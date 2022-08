Nga tăng cường tấn công Kherson, Ukraine dùng đại pháo đáp trả

Cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 177; trong những ngày qua, Quân đội Nga tăng cường các hoạt động tấn công ở Kherson và các khu vực khác, liên tiếp đánh bại một số lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine, đang có những hành động đánh thăm dò; thu được thành công đáng kể. Theo báo cáo chiến đấu do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, trong những ngày qua, hoạt động quân sự đặc biệt do Quân đội Nga phát động đã tiến triển thuận lợi và đạt được những bước đột phá lớn, cả trên hướng mặt trận Donbass và Kherson. Có thông tin cho rằng, Nga đã nhiều lần sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy các kho vũ khí có cất giữ tên lửa HIMARS của Ukraine. Trong thời gian này, việc sử dụng UAV của quân Nga cũng được tăng cường trên các mặt trận và sau khi khóa chặt các công sự phòng ngự của Ukraine, các cuộc pháo kích “mưa đạn” lần lượt được tung ra. Cách đây vài ngày, sau khi Quân đội Ukraine dùng rocket hạng nặng bắn phá nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson, tấn công lại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye; những hành động này khiến Nga phải cảnh giác cao độ. Hiện tại, để ngăn chặn việc Quân đội Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye một lần nữa và gây ra thêm nhiều vụ tai nạn mất an toàn, Quân đội Nga đã điều thêm binh lính chiến đấu và thiết bị hạng nặng tới khu vực, bao gồm một số lượng lớn hệ thống tên lửa phòng không. Theo hãng tin Nga Sputnik, ngày 14/8, Quân đội Ukraine lại bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và các hoạt động tiến công theo kiểu “điểm huyệt”, nhằm tiêu diệt chỉ huy quân Nga vẫn tiếp tục. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa dồn dập vào khu vực Kherson và các vùng ngoại ô của thành phố này. Hàng trăm quả đạn pháo đã được bắn ra cùng lúc. Những thông tin thương vong hiện đang được thống kê. Phía Nga rõ ràng là rất bị động trước các cuộc pháo kích dữ dội bất ngờ của Quân đội Ukraine. Bởi vì trong những ngày giao tranh ác liệt vừa qua, lực lượng cơ động của Quân đội Ukraine và dàn pháo hạng nặng xung quanh Kherson vẫn chưa được tìm thấy; một khi những quả đạn này bắn trúng các cơ sở của Quân đội Nga, hậu quả nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Mục tiêu của cuộc tấn công vũ trang từ phía Ukraine, là nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Nếu vụ tấn công thành công, gây ra vụ rò rỉ hạt nhân và đổ lỗi cho phía Nga, thì xu hướng của dư luận trong cộng đồng quốc tế sẽ là một chiều; và một “luồng gió mới” sẽ xuất hiện, dưới sự “thống trị” của truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, xét từ những hành động tác chiến gần đây của Quân đội Ukraine, "lời cảnh cáo" của Nga rõ ràng đã leo thang. Theo báo chí Nga, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã có kế hoạch thực hiện tấn công “điểm huyệt” các mục tiêu quan trọng của Ukraine, trong đó có cả các “yếu nhân” của Kiev. Trước những thay đổi của tình hình chiến trường và những tổn thất ngày càng tăng của Quân đội Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã đưa ra những lời lẽ gay gắt rằng, nếu Crimea và lãnh thổ Nga bị đe dọa và tấn công một lần nữa, chiến dịch tấn công “phẫu thuật” sẽ tiếp tục. Chỉ vài ngày trước, căn cứ không quân hải quân Saki của Quân đội Nga tại bán đảo Crimea đã bị tấn công, gây ra một vụ nổ dữ dội và gây tổn thất lớn cho Quân đội Nga. Theo thống kê tổn thất sau sự kiện này, Quân đội Nga có 3 máy bay chiến đấu Su-30SM và 6 máy tiêm kích bom Su-24M bị phá hủy. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu từng gay gắt. Có thể thấy, những hành động leo thang của Quân đội Ukraine trong những ngày qua đã khiến Nga phẫn nộ, và các hành động trả đũa tiếp theo sẽ gay gắt hơn. Hành động cụ thể là sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Pesky ở Donetsk, vào ngày 14/8, quân Nga lại tiếp tục giành quyền kiểm soát làng Udi ở khu vực Kharkov. Cho đến nay, Quân đội Nga và liên quân đã đạt được kết quả tốt sau khi mở rộng chiến tuyến, ngoài trận đánh then chốt ở Donbass, việc đột phá ở Kherson và các khu vực khác là rất thần tốc, khiến Quân đội Ukraine từ tuyên bố phản công, phải nhanh chóng chuyển nhanh vào thế phòng ngự và không thể đe dọa Nga trên hướng chiến lược này.