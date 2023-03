Lính Wager đẩy quân Ukraine ra xa Bakhmut theo từng giờ

Thông tin về các mũi tiến công của lực lượng Nga ở Bakhmut được tiến hành từ nhiều hướng khác nhau. Trong ngày 6/3, thông tin cho thấy khoảng 40% diện tích của thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Các khu vực do quân Nga tràn ngập tại Bakhmut đang tăng lên theo đúng nghĩa đen từng giờ. Quân đội Ukraine đã họp báo thông tin về chiến sự ở Bakhmut và cho biết, các cuộc tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang đến đồng thời từ ba hướng. Tình hình khó khăn nhất đối với Quân đội Ukraine là ở phía bắc thành phố, cũng như quận Zabakhmutka. Hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner, sau khi tràn ngập khu công nghiệp của thành phố và quận Zabakhmutka, đã bắt đầu tiến về trung tâm, tiến hành chia cắt các chốt phòng ngự của quân Ukraine thành các phần nhỏ, sau đó tổ chức bao vây cục bộ. Quân đội Ukraine hôm nay cố gắng tiến hành phản công tại khu vực đoạn đường cao tốc Ivanovskoye (Krasnoe) – Bakhmut. Tuy nhiên, pháo binh Nga đã phá hủy một số phương tiện bọc thép, buộc quân Ukraine phải lùi về vị trí xuất phát tiến công; đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu nhiều quân Ukraine. Theo những thông tin từ các bloge quân sự cho biết, hiện đang diễn ra những trận đánh cận chiến trên các đường phố Bakhmut theo nhiều hướng khác nhau. Quân đội Ukraine đang cố gắng tiết kiệm đạn dược được, hiện nguồn cung cấp cho thành phố từ thị trấn Chasov Yar đã bị dừng lại. Nhiều lính đánh thuê Wagner cho biết trên trang Telegram riêng của họ, hiện các lực lượng phòng ngự của Ukraine đã sử dụng tầng hầm của các tòa nhà dân cư, chia đạn dược thành những lượng nhỏ hơn và biến nơi này thành những công sự chiến đấu. Một số đơn vị Wagner đã chiếm được một số kho cất giữ vũ khí của quân Ukraine ở phía bắc thành phố (khu vực Stupok) cũng như ở quận Zabakhmutka và phía nam của thành phố. Trong số các loại vũ khí được quân Nga chiếm giữ có mìn, súng cối, tên lửa chống tăng (chủ yếu là loại của NATO). Hiện tại, nhà ga Stupki và vị trí xung quanh đã hoàn toàn do lính đánh thuê Wagner kiểm soát. Điều này tạo cơ hội để kiểm soát một khu vực rất quan trọng của thành phố ở các hướng đông nam, tây nam và nam; đồng thời tạo điều kiện cho việc bao vây một lực lượng lớn quân Ukraine, vẫn ở phía đông của Bakhmut. Thông tin báo chí của Lực lượng dân quân Donetsk thân Nga đưa tin: “Cuộc tấn công và dọn dẹp nhà ga đường sắt Stupki ở ngoại ô phía bắc Bakhmut đã kết thúc và khu vực này hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Wagner PMC”. Việc chiếm được nhà ga xe lửa Stupki ở Bakhmut sẽ loại bỏ hoàn toàn các hướng tiếp cận của quân Ukraine ở phía bắc thành phố. Hiện không biết mức độ khó khăn của các trận chiến ở đây, nhưng trước đó quân đội Ukraine đã thông báo rằng, họ sẽ rời phía bắc của thành phố do cuộc tấn công của quân Nga bắt đầu. Được biết nhà ga đường sắt Stupki nằm cách trung tâm Bakhmut khoảng 3,5-4 km và nơi đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt trong tuần qua. Trong khi chỉ trong vài ngày qua, các đơn vị Nga đã tiến được khoảng 1,7 km từ hướng bắc. Hiện có nhiều thông tin cho rằng, các đơn vị của Ukraine, sau khi triệt thoái khỏi thành phố Bakhmut, đã bị lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga tấn công. Bộ chỉ huy chiến dịch Bakhmut của Ukraine đang cố gắng sơ tán những người cuối cùng rời khỏi các vị trí trong thành phố, khi vòng vây xung quanh đang bị