Ukraine tập trung quân tại Izyum; xác nhận MiG-29 dùng được tên lửa Mỹ

Mặt trận Donbass: Tâm điểm của chiến trường Ukraine

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhni, quân đội Nga ở miền đông Ukraine đã pháo kích 700-800 lần mỗi ngày, tối đa là 60.000 quả đạn/ngày. Cường độ này là khá cao và dường như đã đạt đến đỉnh điểm.

Không khó để tưởng tượng những nơi ác liệt như như ở khu vực Peski, trung tâm cuộc tấn công của quân đội Nga những ngày qua. Và không có gì lạ, khi Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả tình hình cuộc chiến ở đó là địa ngục.

Nhưng theo truyền thông Ukraine, lực lượng của họ ở thị trấn Pesky vẫn phòng ngự kiên cường, và quân đội Nga đã không thể kiểm soát toàn bộ ngôi làng như họ nói.

Bên ngoài mặt trận Donbass, hình thái chiến trường rơi vào thế giằng co.

Tại khu vực Kharkov, một đơn vị xe tăng của Nga đã bị thiệt hại nặng bởi đạn pháo dẫn đường chính xác của Quân đội Ukraine. Xác xe tăng cháy có thể được nhìn thấy từ không ảnh.

Trong những ngày gần đây tại khu vực Izyum, đã xuất hiện một số đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Theo thông tin, quân Ukraine đã tập hợp một lực lượng gồm 3 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn pháo binh và các đơn vị bảo đảm.

Trong khi đó, một số đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga ở Izyum đã được chuyển xuống phía nam; còn tại đây, chỉ còn một số tiểu đoàn quân tình nguyện mới thành lập hiện còn yếu, và quân đội Ukraine không có lý do gì để không mở một cuộc phản công theo hướng này.

Hiện tại, quân Ukraine thực sự có thể nhân cơ hội này, tiến hành bao vây và tiêu diệt quân đội Nga ở Izyum. Lực lượng chủ yếu của Quân đội Ukraine, trông chờ vào khả năng chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93.

Mặt trận Kherson, quân Ukraine vẫn “nằm im”

Ở mặt trận phía Nam, quân đội Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, ngược lại, theo phóng viên nổi tiếng Nic Robertson của hãng tin Mỹ CNN, quân đội Ukraine trên chiến tuyến Kherson đơn giản là không đủ lực lượng để mở một cuộc phản công.

Phóng viên Robertson đã dành 3 tuần để lái xe vòng quanh toàn bộ mặt trận, và sau đó chỉ ra trong bài báo tóm tắt của mình rằng, quân đội Ukraine trên mặt trận Kherson không có dấu hiệu tập hợp lực lượng và binh lính Ukraine xuất hiện thưa thớt trên chiến tuyến.

Robertson cũng nói rằng, ông đã không quan sát thấy bất kỳ dấu vết của vũ khí hạng nặng trên mặt đất và đường xá; điều này cho thấy rằng, quân phản công không phải ẩn náu trong rừng rậm hay ở tuyến trước, mà hoàn toàn không đến.

Cùng quan điểm, tờ Economist của Mỹ hôm 14/8 cũng có bài viết cho rằng “cuộc phản công Kherson của Ukraine có rất ít cơ hội”.

Bài báo trích dẫn của Viện nghiên cứu RUSI (một tổ chức tư vấn về an ninh và quốc phòng của Anh) cho biết: “Các trận đánh then chốt ở khu vực Kherson chủ yếu do 5 lữ đoàn tinh nhuệ của quân đội Ukraine tham chiến.

Năm lữ đoàn này gồm những binh sĩ có kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu nhất, nhưng họ hiện đang kiệt sức và thương vong quá cao. Ngoại trừ 5 lữ đoàn này, hầu hết quân đội Ukraine khác đều là lính nghĩa vụ được huấn luyện kém và hiệu quả chiến đấu của họ rất hạn chế”.

Theo nghiên cứu của RUSI, 5 lữ đoàn tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã hoạt động như những "lính cứu hỏa", bịt kín những khoảng trống trên chiến tuyến dài hơn 130 km, trong mọi tình huống quân sự quan trọng và thậm chí là bí mật đều phải có mặt, làm kiệt quệ quân số của họ.

