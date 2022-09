Vì sao Ukraine nỗ lực tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye?

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở miền nam Ukraine đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Một mặt, đoàn điều tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang tiến hành giám sát tại chỗ và xác minh nhà máy điện hạt nhân này “có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào”. Mặt khác, các cuộc tấn công “không xác định” vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cũng vừa được tiến hành đồng thời. Vào ngày 3/9, hãng thông tấn TASS của Nga, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, Quân đội Ukraine vừa thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Đây là lần thứ ba đặc nhiệm Ukraine tiến hành đột kích vào nhà máy điện hạt nhân trong hai ngày qua. Theo thông tin của hãng thông tấn TASS, quân đội Ukraine một lần nữa cố gắng đột nhập chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào hôm 3/9 với khoảng 15 xuồng cao tốc. Tuy nhiên kế hoạch đột phá của lực lượng đặc biệt Ukraine đã bị quân Nga phát hiện và giăng bẫy chờ sẵn, các tàu cao tốc Ukraine đã bị đánh chặn ngay từ sớm, một sà lan vũ trang của quân đội Ukraine đã bị nổ tung trên sông Dnepr, cách nhà máy điện hạt nhân không xa. Phía Nga tiết lộ, các xuồng cao tốc đổ bộ của Ukraine và lực lượng đặc biệt đã thực hiện ba đợt phản công liên tiếp vào nhà máy điện hạt nhân đều xuất phát từ Nikopol, cách Zaporozhye 13 km về phía Bắc. Chiến thuật của đặc nhiệm Ukraine là xuôi dòng sông Dnepr, bí mật tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, cố gắng tấn công bất ngờ quân đội Nga đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây và chiếm lại khu vực này. Trước 3 đợt phản công do quân đội Ukraine phát động, cùng với đó là việc Quân đội Ukraine tiến hành pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, phía Nga đã tuyên bố mở ngừng cung cấp điện cho một vài khu vực. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye có quy mô lớn nhất châu Âu và là trụ cột cung cấp điện của Ukraine. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng khí đốt tự nhiên đang thiếu hụt, nếu nguồn cung cấp điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bị dừng, thì sản xuất và đời sống của người dân Ukraine ở miền Tây và miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng; càng khiến Kiev thêm lo lắng, sợ hãi về mùa Đông sắp tới. Tuy nhiên tình hình trên cũng khá bất lợi cho quân đội Nga, mặc dù quân đội Nga đã 3 lần phòng thủ thành công khu vực này, nhưng mọi cuộc tấn công bí mật và pháo kích của quân đội Ukraine, đều khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và quân phòng thủ Nga tại đây, rơi vào thế mất an toàn hạt nhân rất lớn. Sau trận chiến này, chiến thuật đổ bộ tấn công từ thượng nguồn sông Dnepr của lực lượng đặc biệt Ukraine chắc chắn sẽ không hiệu quả, nhưng việc tấn công bằng máy bay không người lái nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. Sáng ngày 3/9, quân đội Nga đã bắn hạ một UAV cảm tử trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Phần xác máy bay có dòng chữ đầy thù hằn bằng tiếng Nga. Tất nhiên, những người lo lắng hơn các nhân viên của IAEA, là các nước láng giềng châu Âu ở phía tây Ukraine. Các nước châu Âu liên quan đến "nguy cơ ảnh hưởng phóng xạ" của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, hiện không có khả năng giải quyết ngõ cụt "vấn đề Ukraine"; và càng không có khả năng loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng của "ô nhiễm hạt nhân" nếu có điều không may xảy ra với nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Theo phân tích, cuộc phản công chiến lược của quân đội Ukraine theo hướng Nikolayev-Kherson trong tuần này, cũng có thể là chất xúc tác để kết thúc xung đột, khi thế trận giằng co giữa hai bên vẫn tiếp diễn mà bước ngoặt của cuộc xung đột, về cơ bản vẫn chưa xuất hiện Nhiều vũ khí trên bộ và đường không của Ukraine, được tích lũy trong những tháng trước đó gần như bị mất trong cuộc phản công Kherson vừa qua. Trước khi mùa đông đến, Quân đội Ukraine sẽ rất khó có khả năng tổ chức một cuộc phản công quy mô lớn nào nữa. Chuyên gia người Đức Julin Ropke, người luôn ủng hộ Kiev, đã viết trên trang Tweet của ông: "Video tồi tệ từ mặt trận ở Kherson. Tôi sẽ không thể hiện quá nhiều, nhưng mọi thứ cho thấy cuộc phản công (của Quân đội Ukraine) đã thất bại".

