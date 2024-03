Ukraine lo ngại khi Nga tăng cường “nã” bom tấn ở chiến trường

Theo trang Bulgarian Military đưa tin, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp, đó là bom phá FAB-1500-M54, với trọng lượng tới 1,5 tấn. Với lượng thuốc nổ tới 700kg, bom FAB-1500-M54 có khả năng tạo ra “địa ngục” tương đương với chiều cao của một tòa nhà dân cư 20 tầng. Tin tức đáng báo động liên quan đến việc sản xuất hàng loạt những quả bom hủy diệt như vậy đã được cơ quan tình báo Đông Âu, NEXTA tiết lộ. Nhiều nhà quan sát xung đột đã ghi nhận, sự gia tăng việc sử dụng những quả bom đáng sợ này của Nga trên chiến trường Ukraine. NEXTA nhấn mạnh một trường hợp gần đây, Không quân Nga (VKS) đã sử dụng một quả bom 1.500 kg để phá hủy một tòa nhà cao tầng ở thị trấn Krasnogorovka, gần thành phố Donetsk. Ngay từ tháng 11/2023, người đứng đầu Lực lượng Không quân Ukraine, Tướng Mykola Oleschuk, đã bày tỏ quan ngại về những dấu hiệu cho thấy, Nga đã sẵn sàng sử dụng quy mô lớn bom FAB-1500 trên chiến trường Ukraine. Trước đó vào tháng 2/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm nơi sản xuất loại bom tấn này. Báo chí Nga vào thời điểm đó đưa tin ngụ ý rằng, việc sản xuất loại bom này đã bắt đầu từ khi xung đột bắt đầu. Bom phá FAB-1500 là một loại bom có sức nổ mạnh, được sản xuất từ thời Liên Xô, với tên gọi đầy đủ là FAB-1500-M54 và phiên bản cải tiến là FAB-1500-M62. Nhưng đó chỉ là những quả bom thường, và máy bay mang bom phải bay trên đầu khu vực mục tiêu để thả bom. Cải tiến quan trọng nhất của Nga đối với bom FAB-1500-M54, đó chính là lắp thêm mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch tiêu chuẩn (UMPK), giúp máy bay không phải bay trên đầu mục tiêu để thả bom, mà có thể thả bom cách mục tiêu tới 100 km. Thông tin này đã được trang Obektivno đưa tin. Được quảng cáo là có độ chính xác lên tới 5 mét, quả bom lượn FAB-1500-M54 có thể tạo ra một hố bom có đường kính khoảng 15 mét. Vùng tác động từ vụ nổ khoảng 2 km vuông. Theo quân Ukraine ở chiến trường cho biết, Nga dùng loại bom tấn này chuyên phá các mục tiêu kiên cố, như các tòa cao tầng. Điều làm nên sự đặc biệt của bom FAB-1500M-54 không chỉ là sức công phá khủng khiếp của nó, mà còn là mức chính xác, nhờ mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát và được dẫn đường bằng vệ tinh. Tổng trọng lượng của bom FAB-1500M-54 với mô-đun hiệu chỉnh UMPK là 1.700 kg. Sau một thời gian dài thử nghiệm và điều chỉnh, Không quân Nga đã sử dụng bom UMPK FAB-1500 M54 tấn công các mục tiêu ở chiến trường Ukraine. Theo những thông tin từ chiến trường từ cả hai phía, bom FAB-1500 tấn công vào mục tiêu được xác định tọa độ trước, với độ chính xác ấn tượng. Về bản chất, những quả bom này hoạt động như những loại vũ khí dẫn đường trên không, cho phép chúng bay theo quỹ đạo đã được xác định tới mục tiêu ở cự ly tương đối xa, giúp máy bay có thể cắt bom mà không cần xâm nhập khu vực mục tiêu, do đó tránh được hỏa lực phòng không dã chiến của đối phương. Các nguồn tin chỉ ra rằng, việc sử dụng loại bom này lần đầu tiên trên chiến trường Ukraine diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, bằng máy bay tiêm kích bom Su-34; đây cũng là loại máy bay tiến công mặt đất chủ yếu của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Cộng đồng mạng xã hội đang tràn ngập những suy đoán, cho rằng tiêm kích bom Su-34 có thể mang tối thiểu hai quả bom UMPK FAB-1500 M54; thậm chí một số thông tin cho rằng, một chiếc Su-34 trong một lần xuất kích có thể mang 3 quả bom UMPK FAB-1500 M54. Theo trang Telegram của Fighterbomber, nếu một chiếc Su-34 trong một lần xuất kích mang được 3 quả bom UMPK FAB-1500 M54, phi công có thể tấn công các