Nhưng theo một số nguồn tin độc lập, đã chứng kiến nhiều đơn vị vũ khí hạng nặng của Quân đội Ukraine đến khu vực Kherson; mà lúc này các phóng viên CNN lại nói rằng không thấy dấu vết của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến, điều này thực sự không bình thường?

Do đó, nghi ngờ rằng đây có thể là một thủ đoạn của Tổng tư lệnh Ukraine nhằm “nhử địch”, khi cố tình tỏ ra yếu kém, hòng khiến quân đội Nga ra khỏi các công sự kiên cố và để quân Ukraine phát huy tối đa hiệu quả những loại vũ khí hiện đại của NATO như tên lửa HIMARS, M270, pháo lựu M777, pháo tự hành PzH2000 trên khu vực thảo nguyên bằng phẳng.

Hiện có thông tin cho rằng quân đội Nga đã tập hợp 70 tiểu đoàn chiến thuật và chuẩn bị phản công; lực lượng này nhiều khả năng sẽ đối đầu quân đội Ukraine tại đây.

Có khả năng, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục tập trung đánh chặn việc cung cấp hậu cần của quân đội Nga.

Còn theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, tất cả các cây cầu đường bộ và đường sắt từ Kherson đến Crimea đã bị phá hủy, và ngày càng khó khăn để có được nguồn cung cấp cho 20.000 quân Nga trên bờ bắc của sông Dnepr.

Ngoài ra, quân đội Nga đang chuyển hàng chục máy bay cánh cố định và trực thăng đóng tại Crimea (gần Kherson) đến cực nam của bán đảo và đến sân bay trên lãnh thổ Nga, để bảo đảm an toàn trước các cuộc tấn công.

Rất có thể, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các mục tiêu quân sự ở bán đảo Crimea sẽ dần trở nên bình thường và thậm chí, cây cầu qua eo biển Kerch cũng sẽ trở thành mục tiêu của họ.

Tin xấu cho Nga: Mỹ xác nhận tích hợp tên lửa AGM-88 HARM vào máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine

Lầu Năm Góc xác nhận, việc tích hợp tên lửa chống radar AGM-88 HARM vào tổ hợp vũ khí trang bị trên máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine.

Ukraine đã sử dụng thành công tên lửa chống radar AGM-88 HARM của Mỹ để tiêu diệt radar và hệ thống phòng không của Nga. Điều này được thông tin bởi tờ The Drive, dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức công nhận việc cung cấp tên lửa chống radar AGM-88 cho Ukraine, chúng nằm trong gói viện trợ quân sự mới, sắc lệnh phân bổ mà Tổng thống Mỹ Biden đã ký hôm thứ 12/8 vừa qua.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên, Không quân Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa Mỹ vào hệ thống vũ khí của tiêm kích MiG-29.

“(...) chúng tôi cung cấp thêm tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, đó là tên lửa HARM. Không quân Ukraine đã sử dụng thành công các tên lửa này.

Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa AGM-88 vào máy bay chiến đấu của họ và điều này cho phép Không quân Ukraine tìm kiếm và phá hủy các radar của Nga (...); chiếc máy bay mà họ đã tích hợp nó là máy bay chiến đấu MiG-29”.

Đồng thời, quân đội Ukraine cũng không tiết lộ tính năng kỹ chiến thuật, khi sử dụng các tên lửa AGM-88 từ các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất.

Điều đáng chú ý là trước đó, Nhà máy sửa chữa máy bay Lviv của Ukraine, đã tiến hành hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-29, bao gồm cả những tổ hợp vũ khí trang bị cho máy bay.

Theo thông tin của Lầu Năm Góc, đây là lần chuyển giao tên lửa AGM-88 HARM thứ hai cho Ukraine. Trước đó, quân đội Mỹ đã thông báo về việc cung cấp tên lửa chống radar cho Kiev, nhưng không có bất kỳ thông tin chi tiết nào. Và trong đợt giao hàng mới, thông tin về số tên lửa không được cung cấp.

Trước đó, các mảnh vỡ của tên lửa chống radar AGM-88 HARM của Mỹ đã được tìm thấy ở Donbass. Đồng thời có ý kiến cho rằng, Quân đội Ukraine có thể phóng tên lửa AGM-88 từ các phương tiện phóng mặt đất; thậm chí phương án sử dụng máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất, để phóng loại tên lửa nay cũng đã được nhắc đến.