viện trợ của quốc gia này, bao gồm các súng máy Browning và lựu pháo, với lý do những vũ khí này đã quá cũ. Ngoài Bồ Đào Nha, Lithuania và Đan Mạch cũng quyết định viện trợ cho Ukraine một số lượng lớn thiết giáp chở quân M113. Loại xe thiết giáp chở quân này ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước, tới nay vẫn là một trong những thứ vũ khí được nhiều quốc gia châu Âu sử dụng. Ở từng quốc gia, xe thiết giáp M113 sẽ có các phiên bản nâng cấp, cải biên khác nhau, để chúng có thể chống chọi được với hỏa lực chống tăng trên chiến trường. Thiết giáp chở quân M113 từng được quân đội Mỹ sử dụng với số lượng lớn tại Việt Nam, tuy nhiên ngay từ khi mới ra đời, loại thiết giáp này đã chịu nhiều tai tiếng, do chúng quá mong manh trước các loại hỏa lực bộ binh. Tại Việt Nam, các xe thiết giáp M113 có thể dễ dàng bị hạ gục bằng các loại vũ khí cá nhân thông thường, ví dụ như súng chống tăng hoặc thậm chí pháo cao xạ hạ nòng. Ngoài ra, ngoại hình có phần bất hợp lý của thiết giáp M113, khiến chúng tỏ ra khá cồng kềnh, dễ bị lật khi di chuyển qua những khu vực đường gồ ghề. Tùy từng phiên bản và trang bị, mỗi xe thiết giáp M113 có khả năng chở theo từ 8 tới 12 lính, loại thiết giáp này thậm chí còn được ví von là "xe thồ" trên chiến trường bởi khả năng vận tải của chúng. Mặc dù có giáp rất mỏng, khả năng sống sót trên chiến trường không cao, tuy nhiên thiết giáp M113 vẫn có thể cung cấp hỏa lực tốt trên chiến trường. Nhiều phiên bản của nó thậm chí còn được trang bị tên lửa chống tăng BGM-71 TOW - giúp loại thiết giáp này có thể hạ gục được xe tăng chủ lực của đối phương.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, 14 xe thiết giáp chở quân M113 của Bồ Đào Nha đã được đưa tới viện trợ cho quốc gia này. Các xe thiết giáp của Bồ Đào Nha đang trên đường đến Ukraine qua ngả Ba Lan. Truyền thông Ukraine khẳng định, quân đội nước này đã có thể làm chủ được thiết giáp M113. Tờ Nascer do Sol của Bồ Đào Nha cho biết, các thiết giáp M113 sẽ được chuyển tới Ukraine bằng đường bộ, thời gian vận chuyển có thể mất vài ngày. Tờ Nascer do Sol của Bồ Đào Nha cũng cho biết, trước đó phía Ukraine đã từ chối một lô hàng viện trợ của quốc gia này, bao gồm các súng máy Browning và lựu pháo, với lý do những vũ khí này đã quá cũ. Ngoài Bồ Đào Nha, Lithuania và Đan Mạch cũng quyết định viện trợ cho Ukraine một số lượng lớn thiết giáp chở quân M113. Loại xe thiết giáp chở quân này ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước, tới nay vẫn là một trong những thứ vũ khí được nhiều quốc gia châu Âu sử dụng. Ở từng quốc gia, xe thiết giáp M113 sẽ có các phiên bản nâng cấp, cải biên khác nhau, để chúng có thể chống chọi được với hỏa lực chống tăng trên chiến trường. Thiết giáp chở quân M113 từng được quân đội Mỹ sử dụng với số lượng lớn tại Việt Nam, tuy nhiên ngay từ khi mới ra đời, loại thiết giáp này đã chịu nhiều tai tiếng, do chúng quá mong manh trước các loại hỏa lực bộ binh. Tại Việt Nam, các xe thiết giáp M113 có thể dễ dàng bị hạ gục bằng các loại vũ khí cá nhân thông thường, ví dụ như súng chống tăng hoặc thậm chí pháo cao xạ hạ nòng. Ngoài ra, ngoại hình có phần bất hợp lý của thiết giáp M113, khiến chúng tỏ ra khá cồng kềnh, dễ bị lật khi di chuyển qua những khu vực đường gồ ghề. Tùy từng phiên bản và trang bị, mỗi xe thiết giáp M113 có khả năng chở theo từ 8 tới 12 lính, loại thiết giáp này thậm chí còn được ví von là "xe thồ" trên chiến trường bởi khả năng vận tải của chúng. Mặc dù có giáp rất mỏng, khả năng sống sót trên chiến trường không cao, tuy nhiên thiết giáp M113 vẫn có thể cung cấp hỏa lực tốt trên chiến trường. Nhiều phiên bản của nó thậm chí còn được trang bị tên lửa chống tăng BGM-71 TOW - giúp loại thiết giáp này có thể hạ gục được xe tăng chủ lực của đối phương.