thu hẹp lại. Cũng có những trường hợp quân Ukraine đang trên đường rút ra, bị bao trùm bởi “hỏa lực của quân ta”. Các thông tin trên mạng xã hội cho biết, pháo của Lữ đoàn 93 đã bắn nhầm vào một đơn vị của Lữ đoàn chống khủng bố 128, khi những người lính của Lữ 128 đang cố gắng thoát khỏi Bakhmut, dọc theo một con đường mòn. Nhiệm vụ của Lữ đoàn 93 Quân đội Ukraine là chốt chặn ở phía tây của thành phố, nhằm ngăn chặn bước tiến của các mũi tấn công của lính đánh thuê Wagner. Khi lính của Lữ đoàn 128 xuất hiện trên đường, trinh sát Lữ đoàn 93 cho rằng đây là quân Nga và tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt BM-21. Theo thông tin mới nhất, do kết quả của "hỏa lực thân thiện" từ Lữ đoàn 93, vào quân của Lữ đoàn chống khủng bố 128, khiến 200-300 quân của lữ đoàn bị loại khỏi cuộc chiến. Trong khi đó, Chủ nhiệm quân y của Lữ đoàn 56 của Ukraine đã đưa thông tin sốc đến công chúng Ukraine qua mạng xã hội. Theo thông tin do Chủ nhiệm quân y Lữ đoàn 56 cung cấp, chỉ huy của Lữ đoàn 77 Ukraine tiếp tục đưa quân của mình đến các khu vực “nóng” nhất của mặt trận, dẫn đến sự gia tăng việc thương vong. Cùng với đó là thông tin là tổn thất từ "hỏa lực thân thiện" giữa các đơn vị Ukraine, có khi chỉ xuất phát từ mâu thuẫn bình thường. Còn theo phóng viên của kênh CNN của Mỹ cho biết, tính đến ngày 6/3, quân Nga đã tràn ngập hơn 40% diện tích của Bakhmut. Theo các phóng viên chiến trường ở tuyến đầu, phần lớn các con đường dẫn ra khỏi thành phố đã bị cắt đứt, bao gồm cả con đường tới Slavyansk. Theo các cố vấn quân sự Mỹ và NATO, đã đến lúc quân đội Ukraine nên triệt thoái nhanh khỏi Bakhmut. Đây sẽ là một bước đi thông minh, bởi nếu không, Ukraine sẽ tiếp tục gánh chịu những tổn thất ngày càng lớn, có thể dẫn đến một đòn giáng mạnh về tinh thần có thể liên quan đến sự bao vây của hàng nghìn binh sĩ Quân đội Ukraine.

Thông tin về các mũi tiến công của lực lượng Nga ở Bakhmut được tiến hành từ nhiều hướng khác nhau. Trong ngày 6/3, thông tin cho thấy khoảng 40% diện tích của thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Các khu vực do quân Nga tràn ngập tại Bakhmut đang tăng lên theo đúng nghĩa đen từng giờ. Quân đội Ukraine đã họp báo thông tin về chiến sự ở Bakhmut và cho biết, các cuộc tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang đến đồng thời từ ba hướng. Tình hình khó khăn nhất đối với Quân đội Ukraine là ở phía bắc thành phố, cũng như quận Zabakhmutka. Hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner , sau khi tràn ngập khu công nghiệp của thành phố và quận Zabakhmutka, đã bắt đầu tiến về trung tâm, tiến hành chia cắt các chốt phòng ngự của quân Ukraine thành các phần nhỏ, sau đó tổ chức bao vây cục bộ. Quân đội Ukraine hôm nay cố gắng tiến hành phản công tại khu vực đoạn đường cao tốc Ivanovskoye (Krasnoe) – Bakhmut. Tuy nhiên, pháo binh Nga đã phá hủy một số phương tiện bọc thép, buộc quân Ukraine phải lùi về vị trí xuất phát tiến công; đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu nhiều quân Ukraine. Theo những thông tin từ các bloge quân sự cho biết, hiện đang diễn ra những trận đánh cận chiến trên các đường phố Bakhmut theo nhiều hướng khác nhau. Quân đội Ukraine đang cố gắng tiết kiệm đạn dược được, hiện nguồn cung cấp cho thành phố từ thị trấn Chasov Yar đã bị dừng lại. Nhiều lính đánh thuê Wagner cho biết trên trang Telegram riêng của họ, hiện các lực lượng phòng ngự của Ukraine đã sử dụng tầng hầm của các tòa nhà dân cư, chia đạn dược thành những lượng nhỏ hơn và biến nơi này thành những công sự chiến đấu. Một số đơn vị