Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bước vào tháng 7, chiến trường trở nên ác liệt hơn. Khả năng tấn công tầm xa của Quân đội Nga đã tăng lên nhanh chóng và Ukraine cũng khẩn trương yêu cầu phương Tây hỗ trợ các hệ thống phòng không tầm xa, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot. Trên chiến tuyến dài hàng nghìn km, Quân đội Nga và Ukraine giao tranh ác liệt, hai bên vẫn ở thế giằng co. Nhưng tình hình gần đây đã thay đổi, tuyến phòng thủ Toretsk (Dzerzhinsk)-New York mà Quân đội Ukraine dày công xây dựng, có nguy cơ bị Quân đội Nga chọc thủng. Nếu quan sát kỹ tuyến phòng thủ của Ukraine, không khó để nhận ra rằng hầu hết các công trình phòng thủ kiên cố của Quân đội Ukraine đều được xây dựng trong những năm gần đây. Và các tuyến phòng thủ này, ít nhiều đã bị Quân đội Nga đánh bại. Hiện chỉ còn tuyến phòng thủ Toretsk-New York, với tư cách là rào chắn quan trọng ở khu vực trung tâm Donetsk, là đang phải chật vật chống chọi với các đòn đột phá quyết liệt của Quân đội Nga, sau gần 2 năm rưỡi tuyến phòng thủ này “án binh bất động”. Với những tổn thất liên tiếp của Quân đội Ukraine ở các pháo đài Marinka, Avdiivka và Bakhmut, thì khu vực pháo đài ở trung tâm chiến trường chính này ngày càng trở nên nổi bật. Một khi Quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ này, khu vực cốt lõi của tỉnh Donetsk do Ukraine kiểm soát sẽ bị lộ. Quân đội Ukraine ban đầu đặc biệt lạc quan về điều này bởi tuyến phòng thủ này đã được xây dựng từ năm 2014 và có hệ thống công sự, trận địa phòng thủ khá đầy đủ. Chỉ có 3 lữ đoàn chính quy đóng quân trên tuyến phòng thủ quan trọng này. Nhưng trong hơn hai năm qua, quân Nga không đánh thẳng vào tuyến phòng thủ Toretsk-New York, mà thay vào đó tập trung vào cả hai cánh. Ở phía bắc, họ tấn công Bakhmut và sau đó là Chasov Yar; còn cánh phía nam, sau khi chiếm Avdiivka, họ tiếp tục đột phá về phía bắc dọc theo tuyến đường sắt và sườn núi, cố gắng bao vây khu vực này trong thế gọng kìm. Để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở “tâm chấn” Chasov Yar, Quân đội Ukraine gần như rút cạn quân ở tuyến phòng thủ Toretsk-New York, để tăng viện cho Chasov Yar và sau này là cả Kharkov. Họ chỉ còn lại một số ít quân phòng thủ lãnh thổ và các lữ đoàn chính quy, đã bị đánh “tơi tả” ở chiến trường khác. Quân đội Nga nhìn thấy cơ hội và bất ngờ tung đòn, tấn công vào tuyến phòng thủ Toretsk-New York. Tốc độ tiến công của quân Nga quá nhanh, khiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải khẩn trương rút quân từ các mặt trận khác, để hỗ trợ tuyến phòng thủ Toretsk-New York. Tất cả các đơn vị dự bị của Quân đội Ukraine trên toàn khu vực Donbass đã được triển khai trên chiến trường. Theo Tổng thống Zelensky, mặc dù Ukraine vẫn còn 10 lữ đoàn dự bị mới thành lập, nhưng tất cả họ đều đang trong tình trạng thiếu vũ khí và trang bị, nên chưa có khả năng chiến đấu. Theo truyền thông Nga đưa tin ngày 12/7, Quân đội Nga đã công bố báo cáo chiến đấu trong 7 tháng đầu năm cho biết, tổng thương vong của Quân đội Ukraine vào năm 2023 vào khoảng 217.000 quân, chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, tổng số thương vong của Quân đội Ukraine dự kiến lên tới 200.000 quân. Điều này cho thấy cuộc chiến tranh bóp nghẹt của Nga đang ngày càng gia tăng. Từ quan điểm của Nga, việc tiêu hao lực lượng quan trọng của Ukraine quan trọng hơn nhiều so với việc kiểm soát lãnh thổ. Từ đầu năm đến nay, Nga đã điều động quân 2 lần, nhưng Ukraine cũng không mấy lạc quan, khi vấn đề thiếu quân vẫn tiếp diễn. Được biết, Quân đội Ukraine đã chấp nhận cả tù nhân vào các đơn vị chiến đấu, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu quân. Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn biệt kích số 5, Tiểu đoàn biệt kích độc lập số 253 và nhiều tiểu đoàn khác đều nằm trong danh sách này. Giả sử mỗi tiểu đoàn có khoảng 300 đến 500 quân, thì ít nhất 5.000 tội phạm ở Ukraine đã ra chiến trường. Lợi thế về không quân và pháo binh của Quân đội Nga có nghĩa là họ có thể chọn chiến đấu với Quân đội Ukraine ở bất kỳ khu vực nào. Quân đội Ukraine chỉ có thể bị buộc phải đưa một số lượng lớn quân vào máy xay thịt của Quân đội Nga. Quân đội Nga tiếp tục kiểm tra “giới hạn sức chịu đựng” của Quân đội Ukraine ở Donbass, Zaporozhye, Kharkov và các khu vực khác, đồng thời tiêu hao khả năng cơ động còn lại của Quân đội Ukraine thông qua chiến thuật “nghìn vết chém”. Ngay cả khi tỷ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine là tương đương nhau, thì cuối cùng Nga cũng sẽ có thể áp đảo Ukraine với lợi thế về dân số gấp nhiều lần. Đây là một lợi thế không thể giải quyết được đối với Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Sputnik, Ukrinform, CNN, Reuters, ISW, Southfront.press).

