UAV tự sát mới của Nga ở chiến trường Ukraine có gì đặc biệt?

Tờ Komsomolskaya Pravda dẫn nguồn tin từ trang web Marsh News của Nga, đưa tin trên kênh độc quyền của nền tảng mạng xã hội "Telegram" rằng, các video clip được cho là quay ở khu vực Kiev của Ukraine, đã xuất hiện trên Internet, trong đó có thể nghe thấy những “âm thanh độc đáo” do những chiếc UAV tự sát mới của Nga tạo ra trong suốt chuyến bay. Kênh Russia-1 vào cuối tháng 9 đưa tin, Tập đoàn Hàng không Zala Aero của Nga đã phát triển thành công UAV tự sát Italmas, có tầm hoạt động hơn 200 km và đầu đạn lớn hơn trên UAV tự sát Geran-2. UAV Italmas sử dụng động cơ đốt trong và nhiên liệu được chứa ở hai cánh chính. Truyền thông Nga ngày 23/10 cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tự sát tầm xa loại mới có tên gọi Italmas cùng các biến thể của nó trên chiến trường Ukraine, trong một cuộc tập kích vào tỉnh Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể thời gian diễn ra cuộc tập kích. Theo thông tin, một chiếc UAV Italmas đã tấn công một kho đạn của quân đội Ukraine. Theo các nguồn tin của Nga, Italmas là mẫu UAV tự sát nhỏ hơn so với UAV Geran-2, có nguồn gốc từ UAV Shahed-136 do Iran chế tạo. Tuy nhiên, UAV Italmas khó bị phát hiện hơn. Các blogger quân sự Nga nói rằng, UAV tự sát Italmas rẻ hơn Shahed, song dường như mang được lượng thuốc nổ lớn hơn. Có khả năng, Quân đội Nga sẽ sử dụng đồng thời cả UAV tự sát Italmas và Shahed cho chiến dịch tấn công hiện nay ở Ukraine. Vào tháng 9 vừa qua, công ty Zala Aero của Nga có trụ sở tại Izhevsk, đã ra mắt dòng UAV Italmas, hay còn gọi là “Sản phẩm 54 (Izdeliye-54)”. Trước đó công ty Zala Aero đã thử nghiệm UAV Italmas từ mùa đông năm ngoái, đến đầu mùa thu năm nay. Một cải tiến khác biệt giữa UAV tự sát Geran-2 và Italmas, đó là trên UAV Italmas, được cho là đã tích hợp hệ thống quang - điện tử, cho phép người vận hành điều khiển UAV tìm kiếm trực tiếp mục tiêu và công kích trong thời gian thực, tương tự như UAV Harop của Israel. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Italmas có nhiều đặc tính kỹ - chiến thuật ưu việt hơn so với UAV cảm tử Geran-2. Ví dụ, cả hai loại UAV đều sử dụng động cơ xăng, nhưng ở UAV Italmas, khoang chứa nhiên liệu được tích hợp vào cấu trúc cánh, nên Italmas mang được nhiều thuốc nổ hơn. Do sử dụng phương pháp điều khiển trực tiếp, nên tầm hoạt động tối đa của UAV Italmas chỉ 200 km, thấp hơn nhiều lần so với UAV Geran-2. Nhưng với cự ly như vậy, đủ cho phép UAV Italmas xâm nhập vào hậu tuyến của Ukraine, để săn lùng các bệ phóng tên lửa cơ động như HIMARS và các bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa bảo vệ chiến trường. Với đầu đạn lên tới trên 50 kg, UAV tự sát Italmas có khả năng tiêu diệt không chỉ trận địa pháo tầm xa, mà còn cả thiết bị bọc thép hạng nặng, khi Italmas được trang bị đầu đạn chùm, chứa nhiều đạn con nổ xuyên giáp. Truyền thông Nga cho biết, về mặt thông số kỹ thuật, UAV Italmas cải tiến hơn so với UAV Lancet và có nhiều nét tương đồng với Shahed-136; có lẽ UAV Italmas là phiên bản nối giữa tầm hoạt động của UAV Lancet và Geran-2. Hiện Lancet là một trong những loại UAV hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường Ukraine. Phiên bản Lancet-3 nặng 11kg có thể hoạt động tối đa tới 40km; gần đây Nga đã nâng cấp Lancet lên phiên bản mới có tầm hoạt động tới 80km và đã cho là tập kích sân bay Dolgintsevo ở Kryvyi Rih, phá hủy chiếc MiG-29 của Ukraine đang đậu trên đường băng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) mới đây nhận định, Nga dường như đang tìm cách mở rộng, đa dạng hóa kho UAV, tên lửa và bom dẫn đường để tấn công hạ tầng quan trọng của Ukraine trước thềm mùa đông. Việc sử dụng UAV Italmas được cho là một phần trong kế hoạch đó. Hôm 22/10, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ignat cho biết, Nga đã bắt đầu quy trình sản xuất các loại UAV tấn công mới có khả năng mang lượng lớn thuốc nổ, gây ra mối đe dọa lớn hơn. Có lẽ loại UAV và ông Ignat đề cập, chính là loại UAV Italmas mới. Theo các nhân chứng của Ukraine, âm thanh của UAV Italmas trong không trung hoàn toàn khác với âm thanh của "xe máy" của UAV Geran-2. Điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong dư luận Ukraine. Âm thanh của động cơ tương tự như âm thanh của xe máy, đây là đặc điểm điển hình của máy bay không người lái như Geran-2; nhưng lần này, họ nghe thấy giống "âm thanh của máy cắt cỏ" hơn. Liên quan đến những phát hiện này, Bộ Quốc phòng Ukraine nhận xét rằng, Nga "đã đơn giản hóa quy trình sản xuất UAV tự sát, bằng cách sử dụng các bộ phận mua trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để lắp ráp".

