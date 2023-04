Nga dùng pháo nhiệt áp chặn 10.000 quân Ukraine đột phá

Mới đây, số quân Ukraine còn bám trụ lại trong thành phố Bakhmut đã giao tranh dữ dội với l ính đánh thuê Wagner của Nga. Tuy nhiên, quân Ukraine đóng tại Nhà máy chế biến kim loại màu Artyom và con đập phía bắc thành phố, đã phải rút khỏi các trận địa phòng ngự của họ; do bị hỏa lực của quân Nga bắn phá dữ dội và lính đánh thuê Wagner đột phá liên tục. Nhóm phòng thủ phía bắc Bakhmut bao gồm hơn 10.000 quân Ukraine, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 77, lính đánh thuê Gruzia và lính nghĩa vụ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, đã cố gắng vượt qua vòng vây trong vô vọng; trong khi lực lượng tiếp viện ở phía tây thành phố rất khó tiếp cận, do pháo binh Nga bắn quá dự dội. Theo nguồn tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cũng như tin tức của Nga và Ukraine xác nhận, ở phía Bắc thành phố, mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner đã tiến vào Phố Oleksandri, Phố Kolpakoval và Phố Serena ở phía tây của Nhà máy chế biến kim loại màu AZOM và đánh bật quân Ukraine phòng ngự tại đây. Lực lượng chủ lực của Ukraine đảm nhiệm phòng ngự trên hướng tây thành phố đã chặn đánh quyết liệt, nhằm ngăn chặn lính đánh thuê Wagner đột phá vào trận địa phòng ngự. Quân đánh thuê Wagner đã gọi pháo binh ở phía đông thành phố để chi viện và san bằng tất cả các tòa nhà trong tầm nhìn. Ngoài ra, sau khi quân Wagner tiêu diệt hoàn toàn quân Ukraine trong khu vực phân xưởng chính của Nhà máy chế biến kim loại màu AZOM, họ đang phát triển tấn công Trường Nghệ thuật Minsk và Trường Kỹ thuật vận tải đường sắt Artymov ở phía nam. Quân Ukraine tại đây đã dựa vào các tòa nhà của hai ngôi trường trên và lợi dụng địa hình thuận lợi để gây thương vong lớn cho lính Wagner xâm nhập. Để đẩy nhanh tiến độ tiến công, quân Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp để "cày nát" hai tòa nhà lớn và một số dãy nhà lân cận. Ở phía nam thành phố, sau 30 giờ đọ súng ác liệt, quân Wagner đã quét sạch toàn bộ lính Ukraine ẩn náu ở phía bắc Nghĩa trang Mariupol. Sau khi chiếm Trường Trung học số 5, các mũi thọc sâu của Wagner tiếp tục truy kích chiếm được một số dãy nhà gần Đại lộ Sialuoka và Titov chỉ trong một cú đột kích. Hiện tại, lính đánh thuê Wagner đang giao tranh ác liệt với Lữ đoàn Phòng vệ Tổ quốc 241 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 của Quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát tòa nhà trung tâm thành phố. Theo tin tức từ chiến trường, quân Wagner hiện đã tràn ngập khoảng 65% khu vực đô thị Bakhmut, hai bên đang chiến đấu giành giật nhau ở 20% diện tích vùng xám và khu vực kiểm soát thực tế của quân đội Ukraine ở Bakhmut chỉ là 15%. Nhìn chung, trong các cuộc tiến công đột phá, lính đánh thuê Wagner về cơ bản tránh giao tranh ác liệt trên đường phố. Khi gặp sức chống cự mạnh, họ ngay lập tức gọi hỏa lực pháo binh bắn phá trực tiếp và khi gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine, họ sẽ gọi không quân ném bom. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, kế hoạch của Quân đội Ukraine để cho lính đánh thuê Wagner "máu chảy thành sông", trong các trận giao tranh đường phố đã tan thành mây khói, do chiến thuật “tiền pháo, hậu xung” của quân Nga quá mãnh liệt. Đặc biệt là việc đưa pháo hạng nặng bắn thẳng vào các tòa nhà có quân Ukraine phòng thủ. Hiện quân Wagner đã chuyển lực lượng chính của mình tới vùng phụ cận của đường cao tốc M-03 phía tây bắc Bakhmut, và mục tiêu của họ không chỉ là một Bakhmut nhỏ bé. Vậy tại sao sức chiến đấu của biệt kích Wagner lại mạnh hơn nhiều so với quân chính quy của Nga; đó là câu hỏi chưa thể giải đáp? Một trong những mục đích quan trọng của cuộc tấn công vào Bakhmut của quân đội Nga là nhằm tiêu hao càng nhiều càng tốt sinh lực của quân đội Ukraine. Do đó, việc bao vây Bakhmut của quân Wagner là để thực hiện chiến thuật "đánh điểm, diệt viện" trong giai đoạn đầu. Để giành được thế thuận lợi trong cuộc bao vây Bakhmut, với sự bảo vệ của quân đội chính quy Nga ở hai cánh, quân Wagner đã tiến hành bóc dần các cứ điểm bảo vệ vòng ngoài của Bakhmut; điển hình là việc bao vây và tràn ngập thị trấn chiến lược Soledar vào hồi đầu tháng 1 vừa qua. Chiến thuật thường thấy của lính Wagner là bao vây hoặc chia cắt từng vị trí, sử dụng tối đa hỏa lực pháo binh bắn phá; hạn chế dùng sức người tấn công. Khi quân Wagner hoàn thành bao vây ba mặt với Bakhmut, việc tấn công trung tâm thành phố đã trở thành mục tiêu chính tiếp theo của chiến dịch. Trên thực tế, quân Wagner không có lợi thế về quân số, nên họ không thể tiến hành chia cắt và bao vây toàn bộ thành phố. Vì vậy, quân Wagner chỉ có thể chia quân chủ lực thành nhiều đội, áp dụng phương pháp bắc nam cùng công kích, bóc dần từng mục tiêu; tiến đến đâu, chắc đến đó. Các mũi đột kích của quân Wagner, mặc dù còn chưa hoàn thành mục tiêu cắt đứt thành phố, nhưng đã khống chế được các lối đi ở phía đông và phía tây Bakhmut trong phạm vi 4 km; đồng thời có thể sử dụng hỏa lực pháo binh để bắn thẳng vào các trận địa phòng ngự còn lại của quân đội Ukraine. Trong quá trình tấn công vào thành phố, các phân đội lính đánh thuê Wagner không thiếu hỏa lực hỗ trợ. Mỗi phân đội tấn công đều có hỏa lực đi cùng bao gồm súng phóng lựu và súng máy hạng nặng. Đồng thời, quân Wagner còn được hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga yểm trợ bất cứ lúc nào. Ở chiến trường Ukraine, quân đội Nga đã bắn hơn 20.000 viên đạn pháo một ngày, hầu hết trong số đó hỗ trợ cho mặt trận Bakhmut. Ngoài ra, quân Wagner còn có các hệ thống trinh sát, chỉ huy và kiểm soát, được tích hợp với Quân đội Nga, rất thuận tiện cho việc xác định bạn và thù cũng như kêu gọi hỗ trợ. Hiện lực lượng còn lại của quân đội Ukraine đang bị bao vây trong một không gian nhỏ ở Bakhmut ở phía tây thành phố. Nếu quân Wagner muốn đánh chiếm hoàn toàn thành phố, thì họ phải lựa chọn giữa việc sử dụng hỏa lực mạnh và chiến thuật hợp lý để tấn công; trong đó pháo nhiệt áp là vũ khí được ưu tiên, để làm giảm thương vong của lính đánh thuê.

