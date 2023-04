Ukraine tăng cường 80.000 lính, liệu có cứu vãn được Bakhmut?

Trong mấy ngày qua, khi quân Ukraine phòng ngự ở Nhà máy chế biến kim loại màu ở phía bắc thành phố và ở Nghĩa trang Mariupol ở phía nam thành phố bị đánh bật ra khỏi vị trí. Sau đó các mũi đột kích tinh nhuệ của lính đánh thuê Wagner, đã tăng tốc tiến vào trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của lính đánh thuê Wagner ở Bakhmut, chủ yếu tập trung ép từ hai cánh bắc và cánh nam vào bên trong trung tâm; trong quá trình chiến đấu, nếu gặp hỏa lực mạnh của Quân đội Ukraine tại các tòa nhà hay các công sự, họ gọi pháo hạng nặng ở phía đông thành phố bắn phá trực tiếp vào mục tiêu. Kết hợp với các hoạt động chiến đấu trên, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner đã vượt qua sông Bahmutka và tiến vào khu đô thị trung tâm ở bờ tây thành phố; đồng thời tiếp tục thực hiện chiến lược "bao vây ba mặt" quân Ukraine phòng thủ ở trung tâm thành phố. Ở phía nam thành phố, trong khi lực lượng lính đánh thuê Wagner liên tiếp đánh chiếm các tòa nhà liền kề trên phố Mariupol và phố Shyroka, một số phân đội lính đánh thuê Wagner bắt đầu hội quân ở góc tây nam Bakhmut, cùng liên quân tiếp tục tiến về phía trung tâm thành phố. Trên Đại lộ Tchaikovsky và Đại lộ Kolzensk nằm ở phía tây Đại lộ Mariupol, lính đánh thuê Wagner và quân Ukraine phòng thủ tại đây đã đọ súng quyết liệt; buộc quân Wagner phải gọi pháo binh hạng nặng chi viện, phá hủy nhiều dãy nhà cách đó hơn 1,2 km. Khi lính đánh thuê Wagner tiến càng gần trung tâm thành phố thì hai bên giao tranh càng dữ dội; lý do là khu trung tâm thành phố, số lượng nhà cao tầng kiên cố tăng dần lên, khiến hỏa lực pháo binh Nga không thể đủ sức “thổi bay” hoàn toàn. Trong khi tiến vào khu vực trung tâm, quân Wagner phải đề phòng chiến thuật gài thuốc nổ vào các tòa nhà của quân đội Ukraine và cho nổ tung khi họ tiếp cận hoặc xâm nhập vào trong tòa nhà. Có thể khẳng định, cuộc chiến giữa hai bên đã đến giai đoạn cực kỳ tàn khốc. Vào đêm 1/4 vừa qua, các mũi tấn công bao gồm những đơn vị đặc biệt của Nga và của lính biệt kích Wagner, đã tiến theo hướng từ Cung văn hóa Martynov ở phía nam và theo một con phố thương mại ở phía đông đến Trung tâm hành chính Bakhmut và quảng trường trung tâm thành phố. Quân Wagner và số quân phòng thủ còn lại của Ukraine đã giao tranh ác liệt trên Phố Độc lập, Torgovaya, Vasily Pershin và Phố Mira. Mặc dù một số quân của Lữ đoàn 241 của Quân đội Ukraine gần trung tâm thành phố bất ngờ nổi loạn, nhưng “Đội giám sát” của Tiểu đoàn Aida đã nhanh chóng đến hiện trường và quét sạch "những kẻ nổi loạn trong thành phố". Theo thông tin mới nhất, tòa nhà trung tâm của Bakhmut đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Điều này được xác nhận bởi Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC), ông Yevgeny Prigozhin; khi ông đăng một thông tin trên mạng xã hội rằng, cờ Nga và cờ của Wagner PMC đã được treo trên tòa nhà chính quyền thành phố vào đêm 2/4. Theo ông Yevgeny Prigozhin, trên lá cờ Nga được treo trên tòa thị chính thành phố có dòng chữ: "Kỷ niệm đẹp về Vladlen Tatarsky", để tưởng nhớ đối với nhà báo quân sự Maxim Fomin, với bút danh Vladlen Tatarsky, người đã chết một ngày trước đó trong một cuộc tấn công khủng bố vào một quán cà phê ở St. Petersburg. Theo thông tin từ Wagner PMC, hiện lực lượng chính của Quân đội Ukraine hiện đang tập trung nhiều ở những khu vực ngoại ô, tiếp giáp với các con đường dẫn đến lối ra khỏi thành phố như Khromovo (phía tây) và Ivanovskoye (phía tây nam). Bakhmut