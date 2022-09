Mặt trận Kherson ác liệt, nhiều vũ khí phương Tây lần đầu xuất hiện

Xung đột ác liệt tiếp tục nổ ra giữa Nga và Ukraine, có quy mô lớn chưa từng có. Cả hai bên đều coi trận chiến này là trận quyết chiến chiến lược; bao gồm quân số được tăng cường, bố trí đội hình, tốc độ tiến quân và các khía cạnh khác. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/9 cho biết, quân đội Nga đã phá hủy nhiều sở chỉ huy chiến đấu ở tuyến đầu và kho đạn của quân đội Ukraine ở Kherson và Donetsk trong những ngày qua; đồng thời đánh chặn hơn 50 tên lửa khác nhau của Ukraine bắn vào hậu phương Nga. Đồng thời cùng ngày phía Ukraine tuyên bố, quân đội Ukraine nhanh chóng triển khai các hoạt động tác chiến ở mặt trận phía nam Kherson, phía đông Donetsk và các nơi khác; đồng thời đánh vào nhiều mục tiêu của quân đội Nga ở mặt trận phía nam thuộc Kherson. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã chủ động trong việc phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Nga, nhưng xét từ diễn biến cuộc chiến trong hai ngày qua và hiệu quả tác chiến của hai bên, không nghi ngờ gì nữa, quân đội Nga đang có lợi thế trong trận chiến quyết định mùa thu này. Theo thông tin chính thức do Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã phá hủy 10 sở chỉ huy chiến đấu và 2 kho đạn lớn của Ukraine tại các khu vực Kherson, Dnipropetrovsk và Donetsk; bắn rơi 7 UAV vũ trang và đánh chặn 57 quả rocket các loại, trong đó có tên lửa HIMARS. Ngoài ra, trong hai ngày qua, quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc phản công do quân đội Ukraine phát động trên tuyến Nikolayev-Krivoy Rog, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn sĩ quan và binh sĩ Ukraine. Theo mệnh lệnh do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga và Bộ chỉ huy tiền phương của các hoạt động quân sự đặc biệt của quân đội Nga phối hợp ban hành, chiến dịch mùa thu là trận chiến toàn diện của Nga với quân đội Ukraine ở khu vực Donbas và miền nam Ukraine. Lực lượng tác chiến phía Nga được huy động bao gồm: tên lửa, pháo binh, lực lượng dù, không quân và Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Có thể nhìn thấy những làn khói đạn dày đặc thổi ra ở khắp mọi nơi; ngay cả sở chỉ huy tác chiến bất khả xâm phạm miền nam Ukraine cũng bị quân đội Nga trực tiếp phá hủy. Đã có thông tin cho rằng, ngay sau khi chỉ huy tác chiến của quân Nga ở miền nam Ukraine phát lệnh xung trận, các vị trí phòng thủ xung quanh đài chỉ huy của Ukraine đã bị quân Nga chọc thủng trên diện rộng. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến, sở chỉ huy chiến đấu cao nhất của quân đội Ukraine đã bị phá hủy, gây hoang mang cho binh lính Ukraine trên chiến trường. Theo tờ Skynews của Anh, các binh sĩ Ukraine đang có dấu hiệu cạn kiệt nhanh chóng dự trữ đạn, do nguồn cung cấp đạn được tiến hành một cách lộn xộn. Nhưng một điều động viên cho Quân đội Ukraine, là nhiều loại vũ khí phương Tây lần đầu xuất hiện ở chiến trường Kherson. Vài giờ trước, một đoàn xe tăng Leopard 2A4\2A6 đã được phát hiện ở ranh giới giữa Mykolaiv và Kherson, khi băng qua sông Ingulets. Đây là bằng chứng đầu tiên về sự xuất hiện của xe tăng NATO trên lãnh thổ Ukraine. Thông tin về điều này được cung cấp bởi kênh Telegram Rybar. Hiện tại thông tin về số lượng xe tăng Leopard 2A4\2A đã vượt sông Ingulets không được đưa ra, tuy nhiên, cách đây vài tháng đã có thông tin cho rằng, Tây Ban Nha dự định chuyển giao 14 xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine, và theo kênh Rybar trên Telegram. “Rõ ràng, toàn bộ số xe tăng Leopard 2A4 đã được chuyển giao cho phía Ukraine và được chuyển đến mặt trận Kherson. Bây giờ số xe tăng này đang ở trên thảo nguyên trơ trụi, mà không có sự hỗ trợ của hệ thống phòng không nào của Ukraine và rất có thể sẽ làm mục tiêu cho những chiếc chiến đấu cơ Su của Nga”; nguồn tin trên Rybar viết. Cũng cách đây vài giờ, Quân đội Ukraine đang chuyển một số xe bọc thép về hướng khu vực Kherson, trong số đó có loại xe bọc thép BMC Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ. Vị trí chính xác của đoàn xe vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, dựa trên thông tin từ các bức ảnh, đoàn xe đã nằm trong khu vực Kherson. Trong bức ảnh, người xem có thể thấy một binh sĩ Ukraine và xe bọc thép BMC Kirpi phía sau anh ta. Theo thông tin công khai, ít nhất 50 chiếc BMC Kirpi đã đến Ukraine vài tuần trước và trước đó chúng đã được sử dụng ở chiến trường Donbass, và bây giờ là Kherson. Rõ ràng, Quân đội Ukraine không từ bỏ nỗ lực phản công ở khu vực Kherson; tuy nhiên tới nay phía Nga dường như vẫn trụ vững, trong khi Kiev chưa thực sự đạt được nhiều thành tựu.