mục tiêu riêng lẻ hoặc thả đồng thời ba quả bom, mỗi quả hướng tới một mục tiêu khác nhau. Cũng theo thông tin trên trang Fighterbomber cho biết, Quân đội Ukraine thiếu các chiến lược phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga. Đặc biệt sức phá hủy của loại bom tấn này vượt xa so với các loại bom nhẹ hơn và được sử dụng nhiều hơn như FAB-500 M62. Đến thời điểm hiện tại, bom UMPK FAB-1500 M54 đã trải qua quá trình thử nghiệm thực chiến và chứng minh được tính hiệu quả của nó trong chiến đấu, dự kiến sản lượng loại bom tấn này sẽ tăng đột biến trong thời gian tới. Vào ngày 4/1/2023, lần đầu tiên có thông tin tiết lộ rằng, Nga sử dụng loại bom thường, được trang bị bộ cánh lượn và mô-đun điều khiển vào các mục tiêu ở chiến trường Ukraine. Thông tin quan trọng này ban đầu được thông tin trên kênh Fighterbomber, của mạng xã hội Telegram. Đến tháng 4/2003, Đại tá Yuriy Ignat, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, Không quân Nga đã thả tới 20 quả bom dẫn đường một ngày. Ông tiếp tục làm rõ rằng, những quả bom này được thả từ máy bay Su-35 Flanker và Su-34 Fullback và máy bay hoàn toàn không cần bay vào khu vực mục tiêu để thả bom như trước. Quân đội Ukraine đã gặp nhiều khó khăn, khi Nga ồ ạt đưa bom lượn có điều khiển vào sử dụng, do chưa có cách nào có thể ngăn chặn chúng. Theo những thông tin của Ukraine cho biết, chính công nghệ phức tạp của bom lượn Nga, khiến nó “gần như không thể ngặn cản được”. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra quan điểm của mình, về việc sử dụng bom lượn có điều khiển ở chiến trường Ukraine. Vào ngày 8/5/2023, họ xác nhận rằng, một máy bay tiêm kích bom Su-34 được trang bị bom lượn có điều khiển UMPK, đã phá hủy mục tiêu là căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài, gần làng Ivanovka ở thành phố Bakhmut (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Reuters). Bom phá FAB-1500 với mô-đun điều khiển bay UMPK của Nga. Nguồn: Topwar.

Theo trang Bulgarian Military đưa tin, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp, đó là bom phá FAB-1500-M54, với trọng lượng tới 1,5 tấn. Với lượng thuốc nổ tới 700kg, bom FAB-1500-M54 có khả năng tạo ra “địa ngục” tương đương với chiều cao của một tòa nhà dân cư 20 tầng. Tin tức đáng báo động liên quan đến việc sản xuất hàng loạt những quả bom hủy diệt như vậy đã được cơ quan tình báo Đông Âu, NEXTA tiết lộ. Nhiều nhà quan sát xung đột đã ghi nhận, sự gia tăng việc sử dụng những quả bom đáng sợ này của Nga trên chiến trường Ukraine . NEXTA nhấn mạnh một trường hợp gần đây, Không quân Nga (VKS) đã sử dụng một quả bom 1.500 kg để phá hủy một tòa nhà cao tầng ở thị trấn Krasnogorovka, gần thành phố Donetsk. Ngay từ tháng 11/2023, người đứng đầu Lực lượng Không quân Ukraine, Tướng Mykola Oleschuk, đã bày tỏ quan ngại về những dấu hiệu cho thấy, Nga đã sẵn sàng sử dụng quy mô lớn bom FAB-1500 trên chiến trường Ukraine. Trước đó vào tháng 2/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm nơi sản xuất loại bom tấn này. Báo chí Nga vào thời điểm đó đưa tin ngụ ý rằng, việc sản xuất loại bom này đã bắt đầu từ khi xung đột bắt đầu. Bom phá FAB-1500 là một loại bom có sức nổ mạnh, được sản xuất từ thời Liên Xô, với tên gọi đầy đủ là FAB-1500-M54 và phiên bản cải tiến là FAB-1500-M62. Nhưng đó chỉ là những quả bom thường, và máy bay mang bom phải bay trên đầu khu vực mục tiêu để thả bom. Cải tiến quan trọng nhất của Nga đối với bom FAB-1500-M54, đó chính là lắp thêm mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch tiêu chuẩn (UMPK), giúp máy bay không phải bay trên đầu mục tiêu để thả bom, mà có thể thả bom cách mục tiêu tới 100 km. Thông tin này đã được trang Obektivno đưa tin. Được quảng cáo là có độ chính xác lên tới 5 mét, quả bom lượn