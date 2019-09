Ukraine đã làm gì để giúp lực lượng tăng thiết giáp thêm hùng mạnh?

Ukraine luôn tự hào về lực lượng tăng thiết giáp hùng mạnh bậc nhất châu Âu của quốc gia này sau nhiều thập niên kế thừa và phát triển từ nền tảng là Liên Xô. Nguồn ảnh: Livejour. Tại "Ngày Xe Tăng" vừa diễn ra tại Kharkov - "thủ đô xe tăng" của Ukraine - có trưng bày rất nhiều mẫu thiết giáp, xe tăng và xe hỗ trợ cực kỳ hiện đại do nước này tự nâng cấp, cải biên trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: Livejour. Triển lãm mở cửa cho người dân có thể tiếp cận "sờ tận tay day tận mắt" những công trình thiết giáp đồ sộ đầy chất xám do những kỹ sư, nhà khoa học Ukraine thiết kế ra. Nguồn ảnh: Livejour. Đặc biệt, trong triển lãm này có sự xuất hiện của loại xe tăng chủ lực T-84 Oplot - loại xe tăng được coi là hiện đại hơn nhiều so với các phiên bản T-72 và thậm chí gần tiệm cận với thế hệ xe tăng T-90 đời đầu. Nguồn ảnh: Livejour. Những thiết bị hỗ trợ như hệ thống ngắm hoặc kính nhìn quang học được trang bị bên trong xe tăng cũng được đặt ở ngoài trời để khách thăm quan có thể tận mắt chứng kiến từng bộ phận của những cỗ máy 40 tấn này. Nguồn ảnh: Livejour. Thậm chí cả các loại đạn và liều phóng cũng được đặt ra phía bên ngoài cho khách thăm quan tiếp cận. Giống với các xe tăng của Liên Xô, hầu hết mọi xe tăng chủ lực của Ukraine đều được trang bị hệ thống lái tự động. Nguồn ảnh: Livejour. Để hỗ trợ tốt cho lực lượng xe tăng, các loại xe hỗ trợ được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chủ lực cũng được Ukraine tập trung nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Xe cứu hộ xe tăng sử dụng cần cẩu để cẩu khối động cơ xe tăng ra ngoài. Trong quá trình tác chiến, việc thay động cơ cho xe tăng chủ lực chỉ tốn vài chục phút. Nguồn ảnh: Livejour. Do các loại xe tăng của Ukraine đều sử dụng hệ thống nạp đạn tự động nên kíp chiến đấu trên những xe tăng này chỉ còn ba người thay vì bốn người như trên những xe tăng chủ lực của nhiều nước NATO khác. Nguồn ảnh: Livejour. Các chi tiết của xe tăng chủ lực thậm chí còn được trưng bày với phiên bản mặt cắt để khách thăm quan hiểu rõ cách thức hoạt động của từng bộ phận trên xe tăng. Nguồn ảnh: Livejour. Mẫu xe tăng chủ lực chiến trường T-84 Oplot cực kỳ nổi tiếng của Ukraine thu hút được nhiều sự quan tâm trong "Ngày Xe Tăng" đang diễn ra ở Kharkov. Nguồn ảnh: Livejour. Mặc dù vậy, do giá thành quá đắt đỏ, tới nay thậm chí Nga cũng không còn sử dụng loại xe tăng này trong biên chế của mình. Tính tới năm 2019, chỉ có Ukraine, Mỹ và Thái Lan là ba quốc gia từng có trong tay và sử dụng loại xe tăng chủ lực này. Nguồn ảnh: Livejour. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe tăng T-84 Oplot của Ukraine thể hiện sức mạnh trên bãi tập.