Wagner đã chiếm được một số kho cất giữ vũ khí của quân Ukraine ở phía bắc thành phố (khu vực Stupok) cũng như ở quận Zabakhmutka và phía nam của thành phố. Trong số các loại vũ khí được quân Nga chiếm giữ có mìn, súng cối, tên lửa chống tăng (chủ yếu là loại của NATO). Hiện tại, nhà ga Stupki và vị trí xung quanh đã hoàn toàn do lính đánh thuê Wagner kiểm soát. Điều này tạo cơ hội để kiểm soát một khu vực rất quan trọng của thành phố ở các hướng đông nam, tây nam và nam; đồng thời tạo điều kiện cho việc bao vây một lực lượng lớn quân Ukraine, vẫn ở phía đông của Bakhmut. Thông tin báo chí của Lực lượng dân quân Donetsk thân Nga đưa tin: “Cuộc tấn công và dọn dẹp nhà ga đường sắt Stupki ở ngoại ô phía bắc Bakhmut đã kết thúc và khu vực này hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Wagner PMC”. Việc chiếm được nhà ga xe lửa Stupki ở Bakhmut sẽ loại bỏ hoàn toàn các hướng tiếp cận của quân Ukraine ở phía bắc thành phố. Hiện không biết mức độ khó khăn của các trận chiến ở đây, nhưng trước đó quân đội Ukraine đã thông báo rằng, họ sẽ rời phía bắc của thành phố do cuộc tấn công của quân Nga bắt đầu. Được biết nhà ga đường sắt Stupki nằm cách trung tâm Bakhmut khoảng 3,5-4 km và nơi đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt trong tuần qua. Trong khi chỉ trong vài ngày qua, các đơn vị Nga đã tiến được khoảng 1,7 km từ hướng bắc. Hiện có nhiều thông tin cho rằng, các đơn vị của Ukraine, sau khi triệt thoái khỏi thành phố Bakhmut, đã bị lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga tấn công. Bộ chỉ huy chiến dịch Bakhmut của Ukraine đang cố gắng sơ tán những người cuối cùng rời khỏi các vị trí trong thành phố, khi vòng vây xung quanh đang bị thu hẹp lại. Cũng có những trường hợp quân Ukraine đang trên đường rút ra, bị bao trùm bởi “hỏa lực của quân ta”. Các thông tin trên mạng xã hội cho biết, pháo của Lữ đoàn 93 đã bắn nhầm vào một đơn vị của Lữ đoàn chống khủng bố 128, khi những người lính của Lữ 128 đang cố gắng thoát khỏi Bakhmut, dọc theo một con đường mòn. Nhiệm vụ của Lữ đoàn 93 Quân đội Ukraine là chốt chặn ở phía tây của thành phố, nhằm ngăn chặn bước tiến của các mũi tấn công của lính đánh thuê Wagner. Khi lính của Lữ đoàn 128 xuất hiện trên đường, trinh sát Lữ đoàn 93 cho rằng đây là quân Nga và tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt BM-21. Theo thông tin mới nhất, do kết quả của "hỏa lực thân thiện" từ Lữ đoàn 93, vào quân của Lữ đoàn chống khủng bố 128, khiến 200-300 quân của lữ đoàn bị loại khỏi cuộc chiến. Trong khi đó, Chủ nhiệm quân y của Lữ đoàn 56 của Ukraine đã đưa thông tin sốc đến công chúng Ukraine qua mạng xã hội. Theo thông tin do Chủ nhiệm quân y Lữ đoàn 56 cung cấp, chỉ huy của Lữ đoàn 77 Ukraine tiếp tục đưa quân của mình đến các khu vực “nóng” nhất của mặt trận, dẫn đến sự gia tăng việc thương vong. Cùng với đó là thông tin là tổn thất từ "hỏa lực thân thiện" giữa các đơn vị Ukraine, có khi chỉ xuất phát từ mâu thuẫn bình thường. Còn theo phóng viên của kênh CNN của Mỹ cho biết, tính đến ngày 6/3, quân Nga đã tràn ngập hơn 40% diện tích của Bakhmut. Theo các phóng viên chiến trường ở tuyến đầu, phần lớn các con đường dẫn ra khỏi thành phố đã bị cắt đứt, bao gồm cả con đường tới Slavyansk. Theo các cố vấn quân sự Mỹ và NATO, đã đến lúc quân đội Ukraine nên triệt thoái nhanh khỏi Bakhmut. Đây sẽ là một bước đi thông minh, bởi nếu không, Ukraine sẽ tiếp tục gánh chịu những tổn thất ngày càng lớn, có thể dẫn đến một đòn giáng mạnh về tinh thần có thể liên quan đến sự bao vây của hàng nghìn binh sĩ Quân đội Ukraine.