Donetsk vừa hứng chịu cuộc pháo kích lớn nhất từ Quân đội Ukraine

“Thủ đô” của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và các vùng phụ cận của nó, đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng pháo binh của Quân đội Ukraine trong những năm gần đây. Được biết, các cuộc pháo kích ác liệt của Quân đội Ukraine, được tập trung bắn vào sân bay Donetsk, nơi các đơn vị dân quân của DPR bố trí và cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên và được coi như vững chắc nhất, của khu vực Donetsk. Qua các video ghi lại hiện trường, người xem có thể nghe thấy những tiếng động rung lắc mạnh; theo nguồn tin của các tình nguyện viên từ DPR, những tiếng nổ gây ra rung lắc, là tiếng nổ của đạn pháo cỡ 152 mm. Trong khi tiếng nổ nghe thấy nhỏ hơn, có lẽ là đạn súng cối 120 mm và 82 mm. Theo người dân địa phương, Quân đội Ukraine cũng đã bắn hàng loạt đạn pháo lớn vào khu vực nhà ga Donetsk, nơi có thể có các thiết bị quân sự của dân quân được chuyển đến hướng này. Theo người dân địa phương, bức ảnh cho thấy khói dày đặc ở khu vực nhà ga, tuy nhiên, không có thông tin về thiệt hại. Các nguồn tin cho biết, các đơn vị pháo binh DPR đã phản pháo bằng lựu pháo 122mm; tuy nhiên chỉ một số loạt đạn được DPR bắn trả. Người đại diện DPR đã chính thức xác nhận các cuộc tiến công bằng pháo binh của quân đội Ukraine vào khu vực Donetsk; tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại. Trước bối cảnh tình hình Miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về cuộc tấn công của Hải quân Mỹ, có thể xảy ra vào Donbass; khi Nga nhận thấy sự chuẩn bị của Mỹ, cho một cuộc tấn công vào khu vực Donbass từ hướng Biển Đen. Tàu chiến Mỹ mang tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk đã xuất hiện ở Biển Đen; các chuyến bay thường xuyên, của máy bay chiến đấu và ném bom thuộc Không quân Mỹ ở phía tây Biển Đen, cho thấy sự chuẩn bị của Mỹ, cho một cuộc tấn công quân sự vào Donbass. Số liệu về những hoạt động của Hải quân Mỹ đã được đại diện Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Hiện tại chưa có thông tin về việc Mỹ có ý định tấn công trong những ngày tới; tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào tình hình leo thang trong khu vực. Hiện nay Hải quân Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân đa quốc gia ở Biển Đen, có sự tham gia của lực lượng không quân chiến thuật, máy bay tuần tra và ném bom chiến lược, cũng như lực lượng vũ trang của Bulgaria, Georgia, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Đài RF đã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Nga đang bám sát và tích cực nắm tình hình, khi có thông tin cho rằng, phía Ukraine đã sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở Miền Đông nước này và có thể Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Nhưng theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, Washington không mạo hiểm tiến hành các cuộc tấn công vào Donbass và sẽ đợi cho đến khi Kiev bắt đầu một cuộc tiến công tổng lực vào khu vực; nếu phe ly khai giành lợi thế trước Quân đội Ukraine, thì mới có khả năng Mỹ can thiệp bằng các hành động quân sự. Một chuyên gia Nga phân tích: “Mỹ tin rằng, với tiềm lực hiện tại, Quân đội Ukraine có thể tiến sâu vào lãnh thổ DPR và LPR chỉ trong một vài ngày, và trước mắt có thể giữ được những vùng đất vừa chiếm. Nhưng trước sự phản công quyết liệt của lực lượng dân quân cộng hòa tự xưng DPR và LPR, Quân đội Ukraine sẽ bị mắc kẹt tại những “nồi hầm” này, giống như tại “nồi hầm” Debaltseve vào cuối năm 2014. Và khi đó Quân đội Mỹ sẽ lặng lẽ rút lui khỏi Biển Đen, và sẽ không có màn tập kích tên lửa nào vào khu vực Donbass, như lãnh đạo Ukraine mong đợi; vì Hải quân Mỹ sợ tên lửa chống hạm của Nga. Mặc dù mối đe dọa vẫn còn trong thời điểm hiện tại”. Còn theo truyền thông Nga, các tàu chiến Nga đã chặn hai tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Crimea, các tàu chiến và lực lượng của Hạm đội Biển Đen đã chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; từ đó tạo ra các khu vực hạn chế di chuyển của tàu chiến Mỹ, với cảnh báo “sắc lạnh”, họ sẽ nổ súng trong trường hợp có sự khiêu khích. Trước những động thái can thiệp của Mỹ, Hải quân Nga nhận được thông tin, tàu chiến Mỹ có ý định xâm phạm trực tiếp vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, để thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Ukraine. Khi tàu chiến Nga triển khai dàn hàng ngang gây sức ép, tàu chiến Mỹ đã rút vào lãnh hải Ukraine. Hải trình ngăn chặn tàu chiến Mỹ của Hải quân Nga đã được ghi trong hải trình theo dõi tàu thuyền bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS, dọc bán đảo và một phần lãnh hải phía nam của Nga. Nguồn ảnh: Yand.

