Ukraine kéo vũ khí khủng tới bờ Đông, chuẩn bị cho trận đánh cuối

Kiev không có ý định giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình, vấn đề này có thể thấy qua thực tế là trong trong 24 giờ qua, Quân đội Ukraine đã đưa đến khu vực Gorlovka 31 khẩu pháo tự hành Gvozdika cỡ nòng 122 mm và 24 khẩu pháo xe kéo D-30. Một cuộc tấn công đồng thời vào lãnh thổ phe ly khai với số lượng lớn bằng pháo binh như vậy, có thể dễ dàng phá hủy một nửa khu vực Gorlovka; điều này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine dễ dàng đột phá đến lãnh thổ do DPR kiểm soát. Việc tạo ưu thế về hỏa lực pháo binh với dân quân phe ly khai, sẽ làm ưu thế nghiêng hẳn về quân đội Ukraine và giúp thay đổi hoàn toàn tình hình trong khu vực; tạo điều kiện cho Quân đội Ukraine tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ của DPR. Theo báo cáo của đại diện nhóm giám sát đặc biệt của OSCE, 55 đơn vị pháo binh Ukraine đã được nhìn thấy tại làng Druzhkovka vài ngày trước; một số khác đã di chuyển theo hướng Gorlovka. Đồng thời, trong khu vực Dyleevka, đã có ít nhất ba tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine. Với việc tập trung binh - hỏa lực lớn tại khu vực này, càng có cơ sở để khẳng định ý định của Kiev, sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào lãnh thổ phe ly khai. Hiện tại, các cuộc đụng độ giữa hai bên đang nổ ra trên toàn bộ khu vực đường giới tuyến, nhưng tập trung nhiều hơn vào phần phía nam của nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Đồng thời, Donetsk và các khu vực xung quanh đã phải hứng chịu những tiến công rất mạnh vào đêm hôm trước và vào tối qua. Sự thu hút của giới quan sát càng tăng lên, khi Quân đội Ukraine đã đưa một số hệ thống tên lửa chiến thuật Tocka-U đến khu vực Donbass, và ngoài ra họ còn tích cực sử dụng máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2, mới nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày hôm qua, theo các nguồn tin của lực lượng dân quân DPR cho biết, UAV TB2 của phía Ukraine, cất cánh vào buổi trưa theo hướng Donbass, đã điều chỉnh hỏa lực cho pháo binh của Ukraine tấn công các vị trí của lực lượng dân quân DPR trong khu vực làng Telmanovo. Sau đó chiếc UAV TB2 bay về hướng Dokuchaevsk, nơi các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine cũng được ghi nhận; tuy nhiên thông tin về việc UAV TB2 có sử dụng vũ khí hay không vẫn chưa được xác nhận. Các nguồn tin tại DPR cho biết, khu vực Telmanovo đã bị tấn công ngay tại thời điểm chiếc UAV TB2 vượt qua khu định cư này; nhưng chưa rõ có phải bằng vũ khí tên lửa phóng từ UAV TB2, hay là hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine. Sau một vài vòng lượn trên không tương đối ngắn tại khu vực này, chiếc UAV TB2 trên đã di chuyển đến khu định cư Dokuchaevsk, nơi cũng đã xảy ra các cuộc tấn công; tuy nhiên theo quan sát của cư dân địa phương tại đây, cuộc tiến công là bằng pháo cỡ lớn của phía Ukraine. Các nguồn tin của lực lượng dân quân DPR đều xác nhận thông tin về sự xuất hiện của máy bay không người lái TB2 ở Telmanovo và Dokuchaevsk; mặc dù họ không bình luận về kết quả các cuộc không kích. Một diễn biến liên quan đến căng thẳng leo thang ở khu vực Donbass; tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, Mỹ cùng với Ukraine và các nước NATO khác, đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công tổng lực vào Donbass và cuộc tấn công có thể được thực hiện qua không phận của Nga. Điều này được chứng minh bằng hành động bay rất bất thường, của một máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc E-8C Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein ở Đức và thực hiện chuyến bay kéo dài 5 giờ 13 phút ở Biển Đen. Đánh giá về đường bay, cũng như vị trí hiện tại các tàu chiến của Hải quân Mỹ và các nước NATO khác ở phía đông Biển Đen, có thể Mỹ đang xem xét nghiêm túc khả năng tấn công các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR, bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Một trong những hướng phóng tên lửa có thể xảy ra nhất, đó là qua hướng cầu Crimean. Các chuyên gia chú ý đến thực tế đó là Mỹ không công nhận Crimea thuộc về Nga, và do đó, họ có thể bỏ qua mọi rủi ro. Hơn nữa, khả năng tấn công từ hướng này cũng được khẳng định, bởi sự hiện diện tích cực của máy bay trinh sát E-8C đối với các mục tiêu mặt đất và kiểm soát các cuộc tấn công ở lối vào eo biển Kerch. Do lực lượng dân quân DPR và LPR thiếu khí tài phát hiện tên lửa hành trình, nên một cuộc tấn công từ hướng Biển Đen vào Donbass có thể khá bất ngờ và gần như ngay sau đó là một chiến dịch tổng tấn công mặt đất của Quân đội Ukraine. Tình hình đáng lo ngại là chiếc E-8C của Không quân Mỹ đã được phát hiện trên Biển Đen ở độ cao 7-10 nghìn mét trên khu vực tây bắc, trung tâm và đông bắc của Biển Đen trong tổng thời gian là 5 giờ 13 phút; vị trí gần nhất chỉ cách biên giới Nga là 35 km. Toàn bộ radar của lực lượng phòng không Nga trong khu vực đã tập trung theo dõi chiếc E-8C này của Mỹ. Đánh giá tình hình thực tế từ những hành động của Mỹ những ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga nhận thấy, những nguy cơ thực sự của các cuộc tấn công của Mỹ vào Donbass; và tình hình thực sự đã gần đến mức nguy cấp. Nguồn ảnh: Foxt.

