Toàn cảnh vụ tấn công chợ Giáng sinh, hàng trăm người thương vong

Vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức, vào tối 20/12 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Ảnh: NTV. Taleb al-Abdulmohsen (ảnh), một bác sĩ tâm lý 50 tuổi, được xác định là nghi phạm thực hiện vụ tấn công và đã bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Getty. Theo NBC News, nghi phạm đã vượt qua các chốt an ninh - được dựng lên để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy - bằng xe thuê và xâm nhập vào chợ Giáng sinh đông đúc ở Magdeburg qua lối vào dành cho xe cứu thương, Tom-Oliver Langhans, Giám đốc cảnh sát Magdeburg, cho biết tại một cuộc họp báo cuối tuần qua. Ảnh: EPA. Sau khi vụ tấn công kinh hoàng xảy ra, nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn và thông điệp đoàn kết với nước Đức. Ảnh: Xinhua. Theo truyền thông Đức và một nhà hoạt động người Ả Rập Xê Út, Taleb al-Abdulmohsen đến Đức vào năm 2006 và được cấp quy chế tị nạn 10 năm sau đó. Ông ta hành nghề bác sĩ tâm lý tại Bernburg, thuộc vùng Saxony-Anhalt, nơi Magdeburg là thủ phủ. Ảnh: IT. Phòng khám này xác nhận với NBC News về việc Taleb từng làm ở đó nhưng nói rằng ông ta đã nghỉ làm từ tháng 10 với lý do "ốm đau và nghỉ phép". Ảnh: Reuters. Bác sĩ tâm lý người Ả Rập Xê Út này từng đưa ra những phát ngôn chống Hồi giáo, nhiều lần đe dọa giết hại người Đức trên mạng và từng tranh cãi với chính quyền. Ảnh: Bild. Theo Công tố viên Horst Walter Nopens, động cơ của nghi phạm có thể liên quan đến "sự bất mãn với cách đối xử với những người tị nạn Ả Rập Xê Út ở Đức". Ảnh: Getty. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cảnh sát kêu gọi nhân chứng gửi cho họ ảnh hoặc video liên quan vụ việc. Ảnh: EPA. >>> Mời độc giả xem video về vụ tấn công bằng xe hơi nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở Đức tối 20/12 (Nguồn video: Reuters)