“Thủ đô” của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và các vùng phụ cận của nó, đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng pháo binh của Quân đội Ukraine trong những năm gần đây. Được biết, các cuộc pháo kích ác liệt của Quân đội Ukraine, được tập trung bắn vào sân bay Donetsk, nơi các đơn vị dân quân của DPR bố trí và cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên và được coi như vững chắc nhất, của khu vực Donetsk. Qua các video ghi lại hiện trường, người xem có thể nghe thấy những tiếng động rung lắc mạnh; theo nguồn tin của các tình nguyện viên từ DPR, những tiếng nổ gây ra rung lắc, là tiếng nổ của đạn pháo cỡ 152 mm . Trong khi tiếng nổ nghe thấy nhỏ hơn, có lẽ là đạn súng cối 120 mm và 82 mm. Theo người dân địa phương, Quân đội Ukraine cũng đã bắn hàng loạt đạn pháo lớn vào khu vực nhà ga Donetsk, nơi có thể có các thiết bị quân sự của dân quân được chuyển đến hướng này. Theo người dân địa phương, bức ảnh cho thấy khói dày đặc ở khu vực nhà ga, tuy nhiên, không có thông tin về thiệt hại. Các nguồn tin cho biết, các đơn vị pháo binh DPR đã phản pháo bằng lựu pháo 122mm; tuy nhiên chỉ một số loạt đạn được DPR bắn trả. Người đại diện DPR đã chính thức xác nhận các cuộc tiến công bằng pháo binh của quân đội Ukraine vào khu vực Donetsk; tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại. Trước bối cảnh tình hình Miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về cuộc tấn công của Hải quân Mỹ, có thể xảy ra vào Donbass; khi Nga nhận thấy sự chuẩn bị của Mỹ, cho một cuộc tấn công vào khu vực Donbass từ hướng Biển Đen. Tàu chiến Mỹ mang tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk đã xuất hiện ở Biển Đen; các chuyến bay thường xuyên, của máy bay chiến đấu và ném bom thuộc Không quân Mỹ ở phía tây Biển Đen, cho thấy sự chuẩn bị của Mỹ, cho một cuộc tấn công quân sự vào Donbass. Số liệu về những hoạt động của Hải quân Mỹ đã được đại diện Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Hiện tại chưa có thông tin về việc Mỹ có ý định tấn công trong những ngày tới; tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào tình hình leo thang trong khu vực. Hiện nay Hải quân Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân đa quốc gia ở Biển Đen, có sự tham gia của lực lượng không quân chiến thuật, máy bay tuần tra và ném bom chiến lược, cũng như lực lượng vũ trang của Bulgaria, Georgia, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Đài RF đã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Nga đang bám sát và tích cực nắm tình hình, khi có thông tin cho rằng, phía Ukraine đã sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở Miền Đông nước này và có thể Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Nhưng theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, Washington không mạo hiểm tiến hành các cuộc tấn công vào Donbass và sẽ đợi cho đến khi Kiev bắt đầu một cuộc tiến công tổng lực vào khu vực; nếu phe ly khai giành lợi thế trước Quân đội Ukraine, thì mới có khả năng Mỹ can thiệp bằng các hành động quân sự. Một chuyên gia Nga phân tích: “Mỹ tin rằng, với tiềm lực hiện tại, Quân đội Ukraine có thể tiến sâu vào lãnh thổ DPR và LPR chỉ trong một vài ngày, và trước mắt có thể giữ được những vùng đất vừa chiếm. Nhưng trước sự phản công quyết liệt của lực lượng dân quân cộng hòa tự xưng DPR và LPR, Quân đội Ukraine sẽ bị mắc kẹt tại những “nồi hầm” này, giống như tại “nồi hầm” Debaltseve vào cuối năm 2014. Và khi đó Quân đội Mỹ sẽ lặng lẽ rút lui khỏi Biển Đen, và sẽ không có màn tập kích tên lửa nào vào khu vực Donbass, như lãnh đạo Ukraine mong đợi; vì Hải quân Mỹ sợ tên lửa chống hạm của Nga. Mặc dù mối đe dọa vẫn còn trong thời điểm hiện tại”. Còn theo truyền thông Nga, các tàu chiến Nga đã chặn hai tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Crimea, các tàu chiến và lực lượng của Hạm đội Biển Đen đã chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; từ đó tạo ra các khu vực hạn chế di chuyển của tàu chiến Mỹ, với cảnh báo “sắc lạnh”, họ sẽ nổ súng trong trường hợp có sự khiêu khích. Trước những động thái can thiệp của Mỹ, Hải quân Nga nhận được thông tin, tàu chiến Mỹ có ý định xâm phạm trực tiếp vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, để thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Ukraine. Khi tàu chiến Nga triển khai dàn hàng ngang gây sức ép, tàu chiến Mỹ đã rút vào lãnh hải Ukraine. Hải trình ngăn chặn tàu chiến Mỹ của Hải quân Nga đã được ghi trong hải trình theo dõi tàu thuyền bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS, dọc bán đảo và một phần lãnh hải phía nam của Nga. Nguồn ảnh: Yand.