FAB-1500-M54 có thể tạo ra một hố bom có đường kính khoảng 15 mét. Vùng tác động từ vụ nổ khoảng 2 km vuông. Theo quân Ukraine ở chiến trường cho biết, Nga dùng loại bom tấn này chuyên phá các mục tiêu kiên cố, như các tòa cao tầng. Điều làm nên sự đặc biệt của bom FAB-1500M-54 không chỉ là sức công phá khủng khiếp của nó, mà còn là mức chính xác, nhờ mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát và được dẫn đường bằng vệ tinh. Tổng trọng lượng của bom FAB-1500M-54 với mô-đun hiệu chỉnh UMPK là 1.700 kg. Sau một thời gian dài thử nghiệm và điều chỉnh, Không quân Nga đã sử dụng bom UMPK FAB-1500 M54 tấn công các mục tiêu ở chiến trường Ukraine. Theo những thông tin từ chiến trường từ cả hai phía, bom FAB-1500 tấn công vào mục tiêu được xác định tọa độ trước, với độ chính xác ấn tượng. Về bản chất, những quả bom này hoạt động như những loại vũ khí dẫn đường trên không, cho phép chúng bay theo quỹ đạo đã được xác định tới mục tiêu ở cự ly tương đối xa, giúp máy bay có thể cắt bom mà không cần xâm nhập khu vực mục tiêu, do đó tránh được hỏa lực phòng không dã chiến của đối phương. Các nguồn tin chỉ ra rằng, việc sử dụng loại bom này lần đầu tiên trên chiến trường Ukraine diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, bằng máy bay tiêm kích bom Su-34; đây cũng là loại máy bay tiến công mặt đất chủ yếu của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Cộng đồng mạng xã hội đang tràn ngập những suy đoán, cho rằng tiêm kích bom Su-34 có thể mang tối thiểu hai quả bom UMPK FAB-1500 M54; thậm chí một số thông tin cho rằng, một chiếc Su-34 trong một lần xuất kích có thể mang 3 quả bom UMPK FAB-1500 M54. Theo trang Telegram của Fighterbomber, nếu một chiếc Su-34 trong một lần xuất kích mang được 3 quả bom UMPK FAB-1500 M54, phi công có thể tấn công các mục tiêu riêng lẻ hoặc thả đồng thời ba quả bom, mỗi quả hướng tới một mục tiêu khác nhau. Cũng theo thông tin trên trang Fighterbomber cho biết, Quân đội Ukraine thiếu các chiến lược phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga. Đặc biệt sức phá hủy của loại bom tấn này vượt xa so với các loại bom nhẹ hơn và được sử dụng nhiều hơn như FAB-500 M62. Đến thời điểm hiện tại, bom UMPK FAB-1500 M54 đã trải qua quá trình thử nghiệm thực chiến và chứng minh được tính hiệu quả của nó trong chiến đấu, dự kiến sản lượng loại bom tấn này sẽ tăng đột biến trong thời gian tới. Vào ngày 4/1/2023, lần đầu tiên có thông tin tiết lộ rằng, Nga sử dụng loại bom thường, được trang bị bộ cánh lượn và mô-đun điều khiển vào các mục tiêu ở chiến trường Ukraine. Thông tin quan trọng này ban đầu được thông tin trên kênh Fighterbomber, của mạng xã hội Telegram. Đến tháng 4/2003, Đại tá Yuriy Ignat, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, Không quân Nga đã thả tới 20 quả bom dẫn đường một ngày. Ông tiếp tục làm rõ rằng, những quả bom này được thả từ máy bay Su-35 Flanker và Su-34 Fullback và máy bay hoàn toàn không cần bay vào khu vực mục tiêu để thả bom như trước. Quân đội Ukraine đã gặp nhiều khó khăn, khi Nga ồ ạt đưa bom lượn có điều khiển vào sử dụng, do chưa có cách nào có thể ngăn chặn chúng. Theo những thông tin của Ukraine cho biết, chính công nghệ phức tạp của bom lượn Nga, khiến nó “gần như không thể ngặn cản được”. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra quan điểm của mình, về việc sử dụng bom lượn có điều khiển ở chiến trường Ukraine. Vào ngày 8/5/2023, họ xác nhận rằng, một máy bay tiêm kích bom Su-34 được trang bị bom lượn có điều khiển UMPK, đã phá hủy mục tiêu là căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài, gần làng Ivanovka ở thành phố Bakhmut (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Reuters). Bom phá FAB-1500 với mô-đun điều khiển bay UMPK của Nga. Nguồn: Topwar.