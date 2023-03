Wagner tràn ngập đông Bakhmut, quân Ukraine chính thức bị "hở sườn"

Các kênh truyền hình Mỹ tiếp tục mô tả đầy đủ chi tiết những gì đang xảy ra ở Bakhmut. Hơn nữa, các thông điệp được công bố trong bối cảnh nhiều chuyên gia đều thống nhất ý kiến về việc Quân đội Ukraine "nên triệt thoái khỏi Bakhmut, nếu không tổn thất có thể làm mất tinh thần Quân đội và ngăn cản cuộc phản công mùa xuân". Kênh truyền hình Mỹ CNN đã phát sóng một bản tin, trong đó khán giả Mỹ được thông báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát phần phía đông của thành phố Bakhmut. Theo thông tin của CNN, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã tràn ngập phần phía đông của thành phố, cắm cờ trên tượng đài xe tăng T-34, được xây dựng từ thời Liên Xô. Quân Wagner đang tiến vào thành phố từ nhiều hướng cùng một lúc, bao gồm cả ở phía nam thành phố ở khu vực Samolet, nơi có tượng đài máy bay chiến đấu MiG-17 của Liên Xô. Lính đánh thuê Wagner hạ cờ Ukraine khỏi tượng đài xe tăng T-34 và treo lá cờ của họ ở đó. Tượng đài xe tăng T-34 của Liên Xô nằm ở quảng trường tại ngã ba đường Gorky và Nekrasov, cách cầu mang tên Nikolaevsky, bắc qua sông Bakhmutka khoảng 450 mét. Đồng thời, bản tin của CNN cũng đưa tin, quận Zabakhmutka và các khu vực phía đông khác của Bakhmut đã bị quân Wagner tràn ngập vào tuần trước. Trên thực tế, các cuộc tấn công tiếp theo của quân Wagner cần phải vượt qua sông Bakhmutka, tuy nhiên, do khu vực này địa hình khó khăn, có thể quân Wagner sẽ tấn công từ hướng bắc và nam. Trong khi đó, truyền thông Ukraine nghi ngờ quân Nga cố tình không “dứt điểm” Bakhmut. Hiện các phương tiện truyền thông Ukraine đang tích cực bình luận về một bài báo The Wall Street Journal của Mỹ, có liên quan đến Quân đội Ukraine và tình hình ở chiến trường Bakhmut. Trong bài báo của các tác giả người Mỹ, mà Tạp chí The Wall Street Journal đăng cho biết những tổn thất to lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Bakhmut, và họ nghi ngờ rằng Quân đội Ukraine khó có khả năng tiến hành một cuộc tấn công thành công vào mùa xuân. Các phóng viên Mỹ viết rằng, trong một tình huống như vậy, lãnh đạo Kiev đã "rơi vào thế khó". Một mặt, họ "đang nỗ lực cứu lấy Bakhmut", mặt khác khiến tổn thất gia tăng đáng kể, bao gồm cả những đơn vị dự bị, những người liên tục phải chuyển đến Bakhmut từ các mặt trận khác. Về vấn đề này, các nguồn tin đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ukraine, đã đăng các bài phân tích của các chuyên gia quân sự và nhà khoa học chính trị cho rằng, quân Nga cố tình “câu giờ” việc chiếm Bakhmut. Lý do theo các nhà phân tích quân sự và chính trị là thành phố Bakhmut "quan trọng đối với Quân đội Nga không phải là một điểm trên bản đồ, mà là nơi Ukraine sẽ chịu nhiều tổn thất nhất kể từ tháng 2 năm ngoái". Thông tin của một sĩ quan Quân đội Ukraine tên là P. Gorbatenko, tiểu đoàn trưởng của một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích số 3, hoạt động gần Bakhmut, cho biết tình hình trong thành phố và các vùng lân cận bi đát đến mức, Ukraine đơn giản là không có đủ quân số để chống lại các cuộc tấn công bất tận vào các vị trí. Gorbatenko cũng cho biết, bất kể thời gian ngày hay đêm, trên các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut và các khu vực ngoại vi thành phố, lính đánh thuê Wagner liên tục tổ chức nhiều cuộc tấn công nhất có thể, cho đến khi họ chiếm được các chốt phòng ngự của Ukraine, dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Ngày 6/3, kênh truyền hình "Russia 1" dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, Quân đội Nga đưa Bakhmut vào vòng vây chiến dịch. Hiện các con đường chính dẫn vào thành phố hoàn toàn do Quân đội Nga kiểm soát. Ông Gagin nhấn mạnh, Bakhmut cuối cùng đã rơi vào thế “bao vây cổ điển”. Cố vấn của người đứng đầu DPR nói rằng, “nồi hầm” Bakhmut hiện tại mà các chiến binh Ukraine rơi vào, có thể được so sánh với “nồi hầm” Debaltsevo của năm 2014. Hiện tại, có khoảng 10 nghìn quân Ukraine trong thành phố, nhiều người trong số họ đã rời khu thành phố này trước đó. Một ngày trước, tờ The Wall Street Journal đưa tin, Quân đội Ukraine đã thiệt hại một số đơn vị theo hướng đông và hướng bắc của Bakhmut; đây là những đơn vị có giàu kinh nghiệm chiến đấu và điều này làm ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần Quân đội Ukraine phòng thủ tại Bakhmut. Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Bakhmut là sự không đồng nhất trong việc huấn luyện các đơn vị và khả năng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị không đạt yêu cầu. Cùng với đó, trong tình hình hoang mang và hỗn loạn chung, từng bộ phận riêng lẻ của Quân đội Ukraine tại Bakhmut đã tự ý rời khỏi các vị trí chiến đấu và triệt thoái khỏi thành phố. Trước đó vào cuối tháng 2, Tổng thốngg Ukraine Zelensky tuyên bố rằng, Quân đội Ukraine sẽ giữ Bakhmut càng lâu càng tốt.

