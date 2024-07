Quân Nga cắt đường từ Pokrovsk đến Konstantinovka bằng hỏa lực

Trong tuần qua, các cuộc tấn công của quân Nga ở khu vực phía tây thành phố Avdiivka đã thu được kết quả tích cực, Kênh RVvoenkory trên mạng xã hội Telegram đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Cụm quân Trung tâm của Nga đã chính thức giành quyền kiểm soát làng Voskhod và làng Yevhenivka, ở phía tây nam Ocheretine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của họ đã đánh bại quân Ukraine, chiếm làng Voskhod và làng Yevhenivka, ở khu vực Ocheretine thuộc vùng Donetsk và cải thiện vị trí chiến thuật dọc tiền tuyến và tiếp tục tiến về Pokrovsk, một thành phố lớn nằm cách phía tây Avdiivka chừng hơn 20km. Đồng thời các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh vào các mục tiêu của quân Ukraine ở khu vực Mirnograd cho thấy, đoạn đường cao tốc quan trọng từ Pokrovsk đi thành phố Konstantinovka đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Cụm quân Trung tâm Nga. Với việc Cụm quân Trung tâm Nga chiếm Voskhod, tiếp cận Yevhenivka và Progress, lần đầu tiên sau một thời gian dài, quân Nga có thể kiểm soát hỏa lực của đường cao tốc Pokrovsk-Konstantinovka, khu vực cực kỳ quan trọng đối với Ukraine ở Konstantinovka và Chasov Yar. Đặc biệt là các cuộc tấn công của quân Nga được thực hiện ở phía đông bắc Mirnograd, cũng như nhằm vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong thành phố và nằm ở hai bên con đường cao tốc chiến lược T0514. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng, việc pháo binh Nga có thể tiếp cận các mục tiêu ở khu vực Mirnograd và Pokrovsk là tin xấu đối với họ. Như vậy khả năng tiếp tế bằng đường cao tốc T0514, từ Pokrovsk đi Konstantinovka và Chasov Yar có khả năng bị phong tỏa. Do đó, chỉ huy Quân đội Ukraine phải chuyển việc tiếp tế cho hai vị trí chiến lược trên bằng các con đường nhỏ dân sinh, hoặc đường qua các cánh đồng. Ngoài ra, nút giao thông vận tải trong khu vực làng Tiến bộ cũng nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga. Kênh Military Chronicles cho biết, sau vài ngày tương đối yên tĩnh, xung đột lại tiếp tục ở mặt trận phía tây Avdiivka với sự ác liệt và gần như ngay lập tức chuyển sang tiến triển nhanh chóng ở một số khu vực. Quân đội Ukraine tiếp tục nối dài chuỗi thất bại dây chuyền ở xung quanh tâm chấn Ocheretine. Mục tiêu trung gian của Quân đội Nga gần như đã đạt được, đó là sau cuộc tấn công vào làng Sokol và tiếp tục phát triển dọc theo tuyến đường sắt, thì tuyến phòng ngự then chốt của quân Ukraine trong khu vực Evgenivka và Novoselovka First gần như đang bị đập tan. Song song với mũi đột phá chính, các mũi phát triển của cuộc tấn công như dự định ban đầu, đang nở rộ dọc theo hai bên sườn. Ở phía bắc, một cuộc tấn công thuận lợi diễn ra về phía Vozdvizhenka và Green Field; ở phía nam, một cuộc tấn công mang tính kết liễu được thực hiện giữa Yasnobrodovka và Karlovka. Hiện nay cứ điểm quan trọng nhất của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka là Novoselovka Pervaya (khoanh ô màu trắng trên bản đồ). Tuy nhiên, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cứ điểm này sắp thất thủ. Một khi để mất ngôi làng, quân Ukraine có thể phải đối mặt với viễn cảnh về một chuỗi sụp đổ mới, nếu không được bổ sung lực lượng dự bị. Để ngăn các khu vực đông dân cư ở phía nam tuyến đường sắt ở khu vực phía tây nam Ocheretine, Bộ chỉ huy tiền phương Quân đội Ukraine ở Avdiivka thiết lập một cụm quân bao gồm 5 lữ đoàn, trong đó có 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và 61 cùng 7 tiểu đoàn độc lập. Do địa hình hẹp, không có công sự trận địa phòng thủ kiên cố, mật độ triển khai quân số cao, nên tình hình quân Ukraine ở đây bắt đầu giống với các điểm nóng Avdiivka và Bakhmut trước kia. Trong khi những tuyến đường tiếp tế chính cho các đơn vị này đã bị quân Nga kiểm soát, khiến khả năng cơ động bị hạn chế cả về chiều sâu lẫn dọc theo chiến tuyến. Trước khi thời tiết xấu và lạnh giá bắt đầu, quân Ukraine có thể sẽ bắt đầu dựa vào các tuyến có lợi thế hơn từ Vesyoly đến Kalinovo. Tuyến phòng thủ chính mà Quân đội Ukraine vội vàng xây dựng sau khi mất Avdiivka, Ocheretine và rút lui về phía tây, không thể đóng vai trò là vùng đệm ngăn quân Nga và cùng lắm là sẽ cho phép Quân đội Ukraine giành được một chút thời gian để chuẩn bị. (Nguồn ảnh: Rvvoenkory, Southfront.press, Topwar, Ukrinform).

