Ukraine kinh ngạc khi phát hiện công nghệ này trên UAV của Nga

Gần đây, Quân đội Nga tuyên bố phát triển thành công UAV dẫn đường bằng cáp quang. Việc ứng dụng công nghệ dẫn đường bằng cáp quang đã đưa khả năng chiến đấu của UAV lên một tầm cao mới; có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề như chống nhiễu điện tử. Bước đột phá công nghệ này của Quân đội Nga có nghĩa là máy bay không người lái không còn chịu sự can thiệp điện tử nữa. Sự xuất hiện của máy bay không người lái dẫn đường bằng sợi quang, đã phá vỡ những hạn chế trước đây về can thiệp tác chiến điện tử. Việc sử sụng công nghệ dẫn đường cho máy bay không người lái trực tiếp bằng sợi cáp quang, cho phép máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ linh hoạt hơn trên chiến trường; nâng cao hiệu quả và độ chính xác chiến đấu. Được biết, UAV dẫn đường bằng sợi quang của quân đội Nga sử dụng công nghệ tiên tiến. Khi UAV được điều khiển qua sợi quang, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp điện tử nào, đồng thời có thể truyền hình ảnh độ phân giải cao và đạt được các cuộc tấn công mục tiêu chính xác. Việc ứng dụng thành công công nghệ dẫn đường bằng sợi cáp quang có nghĩa là UAV không còn chỉ dựa vào điều khiển vô tuyến, mà được điều khiển và truyền hình ảnh qua các sợi quang ổn định và đáng tin cậy hơn, giúp cải thiện đáng kể độ ổn định và độ chính xác trong chiến đấu. Trên chiến trường Ukraine, Quân đội Ukraine vô tình phát hiện một máy bay không người lái dẫn đường bằng sợi quang được Quân đội Nga sử dụng, mang theo sợi cáp quang mỏng dài 10.813 mét. Như vậy trên công nghệ dẫn đường bằng UAV qua cáp quang đã được Quân đội Nga ứng dụng thực tiễn trên chiến trường, giúp UAV của Nga duy trì khả năng kiểm soát và liên lạc ổn định khi đối mặt với nhiễu điện tử, cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công và hiệu quả chiến đấu. Sự xuất hiện của UAV dẫn đường bằng sợi quang đã có tác động đáng kể đến mô hình chiến trường trong tương lai. Chiến lược phòng thủ ban đầu sử dụng nhiễu điện tử làm phương pháp khống chế UAV đã bị thất bại hoàn toàn và vai trò của UAV trên chiến trường càng được nhấn mạnh. Khả năng tấn công chính xác của UAV từ trên không đã mang lại cho nó lợi thế lớn hơn khi chiến đấu chống lại xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu kiên cố khác; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cục diện chiến trường. Với công nghệ mới này, UAV tự sát FPV có thể sử dụng cả dẫn đường vô tuyến và sợi quang cùng lúc. Nếu bị gây nhiễu nặng, có thể điều khiển UAV và tấn công mục tiêu thông qua sợi quang, miễn nhiễm với tác chiến điện tử chống UAV của đối phương. Vậy việc rải dây sợi quang giữa UAV và bảng điều khiển diễn ra như thế nào, đó là câu hỏi đang được đặt ra? Nếu ống sợi quang bố trí trên UAV, sẽ làm tăng tải trọng cất cánh của UAV, đồng nghĩa với việc giảm hiệu suất bay của UAV. Nhưng nếu đặt ống sợi quang ở dưới mặt đất, sợi cần phải được “kéo” liên tục, rất tốn công; cùng với đó là lực tác dụng lên sợi quang quá lớn, nên cần phải gia cố thêm sợi quang. Một số ý kiến thì cho rằng, UAV sẽ làm đứt sợi quang khi bay vòng quanh mục tiêu; nhưng chỉ cần UAV vừa bay vừa thả dây thì không sao. Do vậy ống dẫn sợi quang vẫn phải đặt trên máy bay không người lái và sẽ rải sợi quang ra ngoài khi đang bay, bằng cách này, mức tiêu thụ năng lượng và ứng suất được giảm thiểu và có thể sử dụng sợi quang rất mỏng. Máy bay không người lái tự sát FPV dẫn đường bằng sợi quang là một bước nhảy vọt lớn về công nghệ, nó ngay lập tức giải quyết vấn đề nhiễu điện tử vốn gây rắc rối trong thời gian dài và tăng tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu của UAV thành công lên nhiều lần. Tuy nhiên, UAV dẫn đường bằng sợi quang cũng phải đối mặt với một số thách thức và hạn chế. Trước hết, công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, giá thành cũng như hiệu suất của nó cần phải được cải thiện hơn nữa. Thứ hai, máy bay không người lái dẫn đường bằng sợi quang vẫn còn những hạn chế nhất định về thời gian bay và tầm hoạt động, nên cần được cải tiến và tối ưu hóa hơn nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của máy bay không người lái dẫn đường bằng sợi quang đánh dấu bước đột phá lớn trong lĩnh vực công nghệ quân sự và mở ra con đường mới cho sự phát triển của chiến tranh trong tương lai. Với sự tiến bộ và cải tiến không ngừng của công nghệ, máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang được kỳ vọng sẽ trở thành một lực lượng quan trọng trong các cuộc chiến trong tương lai và đóng vai trò ngày càng quan trọng (Nguồn ảnh: Serhiy Flesh/Telegram, Sputnik, CNN).

