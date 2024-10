Xoài Non công khai hình facetime với Gil Lê, netizen chú ý điều này

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã đăng tải story chụp màn hình cuộc gọi giữa mình cùng "anh người yêu tin đồn" Gil Lê. Trong màn hình, cô nàng khoe cận cảnh nhan sắc Gil Lê với dòng bày tỏ cảm xúc: "Nhan sắc tuyệt với mấy ní ơi", "Idol em đẹp trai quá mấy ní" kèm theo icon trái tim. Netizen ngay lập tức chú ý đến biểu cảm chu miệng đáng yêu của Xoài Non. Nhiều người cho rằng cô nàng đang đòi được "bạn trai thơm thơm": "Cổ đòi được bạn trai thơm thơm kìa, đáng yêu quá chừng", "ôi cuối cùng Xoài cũng được sống đúng với chính mình, nhìn cổ mè nheo trẻ con đáng yêu quá đi mất", "hi vọng cặp đôi này được lâu dài để còn phát cơm chó cho con dân". Vào tháng 8 vừa rồi, thông tin hẹn hò của Xoài Non và Gil Lê được đăng tải. Cặp đôi bị team qua đường tóm dính có những hành động thân mật. Tuy không chính thức lên tiếng nhưng từ đó đến nay, Xoài Non và Gil Lê không ngại thể hiện khoảnh khắc gần gũi. Thông tin cặp đôi yêu đương được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí fanpage của cặp đôi cũng thu hút rất nhiều người theo dõi. Nhiều người dành lời khen Xoài Non và Gil Lê quá đẹp đôi. Cặp đôi không ngại trao nhau những hành động tình cảm trên livestream. Các hành động như ôm ấp, gọi nhau là vợ chồng của cả được netizen cho là "bên trong như đã mặt ngoài còn e". Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH khi có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, Xoài Non khiến dân tình xôn xao khi thông báo đã ly hôn Xemesis sau 6 năm yêu đương và hẹn hò. Sau khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng" sau ly hôn, Xoài Non quay lại tập trung vào công việc, đồng thời thể hiện sự thân thiết với Gil Lê "hơn mức tình bạn". Xoài Non được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc cũng như phong cách. (Ảnh: IGNV)

