Việt Nam sẽ được dùng xe tăng T-72B3M thi đấu ở Army Games 2021?

Theo các hãng tin Nga, ngay trong buổi bế mạc Hội thao quân sự Army Games 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, tất cả các xe tăng T-72 của lực lượng vũ trang Nga sẽ được nâng cấp lên phiên bản sửa đổi T-72B3M. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Đáng chú ý, theo vị tướng, Hội thao Army Games đã góp phần nghiêm túc vào việc thông qua quyết định này. Và đây không phải lần đầu tiên, bởi ở các kỳ thi tăng đầu tiên, các đội tham gia thi đấu chủ yếu sử dụng dòng xe tăng T-72B1. Sau đó, ở các kỳ tiếp theo được nâng dần lên T-72B3. Và giờ đây, từ 2021 trở đi, dường như các đội tuyển tham gia cuộc thi có cơ hội lớn sử dụng phiên bản T-72B3M. Riêng với đội tuyển xe tăng Việt Nam, từ Army Games 2021, chúng ta sẽ được chuyển lên nhóm 1, nghĩa là rất có thể các VĐV của ta sẽ được điều khiển xe tăng T-72B3M thi đấu với các đội tuyển rất mạnh như Nga, Trung Quốc, Belarus... Ảnh: Military-Today Cũng cần lưu ý thêm, đang có những nghi vấn lớn về việc đội tuyển xe tăng Nga vài năm gần đây thường sử dụng phiên bản T-72B3M tham gia thi đấu tại cuộc đua “Xe tăng hành tiến” so với phần lớn các đội tuyển khác chỉ được trang bị đến T-72B3. Không loại trừ khả năng, sau những lùm xùm này, nước Nga sẽ công bằng hơn với các đội khi trang bị đồng loạt T-72B3M vốn được cải tiến tốt hơn nữa dù T-72B3 đã khá ổn định. Đây cũng là cách giúp cho Nga tiếp tục nâng cấp T-72B3M trong những năm sau. Ảnh: Vitaly-Kuzmin So với T-72B3, T-72B3M nhìn chung không có bề ngoài quá khác biệt, có lẽ phải dân "chuyên ngành" mới có thể nhận thấy qua một số đặc điểm thiết bị điện tử của xe tăng. Theo các nguồn tin, T-72B3M còn có tên gọi khác là T-72B3 mod 2014 dựa vào số năm cỗ tăng lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Mà đó lại là kỳ thi “Xe tăng hành tiến” năm 2014. Ảnh: Military-Today So với T-72B3 mod 2011 (các đội như Việt Nam đang sử dụng), T-72B3M mod 2014 được nâng cấp đáng kể về hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống vô tuyến liên lạc và đặc biệt là hệ thống động cơ cho chúng có thể vươn tới "tốc độ bay" 85km/h. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Army-Technology cho biết, T-72B3M thay thế công nghệ giáp phản ứng nổ Kontakt-5 bằng giáp ERA Relikt cung cấp khả năng bảo vệ vỏ xe trước hầu hết các loại đạn chống tăng tốt nhất hiện nay như đạn xuyên động năng, đạn nổ chống tăng "tandem" và tên lửa chống tăng thông minh. Ảnh: Army Recognition Tuy nhiên, T-72B3M sẽ không có hệ thống phòng vệ chủ động (APS) như T-90. Điều này có lẽ là nhằm làm giảm giá thành của chiếc xe. Các lớp "váy giáp" ở hông xe được trang bị các tấm giáp phản ứng nổ (ERA) lớn, tăng khả năng bảo vệ phần hông vốn có lớp giáp mỏng hơn so với mặt trước. Ảnh: Army Recognition Về hỏa lực, T-72B3M trang bị khẩu pháo nòng trơn 2A46M5 125mm kết hợp hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn lý thyết 8-10 phát/phút. Tuy nhiên, thực tế cuộc thi đua tăng cho thấy hệ thống này thường xuyên có lỗi kĩ thuật, việc nạp tay là không hiếm. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng vẫn lấy nòng cốt là hệ thống kính ngắm Sosna-U trang bị trên phiên bản T-72B3 mod 2011. Nhưng theo Army-Technology, kính ngắm toàn cảnh của trưởng xa là loại mới với kênh ngắm hồng ngoại. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Đặc biệt nhất là hệ thống động cơ của T-72B3M, người ta quyết định thay thế động cơ V-84 780hp để thay bằng động cơ V-92S2F đẩy công suất lên 1.130hp kết hợp hộp số tự động và hệ thống lái cải tiến. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Đây có lẽ là lý do mà tại sao xe tăng của đội Nga có thể bứt tốc kinh hoàng, có lúc đạt trên 80km/h, trong khi các đội khá nhất ở Army Games thường chỉ dừng ở mức khoảng 75km/h. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Hi vọng rằng, để cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tiếp tục là sân chơi thể thao quân sự có “1-0-2” trên thế giới, là nơi quân đội các nước thi tài một cách hữu nghị, công bằng nhất, nước Nga sẽ “hào phóng” trang bị T-72B3M cho tất cả các đội tuyển xe tăng vào kỳ Army Games 2021. Ảnh: Vitaly-Kuzmin Video Xe tăng T-54B Việt Nam dùng trong huấn luyện đua tăng - Nguồn: QPVN