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 177; trong những ngày qua, Quân đội Nga tăng cường các hoạt động tấn công ở Kherson và các khu vực khác, liên tiếp đánh bại một số lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine, đang có những hành động đánh thăm dò; thu được thành công đáng kể. Theo báo cáo chiến đấu do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, trong những ngày qua, hoạt động quân sự đặc biệt do Quân đội Nga phát động đã tiến triển thuận lợi và đạt được những bước đột phá lớn, cả trên hướng mặt trận Donbass và Kherson. Có thông tin cho rằng, Nga đã nhiều lần sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy các kho vũ khí có cất giữ tên lửa HIMARS của Ukraine . Trong thời gian này, việc sử dụng UAV của quân Nga cũng được tăng cường trên các mặt trận và sau khi khóa chặt các công sự phòng ngự của Ukraine, các cuộc pháo kích “mưa đạn” lần lượt được tung ra. Cách đây vài ngày, sau khi Quân đội Ukraine dùng rocket hạng nặng bắn phá nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson, tấn công lại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye; những hành động này khiến Nga phải cảnh giác cao độ. Hiện tại, để ngăn chặn việc Quân đội Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye một lần nữa và gây ra thêm nhiều vụ tai nạn mất an toàn, Quân đội Nga đã điều thêm binh lính chiến đấu và thiết bị hạng nặng tới khu vực, bao gồm một số lượng lớn hệ thống tên lửa phòng không. Theo hãng tin Nga Sputnik, ngày 14/8, Quân đội Ukraine lại bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và các hoạt động tiến công theo kiểu “điểm huyệt”, nhằm tiêu diệt chỉ huy quân Nga vẫn tiếp tục. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa dồn dập vào khu vực Kherson và các vùng ngoại ô của thành phố này. Hàng trăm quả đạn pháo đã được bắn ra cùng lúc. Những thông tin thương vong hiện đang được thống kê. Phía Nga rõ ràng là rất bị động trước các cuộc pháo kích dữ dội bất ngờ của Quân đội Ukraine. Bởi vì trong những ngày giao tranh ác liệt vừa qua, lực lượng cơ động của Quân đội Ukraine và dàn pháo hạng nặng xung quanh Kherson vẫn chưa được tìm thấy; một khi những quả đạn này bắn trúng các cơ sở của Quân đội Nga, hậu quả nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Mục tiêu của cuộc tấn công vũ trang từ phía Ukraine, là nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Nếu vụ tấn công thành công, gây ra vụ rò rỉ hạt nhân và đổ lỗi cho phía Nga, thì xu hướng của dư luận trong cộng đồng quốc tế sẽ là một chiều; và một “luồng gió mới” sẽ xuất hiện, dưới sự “thống trị” của truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, xét từ những hành động tác chiến gần đây của Quân đội Ukraine, "lời cảnh cáo" của Nga rõ ràng đã leo thang. Theo báo chí Nga, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã có kế hoạch thực hiện tấn công “điểm huyệt” các mục tiêu quan trọng của Ukraine, trong đó có cả các “yếu nhân” của Kiev. Trước những thay đổi của tình hình chiến trường và những tổn thất ngày càng tăng của Quân đội Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã đưa ra những lời lẽ gay gắt rằng, nếu Crimea và lãnh thổ Nga bị đe dọa và tấn công một lần nữa, chiến dịch tấn công “phẫu thuật” sẽ tiếp tục. Chỉ vài ngày trước, căn cứ không quân hải quân Saki của Quân đội Nga tại bán đảo Crimea đã bị tấn công, gây ra một vụ nổ dữ dội và gây tổn thất lớn cho Quân đội Nga. Theo thống kê tổn thất sau sự kiện này, Quân đội Nga có 3 máy bay chiến đấu Su-30SM và 6 máy tiêm kích bom Su-24M bị phá hủy. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu từng gay gắt. Có thể thấy, những hành động leo thang của Quân đội Ukraine trong những ngày qua đã khiến Nga phẫn nộ, và các hành động trả đũa tiếp theo sẽ gay gắt hơn. Hành động cụ thể là sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Pesky ở Donetsk, vào ngày 14/8, quân Nga lại tiếp tục giành quyền kiểm soát làng Udi ở khu vực Kharkov. Cho đến nay, Quân đội Nga và liên quân đã đạt được kết quả tốt sau khi mở rộng chiến tuyến, ngoài trận đánh then chốt ở Donbass, việc đột phá ở Kherson và các khu vực khác là rất thần tốc, khiến Quân đội Ukraine từ tuyên bố phản công, phải nhanh chóng chuyển nhanh vào thế phòng ngự và không thể đe dọa Nga trên hướng chiến lược này.