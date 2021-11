Chỉ một tuần tham chiến, 20 xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy

Chỉ trong một tuần tham chiến ở Donbass, ít nhất 20 xe bọc thép của Quân đội Ukraine đã bị phá hủy và hư hỏng, do những đòn tập kích bằng hỏa lực pháo binh của các đơn vị dân quân LPR và DPR và tai nạn do bất cẩn của binh lính Ukraine. Tuy nhiên những tổn thất lớn nhất về xe bọc thép, của Quân đội Ukraine phải gánh chịu, lại do tai nạn nổ bình ga trong khi trú quân tại khu vực Horlivka và làng Stanytsia Luganskaya; dẫn đến làm cháy nổ nhiều xe bọc thép. Ngoài ra các lực lượng dân quân của các nước cộng hòa ly khai, thường xuyên tiến hành tập kích các địa điểm đóng quân của Quân đội Ukraine, bằng hỏa lực pháo binh và súng cối; do vậy đã phá hủy một số xe bọc thép trong quá trình trú quân. Quân đội Ukraine không thừa nhận tổn thất của họ, vì sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự mất tinh thần của chính các quân nhân và hơn nữa, gây ra một cuộc phản công từ lực lượng dân quân của các nước cộng hòa tự xưng. Vừa qua các đơn vị Ukraine đã áp dụng chiến thuật “lui quân”, nhằm câu nhử các phương tiện bọc thép của dân quân ly khai đến chiến tuyến, sau đó tiêu diệt bằng hỏa lực pháo binh; nhưng có thể, dân quân đã nhận ra âm mưu của phía Ukraine, nên không đưa các phương tiện bọc thép vào khu chiến tuyến. Trong khi đó theo phân tích của giới chuyên gia, rất có thể Ban lãnh đạo của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng mắc phải những sai lầm tương tự như chính quyền Armenia trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Karabakh. Một nỗ lực nhằm loại bỏ sự hoảng loạn trong dân chúng và giảm thiểu mức độ mất tinh thần của dân quân, đã dẫn đến việc, thay vì đánh giá đúng tình hình ở các khu vực chiến tuyến, thì ban lãnh đạo DPR bắt đầu phổ biến thông tin không chính xác. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề rất nghiêm trọng. Người phát ngôn của nước DPR, đã cung cấp ít nhất hai lần thông tin không chính xác; điều này chỉ có thể làm gia tăng số lượng các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Những thông tin chủ yếu liên quan đến việc quân đội Ukraine sử dụng UAV, trên phần lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng. Theo bà Natalia Nikonorova, Bộ trưởng ngoại giao của DPR, Quân đội Ukraine không những không tấn công bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 trên lãnh thổ của DPR, mà chính các máy bay không người lái này còn hoạt động ngoài khu vực xung đột. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, việc Quân đội Ukraine tấn công các vị trí của DPR là một sự thật đã được khẳng định; bên cạnh đó, UAV của Ukraine ở Donbass, không chỉ hoạt động trong không phận của DPR mà còn tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ do DPR kiểm soát. Năm ngoái, Armenia cũng đã công bố những chiến thắng quan trọng trước Azerbaijan; nhưng cuối cùng, do thông tin không chính xác như những gì họ công bố, nên cuộc xung đột đã bị thất bại; và kết quả của thông tin không chính xác là hàng trăm quân nhân Armenia thiệt mạng và rất có thể DPR sẽ dẫm vào những sai lầm của Armenia. Cần lưu ý rằng, lực lượng dân quân ly khai và cư dân địa phương lo ngại rằng, sau tuyên bố khiêu khích của Bộ Ngoại giao DPR, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn hơn nhiều vào khu vực này. Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Ukraine bắt đầu triển khai hệ thống tác chiến điện tử Bukovel, nhằm gây nhiễu máy bay không người lái của DPR và lực lượng quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ở Donbass. Theo các nguồn tin của DPR, thông tin tình báo có thể khẳng định rằng, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel của Quân đội Ukraine, có thể làm nhiễu và ngăn chặn hoạt động của hệ thống định vị toàn cầu GPS và GLONASS của các thiết bị bay không người lái và thiết bị liên lạc vệ tinh. “Các binh sĩ của Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử (EW) để can thiệp vào hoạt động của các máy bay không người lái (UAV) của Phái bộ Giám sát Đặc biệt (SMM) của OSCE trong khu vực của hai nước cộng hòa tự xưng. Thông tin này được thông báo bởi dịch vụ báo chí của Sở Cảnh sát Nhân dân LPR: “Trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD của đại đội cơ động 20, thuộc tiểu đoàn chiến tranh điện tử của Lữ đoàn 24, có nhiệm vụ chế áp tín hiệu điều khiển UAV của SMM gần khu định cư Fedorovka và Privolye”. Mặc dù với phạm vi phủ sóng tương đối nhỏ của trạm Bukovel-AD, nhưng việc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Bukovel, đã gây ra một số vấn đề lớn cho cả các đơn vị dân quân ly khai và SMM của OSCE. Lý do là các đơn vị DPR không thể sử dụng máy bay không người lái để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh cho các cuộc tấn công của họ. Ngoài ra, hành động tác chiến điện tử của Ukraine, còn tạo thêm trở ngại cho công việc của Phái bộ Giám sát Đặc biệt tại khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest.

