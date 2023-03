Ukraine phán đoán sai, 4 lữ đoàn bị hỏa lực quân Nga vùi dập

Lãnh đạo Kiev rất tự tin khi họ đã lấy lại được thế trận vào tháng 10 năm ngoái và họ tin chiến dịch phòng ngự tại Bakhmut sẽ thành công; đặc biệt là khi phương Tây tăng viện trợ vũ khí, sau chuyến thăm chớp nhoáng của Tổng thống Zelensky tới Mỹ và một loạt quốc gia châu Âu hồi đầu tháng 2 vừa qua. Thậm chí Quân đội Ukraine còn tự tin chiến dịch phòng ngự của họ tại Bakhmut sẽ thắng lợi, tạo đà cho các đợt phản công lớn mùa xuân; không chỉ lật ngược tình thế mà còn có thể chuyển bại thành thắng, giành lại các khu vực khác ở Donbass. Hiện tại tình hình ở Bakhmut đã diễn biến đến tình trạng nguy hiểm nhất; lính đánh thuê Wagner của Nga đang đẩy nhanh tốc độ tấn công thành phố từ phía tây bắc, lần lượt tràn ngập các khu dân cư và làng mạc, từng bước khép lại vòng vây. Nhờ các hoạt động tấn công thành công, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã đánh bật tất cả các đơn vị cua Ukraine khỏi phần phía đông của thành phố. Hiện tại phần phía đông của Bakhmut hoàn toàn do lực lượng lính đánh thuê Nga kiểm soát. Theo thông tin mới nhất, một cuộc truy quét vẫn đang được tiến hành ở khu vực phía đông thành phố, vì một số tòa nhà vẫn có thể do lực lượng Ukraine trấn giữ. Tuy nhiên đây là chiến thuật hiệu quả, khi chiến đấu trong thành phố của lính đánh thuê Wagner; đồng thời tạo thành một bàn đạp rộng lớn, để đánh chiếm phần phía tây còn lại của Bakhmut. Dự kiến, phần còn lại của thành phố sẽ bắt đầu bị tấn công ngay khi lực lượng của các mặt trận phía bắc, phía nam và phía đông gặp nhau, vì hiện tại các hoạt động tấn công bị cản trở bởi các “vùng cài răng lược” giữa các khu vực mở của thành phố. Quân đội Ukraine cuối cùng đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn và bắt đầu huy động 4 lữ đoàn tinh nhuệ đến hỗ trợ để giải vây cho Bakhmut. Mục đích chính không phải là tấn công mà là hỗ trợ hỏa lực và yểm trợ cho việc sơ tán quân Ukraine ở Bakhmut. Nhưng hành động của Quân đội Ukraine dường như đã quá trễ, đoạn video được đăng trên mạng xã hội Nga cho thấy, Lữ đoàn pháo binh số 43 của Quân đội Ukraine và các đơn vị được huy động vào cuộc phản kích, đã bị trúng đạn pháo tầm xa của Nga, khi họ đang phơi mình trên đường mà không có công sự che chắn. Máy bay không người lái của Nga chỉ điểm cho cụm pháo binh phía sau, bắn chặn vào đoàn xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Ukraine, đang thực hiện yểm trợ cho bộ binh phản công; khiến nhiều xe tăng, xe bọc thép bị hư hại và gây tổn thất nặng nề với lực lượng bộ binh phản công. Còn ở phía đông nam của Bakhmut, các Lữ đoàn tinh nhuệ số 1, 4 và 17 của Ukraine cũng có ý định rút lui dưới sự yểm trợ của một tiểu đoàn cảm tử quân Ukraine. Tuy nhiên lực lượng cảm tử này của Ukraine, cũng đã bị súng cối tự hành 2S4 240mm của Nga bao trùm hỏa lực. Cuộc pháo kích bằng “siêu cối” của quân Nga, khiến tiểu đoàn cảm tử của Ukraine bỏ lại xe tăng và xác chết khắp nơi; lực lượng nhanh chóng rút lui về vị trí xuất phát tiến công. Nếu trước đây, Quân đội Ukraine có mọi hy vọng thoát nhanh ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, trước sự chần chừ của lãnh đạo Ukraine, khiến các đơn vị của họ nhất quyết bám trụ Bakhmut; giờ họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thoát ra, và các đơn vị Ukraine phải đối mặt với kết cục là bị bao vây. Khi chiến đấu trong vòng vây, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine chỉ có thể cầm cự tạm thời dựa vào các công sự được chuẩn bị từ trước và biến các tòa nhà chung cư thành công sự chiến đấu. Nhưng khi kho đạn dược và lương thực cạn kiệt, Bakhmut sẽ trở thành nhà máy thép Azovstal thứ hai. Lực lượng liên quân Nga không cần vội tấn công, họ chỉ cần thực hiện chiến thuật bao vây và nã đạn pháo vào các khu vực nghi ngờ. Khi quân phòng thủ Ukraine hết đạn dược và lương thực, họ sẽ phải đầu hàng một cách tự nhiên. Có thể chiến dịch Bakhmut đã đi đến hồi kết, dự kiến sẽ không có bước ngoặt nào tiếp theo. Khi tràn ngập được hoàn toàn Bakhmut, lực lượng liên quân Nga sẽ tiếp tục tiến sâu vào nội địa Donbass cho đến khi tràn ngập hoàn toàn khu vực Donbass như tuyên bố của Moskva. Đối với các mặt trận khác, quân Nga về cơ bản sẽ không chủ động phát động một cuộc tấn công. Mục tiêu chính của họ là tập trung phòng thủ, miễn là ngăn chặn hiệu quả đòn phản công do Quân đội Ukraine phát động. Theo các chuyên gia quân sự, Quân đội Ukraine đã đánh mất thế tấn công ở khu vực Svatovo và Kremennaya thuộc Lugansk. Những vấn đề nghiêm trọng mà quân đội Ukraine đang gặp phải ở Bakhmut, đang buộc chỉ huy Quân đội Ukraine phải điều chuyển lực lượng đến khu vực này từ các hướng khác; do đó lỡ mất cơ hội phản công.

