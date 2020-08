Vì sao tuyển xe tăng Việt Nam có thể lái T-72B3 chạy 72-75km/h?

Trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” – hội thao Army Games 2020, kíp xe của Đại úy Trần Việt Hải đã đạt tốc độ đến 72km/h. Chưa kể, kỳ thi năm ngoái (2019), có thời điểm chạy nước rút, đội ta đạt tốc độ tối đa 75km/h. Còn các đội khác, mà nổi bật là đội Nga, với sự thành thục khí tài từ hàng chục năm, có thời điểm họ điều khiển T-72B3 chạy với tốc độ 85km/h. Các tham số này gây kinh ngạc không chỉ cho người Nga mà nhiều nước khác. Bởi theo thiết kế của nhà sản xuất, các xe tăng T-72 nói chung và phiên bản T-72B3 thuộc hàng hiện đại nhất dòng tăng chỉ có tham số tốc độ cao nhất là 70km/h. Phải chăng kíp lái của Việt Nam và Nga ở mức độ thành thục rất cao, xuất sắc, hay là vì khí tài T-72B3 quá tuyệt vời, không chê vào đâu được. Thực ra, khi tìm hiểu kỹ thì cả hai lý do này đều chính xác, không thể loại đi bất cứ lý do nào (con người và vũ khí). Theo thông tin của nhà sản xuất, xe tăng T-72B3 Mod 2011 trang bị động cơ diesel tăng áp V-84-1 công suất 840 mã lực, đạt tỷ lệ công suất động cơ trên tổng trọng lượng 43 tấn là 1/19. Tỷ số 1/19 kết hợp với hệ thống hộp số tự động 8 cấp (7 số tiến và 1 số lùi) và hệ thống treo tối ưu cho hoạt động ở địa hình phức tạp chính là những yếu tố giúp xe tăng T-72B3 thực sự giống một chiếc xe đua hơn là một chiếc xe tăng. Ở phiên bản nâng cấp mới nhất T-72B3 mod 2017, động cơ V-84-1 được thay thế bằng động cơ V-92S2F công suất 1.130 mã lực giúp xe tăng còn có khả năng cơ động và đạt tốc độ cao hơn. Theo một số nguồn tin, đội tuyển Nga trong các kỳ gần đây sử dụng bản T-72B3 mod 2017 hiện đại hơn so với các bản T-72B3 mod 2011 trang bị cho các đội tham gia “xe tăng hành tiến”. Để so sánh, các dòng xe tăng của phương Tây như Leopard-2, Chanlenger-2, AMX-56 Leclerc hay M1A2 Abrams đều có động cơ mạnh mẽ hơn tới gần 1.500 mã lực. Tuy nhiên, trọng lượng các xe tăng của Mỹ và châu Âu đều chạm và vượt qua ngưỡng 60 tấn khiến chúng không thể có khả năng cơ động cao như xe tăng T-72B3 (nặng 46 tấn). Các dòng xe tăng của Mỹ và phương Tây đều được giới thiệu là có khả năng đạt tốc độ di chuyển tối đa 70-80km/giờ. Tuy nhiên, thông số này chỉ đúng trên đường giao thông. Tốc độ cơ động của xe sẽ bị giảm hơn nhiều so ở địa hình dã chiến. Trong khi đó, tại các kỳ Tank biathlon, xe tăng T-72B3 đều chứng minh được khả năng cơ động của mình ở điều kiện dã chiến trên thao trường với các mốc tốc độ kỷ lục. Tất nhiên, bên cạnh hệ thống động cơ tuyệt vời, vẫn cần phải khẳng định rằng con người đóng vai trò quyết định trong cuộc đua này. Có một điều rõ ràng là trong khi đội Việt Nam chưa có trong trang bị xe tăng T-72B3 hay T-72 các thế hệ trước nhưng chúng ta vẫn đạt được tốc độ 72-75km/h. Trong khi đó, Myanmar là quốc gia có trong trang bị T-72 từ nhiều năm nay khi điều khiển cỗ máy này liên tục mắc sai lầm, tốc độ chạy cũng kém Việt Nam!!! Đó là còn chưa kể, Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị chỉ được sử dụng dòng xe tăng T-54B với thiết kế lạc hậu hơn, khác biệt hoàn toàn xe tăng T-72B3. Tốc độ cao nhất của dòng T-54 chỉ có 45-50km/h trong điều kiện đường giao thông tốt. Phải nói rằng, các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thật sự tuyệt vời, chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào đều nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, khai thác tối đa hiệu suất vũ khí trang bị. Điều này đã được đất nước ta, quân đội ta chứng minh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ 20. Báo điện tử Kiến Thức chúc các chiến sĩ tăng – thiết giáp Việt Nam đạt thành tích cao hơn trong hai trận đấu còn lại vào chiều ngày 28 và 29/8. Video Army Games 2020: Kết quả các Đội thi đấu Xe tăng hành tiến tính đến ngày 26/8/2020 - Nguồn: VTC Co TV

