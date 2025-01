Kho vũ khí Nhật Bản có bao nhiêu hàng “nóng” của Mỹ?

Việc sở hữu các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai quốc gia. Một trong những thương vụ đáng chú ý gần đây là việc Nhật Bản đặt mua 147 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, bao gồm cả phiên bản cất cánh thẳng đứng F-35B. Động thái này nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và nâng cao khả năng tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ tên lửa. Vào ngày 3/1/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD. Thương vụ này giúp Tokyo nâng cao khả năng răn đe và bảo vệ quốc gia trước những mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. Bên cạnh đó, Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa và răn đe. Tên lửa Tomahawk, với tầm bắn xa và độ chính xác cao, sẽ bổ sung đáng kể vào kho vũ khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho phép họ đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa từ xa. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cũng là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Nhật Bản. Đáng chú ý, Nhật Bản đã xuất khẩu các tên lửa Patriot do Mitsubishi Heavy Industries sản xuất theo giấy phép của Mỹ trở lại nước này, đánh dấu lần xuất khẩu vũ khí sát thương đầu tiên kể từ Thế chiến II. Động thái này không chỉ giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ mà còn thể hiện sự phát triển trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản đã đề nghị mua 32 tên lửa đánh chặn SM-6 từ Mỹ với trị giá khoảng 450 triệu USD, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm. Tên lửa SM-6, với khả năng đánh chặn đa dạng và tầm bắn xa, sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh đang gia tăng. Việc sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ không chỉ giúp Nhật Bản nâng cao năng lực phòng thủ mà còn phản ánh sự cam kết của Tokyo trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Đồng thời, điều này cũng thể hiện mối quan hệ đồng minh sâu sắc giữa Nhật Bản và Mỹ, khi hai nước cùng hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh chung. Tuy nhiên, việc đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống vũ khí tiên tiến cũng đặt ra những thách thức về ngân sách và chính sách đối nội. Nhật Bản đã tăng cường chi tiêu quốc phòng, với ngân sách quốc phòng năm 2024 đạt mức kỷ lục 7,95 nghìn tỷ yên (55,8 tỷ USD), tăng 16% so với năm trước. Việc này đòi hỏi sự đồng thuận trong nước và quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo rằng các khoản đầu tư mang lại lợi ích tối đa cho an ninh quốc gia. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang nỗ lực tham gia thị trường vũ khí toàn cầu. Việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí do Nhật Bản sản xuất theo giấy phép của Mỹ, như tên lửa Patriot, mở ra cơ hội cho Tokyo trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với vị trí là bên mới nhập cuộc, Nhật Bản đối mặt với những khó khăn đáng kể để có thể thay thế Mỹ và Nga để chiếm lĩnh thị trường. Tổng quan, kho vũ khí của Nhật Bản hiện đại và đa dạng, với nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến do Mỹ sản xuất. Việc sở hữu và đầu tư vào các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang biến đổi. (Nguồn ảnh: Japan Ministry of Defense, Source - Stars and StripesUS Air Force, Reuters, USNI, Sadie Colbert, Raytheon, Alamy Stock Photo). >>>Mời độc giả xem thêm video: Hé lộ vũ khí nguy hiểm nhất Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.



Việc sở hữu các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai quốc gia. Một trong những thương vụ đáng chú ý gần đây là việc Nhật Bản đặt mua 147 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, bao gồm cả phiên bản cất cánh thẳng đứng F-35B. Động thái này nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và nâng cao khả năng tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ tên lửa. Vào ngày 3/1/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD. Thương vụ này giúp Tokyo nâng cao khả năng răn đe và bảo vệ quốc gia trước những mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. Bên cạnh đó, Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa và răn đe. Tên lửa Tomahawk , với tầm bắn xa và độ chính xác cao, sẽ bổ sung đáng kể vào kho vũ khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho phép họ đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa từ xa. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cũng là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Nhật Bản. Đáng chú ý, Nhật Bản đã xuất khẩu các tên lửa Patriot do Mitsubishi Heavy Industries sản xuất theo giấy phép của Mỹ trở lại nước này, đánh dấu lần xuất khẩu vũ khí sát thương đầu tiên kể từ Thế chiến II. Động thái này không chỉ giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ mà còn thể hiện sự phát triển trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản đã đề nghị mua 32 tên lửa đánh chặn SM-6 từ Mỹ với trị giá khoảng 450 triệu USD, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm. Tên lửa SM-6, với khả năng đánh chặn đa dạng và tầm bắn xa, sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh đang gia tăng. Việc sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ không chỉ giúp Nhật Bản nâng cao năng lực phòng thủ mà còn phản ánh sự cam kết của Tokyo trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Đồng thời, điều này cũng thể hiện mối quan hệ đồng minh sâu sắc giữa Nhật Bản và Mỹ, khi hai nước cùng hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh chung. Tuy nhiên, việc đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống vũ khí tiên tiến cũng đặt ra những thách thức về ngân sách và chính sách đối nội. Nhật Bản đã tăng cường chi tiêu quốc phòng, với ngân sách quốc phòng năm 2024 đạt mức kỷ lục 7,95 nghìn tỷ yên (55,8 tỷ USD), tăng 16% so với năm trước. Việc này đòi hỏi sự đồng thuận trong nước và quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo rằng các khoản đầu tư mang lại lợi ích tối đa cho an ninh quốc gia. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang nỗ lực tham gia thị trường vũ khí toàn cầu. Việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí do Nhật Bản sản xuất theo giấy phép của Mỹ, như tên lửa Patriot , mở ra cơ hội cho Tokyo trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với vị trí là bên mới nhập cuộc, Nhật Bản đối mặt với những khó khăn đáng kể để có thể thay thế Mỹ và Nga để chiếm lĩnh thị trường. Tổng quan, kho vũ khí của Nhật Bản hiện đại và đa dạng, với nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến do Mỹ sản xuất. Việc sở hữu và đầu tư vào các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang biến đổi. ( Nguồn ảnh: Japan Ministry of Defense, Source - Stars and StripesUS Air Force, Reuters, USNI, Sadie Colbert, Raytheon, Alamy Stock Photo).