Chỉ trong một tuần tham chiến ở Donbass, ít nhất 20 xe bọc thép của Quân đội Ukraine đã bị phá hủy và hư hỏng, do những đòn tập kích bằng hỏa lực pháo binh của các đơn vị dân quân LPR và DPR và tai nạn do bất cẩn của binh lính Ukraine. Tuy nhiên những tổn thất lớn nhất về xe bọc thép, của Quân đội Ukraine phải gánh chịu, lại do tai nạn nổ bình ga trong khi trú quân tại khu vực Horlivka và làng Stanytsia Luganskaya; dẫn đến làm cháy nổ nhiều xe bọc thép. Ngoài ra các lực lượng dân quân của các nước cộng hòa ly khai , thường xuyên tiến hành tập kích các địa điểm đóng quân của Quân đội Ukraine, bằng hỏa lực pháo binh và súng cối; do vậy đã phá hủy một số xe bọc thép trong quá trình trú quân. Quân đội Ukraine không thừa nhận tổn thất của họ, vì sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự mất tinh thần của chính các quân nhân và hơn nữa, gây ra một cuộc phản công từ lực lượng dân quân của các nước cộng hòa tự xưng. Vừa qua các đơn vị Ukraine đã áp dụng chiến thuật “lui quân”, nhằm câu nhử các phương tiện bọc thép của dân quân ly khai đến chiến tuyến, sau đó tiêu diệt bằng hỏa lực pháo binh; nhưng có thể, dân quân đã nhận ra âm mưu của phía Ukraine, nên không đưa các phương tiện bọc thép vào khu chiến tuyến. Trong khi đó theo phân tích của giới chuyên gia, rất có thể Ban lãnh đạo của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng mắc phải những sai lầm tương tự như chính quyền Armenia trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Karabakh. Một nỗ lực nhằm loại bỏ sự hoảng loạn trong dân chúng và giảm thiểu mức độ mất tinh thần của dân quân, đã dẫn đến việc, thay vì đánh giá đúng tình hình ở các khu vực chiến tuyến, thì ban lãnh đạo DPR bắt đầu phổ biến thông tin không chính xác. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề rất nghiêm trọng. Người phát ngôn của nước DPR, đã cung cấp ít nhất hai lần thông tin không chính xác; điều này chỉ có thể làm gia tăng số lượng các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Những thông tin chủ yếu liên quan đến việc quân đội Ukraine sử dụng UAV, trên phần lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng. Theo bà Natalia Nikonorova, Bộ trưởng ngoại giao của DPR, Quân đội Ukraine không những không tấn công bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 trên lãnh thổ của DPR, mà chính các máy bay không người lái này còn hoạt động ngoài khu vực xung đột. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, việc Quân đội Ukraine tấn công các vị trí của DPR là một sự thật đã được khẳng định; bên cạnh đó, UAV của Ukraine ở Donbass, không chỉ hoạt động trong không phận của DPR mà còn tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ do DPR kiểm soát. Năm ngoái, Armenia cũng đã công bố những chiến thắng quan trọng trước Azerbaijan; nhưng cuối cùng, do thông tin không chính xác như những gì họ công bố, nên cuộc xung đột đã bị thất bại; và kết quả của thông tin không chính xác là hàng trăm quân nhân Armenia thiệt mạng và rất có thể DPR sẽ dẫm vào những sai lầm của Armenia. Cần lưu ý rằng, lực lượng dân quân ly khai và cư dân địa phương lo ngại rằng, sau tuyên bố khiêu khích của Bộ Ngoại giao DPR, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn hơn nhiều vào khu vực này. Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Ukraine bắt đầu triển khai hệ thống tác chiến điện tử Bukovel, nhằm gây nhiễu máy bay không người lái của DPR và lực lượng quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ở Donbass. Theo các nguồn tin của DPR, thông tin tình báo có thể khẳng định rằng, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel của Quân đội Ukraine, có thể làm nhiễu và ngăn chặn hoạt động của hệ thống định vị toàn cầu GPS và GLONASS của các thiết bị bay không người lái và thiết bị liên lạc vệ tinh. “Các binh sĩ của Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử (EW) để can thiệp vào hoạt động của các máy bay không người lái (UAV) của Phái bộ Giám sát Đặc biệt (SMM) của OSCE trong khu vực của hai nước cộng hòa tự xưng. Thông tin này được thông báo bởi dịch vụ báo chí của Sở Cảnh sát Nhân dân LPR: “Trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD của đại đội cơ động 20, thuộc tiểu đoàn chiến tranh điện tử của Lữ đoàn 24, có nhiệm vụ chế áp tín hiệu điều khiển UAV của SMM gần khu định cư Fedorovka và Privolye”. Mặc dù với phạm vi phủ sóng tương đối nhỏ của trạm Bukovel-AD, nhưng việc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Bukovel, đã gây ra một số vấn đề lớn cho cả các đơn vị dân quân ly khai và SMM của OSCE. Lý do là các đơn vị DPR không thể sử dụng máy bay không người lái để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh cho các cuộc tấn công của họ. Ngoài ra, hành động tác chiến điện tử của Ukraine, còn tạo thêm trở ngại cho công việc của Phái bộ Giám sát Đặc biệt tại khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest.