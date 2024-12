Hành động của Quân đội Nga (RFAF) trong chiến dịch Kurakhove, có thể được gọi là một trường hợp điển hình về chiến tranh vây hãm. Chỉ trong 50 ngày, Quân đội Ukraine (AFU) bị tổn thất nặng nề tại vị trí chiến lược này, hàng nghìn binh sĩ tinh nhuệ bị bao vây ở vùng ngoại ô phía tây. Những kết quả đạt được của RFAF ở Kurakhove trái ngược hoàn toàn với thành tích trước đây của họ trên các chiến trường khác. Câu hỏi tại sao Quân đội Ukraine ở Kurakhove lại thất thủ nhanh như vậy? Có rất nhiều điều để nói ở đây. Nếu nhìn vào bản đồ, bạn sẽ hiểu Kurakhove giống như một thành phố trống trải không có tường bao. Không giống như các pháo đài như Marinka và Avdiivka, hệ thống phòng thủ của thành phố gần như không hiệu quả. Việc triển khai quân Ukraine ở đây giống như đặt một con “hổ giấy” ở tiền tuyến. Những con số so sánh này gây sốc, nếu pháo đài Marinka tồn tại được 2 năm, Avdiivka cầm cự được 14 tháng, Bakhmut chiến đấu anh dũng hơn 300 ngày... Nhưng còn Kurakhove thì sao? Quân đội Nga đã chiếm hơn 90% diện tích thành phố chỉ trong 50 ngày và tình hình mặt trận thay đổi nhanh chóng. Quân đội Nga lần này chơi trò “chia để trị”. Bằng cách kiểm soát ngôi làng Danye, mặt trận Kurakhove đã bị cắt thành hai mảnh không ứng cứu được cho nhau. Ở phía bắc là vòng vây đô thị, và ở phía nam là một vòng vây khác từ làng Danye đến làng Uspenivka. Đòn hiểm này trực tiếp biến 700 quân Ukraine thành “cá nằm trong rọ”. Nguy hiểm hơn nữa là đường cao tốc H-15, tuyến đường huyết mạch này giống như chiếc phao cứu sinh cho AFU, nhưng giờ đây quân Nga đang tấn công nó từ cả phía bắc và phía nam. Nguồn cung cấp cạn kiệt và các con đường rút lui gần như không còn nữa. Đây không phải là một con đường, nó chỉ đơn giản là một ngõ cụt, dẫn đến tình thế tuyệt vọng mà thôi. Trong khi đó, các đơn vị tiên phong của Cụm Vostok RFAF tiếp tục tiến về phía tây làng Zelenivka, phát triển về phía các khu định cư Konstantinopol và Ulakly, nằm trên trục đường cao tốc H-15 dẫn vào thành phố Kurakhove. Tầm quan trọng của việc quân Nga nhanh chóng chiếm được các khu định cư này là do đường cao tốc H-15 huyết mạch đi qua chúng. Nếu không có tuyến vận chuyển này, lực lượng đồn trú của Ukraine ở Kurakhove sẽ bị ngăn chặn hiệu quả. Lúc này quân Ukraine nếu cố gắng thoát khỏi vòng vây, họ sẽ phải rút chạy dưới "mưa hỏa lực" của quân Nga. Điều đáng chú ý là về mặt lý thuyết, quân Ukraine tại khu vực Kurakhove có thể đã lên kế hoạch sử dụng việc phá đập sông Volchya, ngăn RFAF tiến công từ hướng bắc, nhằm rút lui an toàn. Nhưng điều kiện thời tiết hiện tại đã tước đi cơ hội này của họ, khi nhiệt độ ấm trở lại, đã loại bỏ khả năng hình thành lớp băng cứng rắn trên các vùng nước và cũng đặt ra câu hỏi về khả năng di chuyển của xe cơ giới trên vùng ngập nước. Phân tích tình hình hiện tại, có thể thấy rằng Bộ tư lệnh mặt trận Kurakhove của AFU có thể sẽ cố gắng dựa vào việc giữ hành lang để bảo toàn khả năng rút quân chủ lực khỏi lò lửa này. Để thực hiện kịch bản này, AFU sẽ cần phải tung lực lượng dự bị sẵn có của mình để ngăn chặn sự tiến công tiếp theo của đối phương đến các làng Ulakly và Konstantinople. Tuy nhiên, không nên quên rằng, đây không phải là đoạn đường duy nhất mà quân Nga có cơ hội tấn công các đơn vị của AFU đang rút lui dọc theo đó. Do vậy, Bộ tư lệnh mặt trận Kurakhove của AFU có thể phải trả giá đắt, để có cơ hội sử dụng "tuyến đường tử thần" này. Điều thú vị là phản ứng của Quân đội Ukraine ở Kurakhove khá mâu thuẫn. Biết rằng tiếp tục phòng thủ cũng chẳng ích gì, tại sao quân Ukraine vẫn đang cố gắng giữ vững vùng ngoại ô phía tây. Điều này đặt ra câu hỏi: Có phải họ đang chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra? Đánh giá theo kinh nghiệm từ sự thất thủ của Selidove, một thành phố không được chuẩn bị đầy đủ, sẽ không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội trong vài ngày của một cuộc chiến tranh hiện đại. Tình cảnh của Lữ đoàn 24 của AFU giống như một con thú bị mắc kẹt trong băng tuyết, đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điều đáng suy ngẫm nhất là tại sao AFU lại lơ là đề phòng ở vị trí chiến lược như vậy? Thành phố này lẽ ra có thể là một rào chắn vững chắc, nhưng thay vào đó nó lại trở thành một tòa nhà nguy hiểm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là một sự đánh giá sai lầm về mặt chiến lược hay là sự thiếu sức mạnh? Mặt trận Kurakhove sắp kết thúc, nhưng suy nghĩ mà nó mang lại cho chúng ta chỉ mới bắt đầu. Sự sụp đổ của một thành phố thường báo trước một bước ngoặt lớn hơn sắp tới. Trong mùa đông lạnh giá này, liệu số phận của Kurakhove có trở thành bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến? (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory, Deep State). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới quy mô lớn vào Ukraine?