đã bị đạn pháo và bom phá hủy không thể nhận ra và hiện trong thành phố còn quân của Lữ đoàn Phòng thủ Tổ quốc 241, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 77, 93 và Lữ đoàn xung kích Spartan 4 của Vệ binh Quốc gia Ukraine. Mặc dù họ hiện đang bị thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn bám trụ chiến đấu. Trong những cuộc chiến trong thành phố, một khi quân Wagner gặp phải sự kháng cự mạnh của quân Ukraine, họ sẽ không mạo hiểm xung phong, mà gọi hỏa lực pháo binh hạng nặng hoặc không quân ném bom phá hủy các tòa nhà, hoặc công sự chiến đấu của quân Ukraine để giảm thiểu thương vong. Ngoài ra, yếu tố thời tiết cũng đe dọa bước tiến của lính đánh thuê Wagner, khi một đợt giá lạnh mới ập đến; do vậy quân Wagner phải tăng tốc đánh chiếm các mục tiêu then chốt càng sớm càng tốt, trước khi tuyết dày đóng cửa thành phố, để phòng ngừa "đêm dài lắm mộng”. Hiện tại, quân phòng thủ Ukraine vẫn đang kiên cường kiểm soát những điểm chốt còn lại trong thành phố; trong khi lính đánh thuê Wagner đang cố gắng lợi dụng khoảng trống giữa các đợt pháo kích để tiến vào các tòa nhà gần đó và chiếm lấy các điểm cao khống chế có lợi về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, những tàn quân còn lại của Quân đội Ukraine mặc dù không còn tâm thế sẵn sàng phản công, nhưng vẫn chiến đấu rất ngoan cường, kiên quyết không lùi bước trước sức các đợt pháo kích dữ dội của quân Nga. Họ đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của lính biệt kích Wagner trong 48 giờ qua. Cùng với các hoạt động chiến đấu trong thành phố, lính đánh thuê Wagner cũng đã tổ chức tập kích chớp nhoáng vào làng Ivanovsky, nằm ở ngoại ô phía tây nam Bakhmut, cũng như các làng Khromovo và Bogdanovka ở phía tây bắc, nhằm cố gắng cắt đứt trục đường O-0506. Đồng thời, quân Wagner đang tiến dần về phía tuyến phòng thủ mới Chasov Yar, cách Bakhmut 11 km về phía tây. Con đường cấp phối O-0506 hiện là lối đi quan trọng ra vào thành phố Bakhmut, còn Chasov Yar là trung tâm tiếp tế chính cho quân đội Ukraine tại Bakhmut. Hầu hết thường dân của thị trấn Chasov Yar đã được sơ tán và nơi đây đã biến thành một căn cứ hậu cần dã chiến khổng lồ. Vì vậy, quân đội Ukraine đang làm mọi cách để bảo vệ tuyến đường huyết mạch quan trọng này, ngay cả dưới tác động mãnh liệt của hỏa lực pháo binh và xe tăng Nga. Tại ngoại ô phía nam Bakhmut, quân Wagner đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraine. Các nguồn tin từ phía Ukraine xác nhận, quân tiếp viện Ukraine đang mở cuộc phản công về phía đông dọc theo đường Mariupolskaya ở phía nam Bakhmut, đẩy lùi gần một trăm cuộc tấn công của quân Wagner và lính dù Nga. Ngoài ra, vẫn có những trận đánh lẻ tẻ tại Nhà máy luyện kim Artyom nằm ở phía bắc Bakhmut; mặc dù trước đó biệt kích Wagner tuyên bố đã kiểm soát được khu vực, nhưng truyền thông Ukraine khẳng định, quân đội Ukraine đã sử dụng lối đi ngầm để chiến đấu với quân Wagner bên trong nhà máy. Tại Nhà máy luyện kim Artyom cũng có những hầm ngầm giống như Nhà máy gang thép Mariupol, nơi từng nổ ra giao tranh ác liệt trước đây. Hiện quân Wagner chỉ kiểm soát các tòa nhà trên mặt đất của nhà máy, trong khi quân đội Ukraine sử dụng công sự ngầm để tiến hành đánh lén, tập kích quân Wagner. Hiện lính đánh thuê Wagner đang lo lắng, nếu tiến vào các đường hầm, sẽ bị quân đội Ukraine mai phục phản công, dẫn đến thương vong không cần thiết. Do vậy, họ chỉ lựa chọn trên bao vây, phong tỏa mặt đất và tích cực tìm kiếm lối ra vào của lối đi ngầm, sau đó dùng vũ khí hạng nặng hoặc thiết bị nổ phá hủy hoặc phong tỏa; cắt đứt liên lạc của quân đội Ukraine với bên ngoài.

