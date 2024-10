Lữ đoàn bộ binh 41 bỏ chạy, Ukraine “vỡ trận” ở Kursk

Trong cuộc họp khẩn cấp giữa Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, do Tổng thống Zelensky và Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, tổ chức, đã nổ ra tranh cãi gay gắt về lý do khiến Quân đội Ukraine để mất ngày càng nhiều vị trí ở khu vực Kursk. Câu hỏi là: Ai là người chịu trách nhiệm trong việc để Quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát “đầu cầu” ở khu vực biên giới quận Glushkovsky và mất lãnh thổ ở khu vực Korenevo, dẫn đến bước tiến đáng kể của Quân đội Nga? Một tình huống đang được thảo luận đó là, một phần các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 của Ukraine trước đây được triển khai đến vùng Kursk đã bỏ trận địa, rút chạy theo nhóm nhỏ về phía nam. Thậm chí một số binh lính của Lữ đoàn còn nhanh chân rút luôn về lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 ban đầu là đánh chiếm trung tâm khu vực Korenevo, sau đó tổ chức chiến đấu phòng ngự ở các khu vực Olgovka (phía đông Korenevo). Nhưng Lữ đoàn 41 đã không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này. Bây giờ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 còn bị “quy thêm tội” là để Quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ và tiến sâu hơn nữa về phía Zeleny Shlyakh và Novoivanovka, và giờ là gần Sudzha hơn, đẩy quân Ukraine vào thế bị động trên toàn mặt trận Kursk. Đáng chú ý là Lữ đoàn 41 tại thời điểm tiến vào khu vực Kursk trong cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine, thì có khoảng 3/4 quân số của Lữ đoàn 41 nhập ngũ trong năm 2024; họ đều chưa được huấn luyện đầy đủ và có kinh nghiệm chiến đấu. Việc Lữ đoàn không giữ được Olgovka có thể được coi là bằng chứng cho thấy binh lính của Lữ đoàn thiếu động lực chiến đấu. Trong khi đó, các nguồn thông tin của Ukraine viết rằng, những đơn vị “át chủ bài” của Quân đội Ukraine, tham gia đột phá khu vực biên giới Kursk trong những ngày đầu tiên, hiện đã bị hỏa lực quân Nga đánh cho tan tác. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có tới 20.000 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở mặt trận Kursk. Hiện các đơn vị của Nga đang dồn sức phản công từ nhiều hướng khác nhau ở mặt trận Kursk, tìm kiếm những vị trí mỏng yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được bước đột phá trong các khu vực này. Đồng thời tổ chức tấn công đa dạng, từ đột phá bằng bộ binh, tới sử dụng bom lượn có điều khiển, khiến sức chống đỡ của quân Ukraine giảm sút nhanh chóng. Theo đánh giá chung, Quân đội Nga đã giữ lại một số lượng lớn sĩ quan và binh sĩ giàu kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến, vì thương vong của họ thấp hơn nhiều so với Quân đội Ukraine. Do vậy khả năng đột phá của họ ngày càng táo bạo và suôn sẻ hơn. Nếu năm 2023 quân Nga thường mất trung bình từ 1 đến 2 tháng mới chiếm được một ngôi làng, nhưng hiện nay, thời gian để quân Nga chiếm được một ngôi làng chỉ trung bình từ 1 đến 2 ngày và có thể chiếm được một thị trấn có dân số hơn 10.000 người trong một tuần. Còn Quân đội Ukraine thì sao? Do tỷ lệ thương vong trong chiến đấu quá cao, nên phải liên tục thành lập các lữ đoàn mới và phải nhờ các nước NATO như Pháp và Anh huấn luyện. Ví dụ như Lữ đoàn Anna Kiev của Quân đội Ukraine đang được huấn luyện toàn diện ở Pháp. Không chỉ được cố vấn Pháp huấn luyện, lữ đoàn này sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí của Pháp và sẽ tung vào chiến trường Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên về việc này, Đại tá Alain Corvez của Quân đội Pháp (hiện đã nghỉ hưu) thì cho rằng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155 của Ukraine do Pháp thành lập và trang bị vũ khí sẽ sớm bị quân Nga đánh bại. Những lữ đoàn như thế này sẽ không thay đổi được cục diện trên chiến trường. Vị Đại tá người Pháp kết luận rằng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Ukraine, do các cố vấn quân sự người Pháp huấn luyện và trang bị vũ khí của Pháp, sẽ không tồn tại được lâu trước Quân đội Nga. Vấn đề là Pháp có vũ khí tốt, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy, chúng hoàn toàn không phù hợp với những cuộc xung đột có cường độ cao như vậy. Hãng tin Nga TASS, đã trích lời ông Korvez: “Lữ đoàn này sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột và sẽ bị tiêu diệt bởi pháo binh và sức mạnh của vũ khí Nga. Hơn nữa, trong những trận chiến như vậy, Quân đội Nga hoàn toàn chiếm ưu thế trên không, đó là yếu tố quyết định”. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 155 của Ukraine, được đặt theo tên Anna Kievskaya, để vinh danh Nữ hoàng Anna Yaroslavna của Pháp, con gái của Hoàng tử Nga Yaroslav the Wise. Tuy nhiên điều này đã vấp phải sự phản đối của công chúng Pháp, vì lúc đó trên thế giới chưa có Ukraine và Nữ hoàng Pháp là công chúa Nga. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 155 cũng chỉ mới được thành lập vào đầu năm nay, ban đầu là lữ đoàn bộ binh nhẹ, nhưng sau đó được cơ giới hóa bằng vũ khí của Pháp, theo một thỏa thuận mà Tổng thống Pháp Macron đã hứa với Tổng thống Ukraine Zelensky. Lữ đoàn 155 được trang bị bằng vũ khí của chính quyền Pháp tài trợ, gồm 128 xe bọc thép chở quân VAB, 18 pháo tự hành bánh hơi Caesar, 18 xe tăng bánh lốp hạng nhẹ AMX-10 RC, 20 xe phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Milan và 10 xe tải quân sự TRM. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Ukrinform, Topwar).

