Xoài Non “tái ngộ” chồng cũ tại đám cưới bạn thân

Ngày 22/12 vừa qua, đám cưới của Rambo và Trân Mèo (Phước Khoa và Bảo Trân) - một cặp đôi khá nổi tiếng trong giới streamer đã diễn ra. Ngoài sự xuất hiện rạng rỡ của cô dâu và chú rể, nhiều người còn để ý đến sự xuất hiện của dàn khách mời, trong đó có Xoài Non và Xemesis. Ngày còn là cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ, cả Xemesis và Xoài Non đều có mối quan hệ thân thiết với Rambo, chính vậy tại đám cưới của nam streamer, cả hai đều có mặt. Xoài Non với ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ chụp hình check-in cùng chú rể và cô dâu. Dù thiệp mời được ghi là em Xoài và icon trái tim nhưng cô nàng chỉ xuất hiện lẻ bóng, không có Gil Lê sánh vai. Xemesis cùng hội bạn cùng cũng chụp hình cùng cô dâu chú rể, tuy nhiên ở một thời điểm khác và không có sự xuất hiện của Xoài Non. Trong story được chính chủ đăng tải lên trang cá nhân, Xoài Non có màn tương tác đáng yêu cùng với Linh Ngọc Đàm khi cả hai gặp nhau tại đám cưới của Rambo. Khi thông tin Xoài Non và Xemesis lần đầu "tái hợp" sau khi chia tay ở một đám cưới, cư dân mạng đã ra sức tìm kiếm, "soi" những khách mời đến dự hôn lễ này để tìm kiếm những khoảnh khắc cả hai xuất hiện chung một khung hình. Tuy nhiên đến hiện tại, netizen vẫn chưa tìm thêm được những khoảnh khắc Xoài Non và Xemesis tại đám cưới. Ngoài Xoài Non, Xemesis và Linh Ngọc Đàm, đám cưới của Rambo và Trân Mèo còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc trên MXH và trong giới streamer vợ chồng Duy Nhỏ - Huyền 2k4. Sau khoảng nửa năm chia tay, Xoài Non và chồng cũ đều có cuộc sống mới, tìm được hạnh phúc mới. Gần đây Xoài Non thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân mật giữa cô và Gil Lê. Gil Lê còn thoải mái đưa Xoài Non tới những sự kiện quan trọng của bản thân. Còn Xemesis thì được cho là đang hẹn hò với một người đẹp tên Ý Nhi và có biệt danh là Bò Chảnh. Tuy chưa thật sự công khai mối quan hệ, nhưng netizen đã "soi" ra những dấu hiệu hẹn hò của Xemesis và Bò Chảnh qua việc đi chơi, đi du lịch.

