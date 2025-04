Chấn động giả thuyết toàn vũ trụ sẽ co lại nhỏ hơn hạt bụi

1. Big Crunch là sự đảo ngược của Big Bang. Giả thuyết Big Crunch cho rằng vũ trụ sẽ không giãn nở mãi mãi mà đến một lúc nào đó, lực hấp dẫn sẽ thắng thế và kéo mọi vật chất về một điểm duy nhất, tương tự như trạng thái trước khi xảy ra Big Bang. Ảnh: Pinterest. 2. Phụ thuộc vào mật độ vật chất trong vũ trụ. Nếu mật độ vật chất lớn hơn một giá trị giới hạn (mật độ tới hạn), lực hấp dẫn sẽ đủ mạnh để làm chậm và đảo ngược sự giãn nở, dẫn đến Big Crunch. Nếu thấp hơn, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể dẫn đến một Big Bang mới. Một số nhà khoa học cho rằng sau Big Crunch, toàn bộ vật chất và năng lượng có thể lại bùng nổ trong một sự kiện Big Bang khác, tạo ra một vũ trụ mới trong chu kỳ liên tục. Ảnh: Pinterest. 4. Phản ứng dây chuyền giữa các thiên hà. Khi vũ trụ bắt đầu co lại, các thiên hà sẽ di chuyển gần nhau hơn, va chạm và hợp nhất thành các cấu trúc lớn hơn trước khi tất cả bị nghiền nát trong một điểm kỳ dị. Ảnh: Pinterest. 5. Nhiệt độ tăng dần đến mức không thể tưởng tượng. Khi vũ trụ co lại, năng lượng nhiệt sẽ tập trung hơn, khiến nhiệt độ không ngừng gia tăng, có thể đạt mức còn cao hơn cả thời điểm ngay sau Big Bang. Ảnh: Pinterest. 6. Số phận của các hố đen trong Big Crunch. Các hố đen có thể hợp nhất thành những hố đen siêu khổng lồ khi vũ trụ co lại. Cuối cùng, chúng có thể nuốt chửng mọi vật chất trước khi chính chúng bị hút vào điểm kỳ dị cuối cùng. Ảnh: Pinterest. 7. Hiện tại, vũ trụ vẫn đang giãn nở nhanh hơn. Các quan sát hiện tại cho thấy vũ trụ vẫn đang giãn nở với tốc độ ngày càng tăng, khiến khả năng xảy ra Big Crunch trở nên ít có khả năng hơn so với trước đây. Ảnh: Pinterest. 8. Big Crunch có thể không bao giờ xảy ra. Nếu năng lượng tối tiếp tục thúc đẩy sự giãn nở vĩnh viễn của vũ trụ, Big Crunch có thể không bao giờ trở thành hiện thực mà thay vào đó, vũ trụ sẽ kết thúc theo kịch bản Big Freeze (Vụ Đóng Băng Lớn) hoặc Big Rip (Vụ Xé Toạc Lớn). Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khám phá bí ẩn các hành tinh trong Hệ Mặt trời | Khoa học vũ trụ - Top thú vị.

