Tướng Syrsky đề nghị rút lui, Tổng thống Zelensky ra lệnh cứng rắn

Khi đi sâu phân tích sự sụp đổ tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở Avdiivka, chúng ta phải phân tích sâu hơn về nhiều yếu tố và ảnh hưởng sâu rộng đằng sau nó. Đây không chỉ là mô hình thu nhỏ của một cuộc xung đột quân sự, mà còn là một quân cờ quan trọng trong ván cờ chính trị quốc tế. Mỗi nước đi mà nó thực hiện, đều ảnh hưởng đến thần kinh của thế giới. Vị trí chiến lược của Avdiivka không chỉ là huyết mạch giao thông kết nối nhiều thành phố quan trọng ở miền đông Ukraine, mà còn là nút thắt quan trọng trong việc kiểm soát dòng chảy tài nguyên ở miền đông nam Ukraine. Tài nguyên khoáng sản phong phú và cơ sở công nghiệp phát triển đã khiến khu vực này trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa Nga và Ukraine. Quyết tâm bám trụ nơi này của Tổng thống Zelensky không chỉ nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, mà còn khơi dậy sự cảm thông, ủng hộ từ các nước phương Tây, bằng cách thể hiện lập trường vững chắc của Ukraine, từ đó nhận được thêm viện trợ về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, địa chính trị phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nga coi Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống của mình và việc kiểm soát khu vực Avdiivka của Nga có liên quan trực tiếp đến lợi ích chiến lược của nước này ở Đông Âu. Vì vậy, Nga đã phát động cuộc tấn công quyết liệt bằng mọi giá, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và từ đó thay đổi cục diện chiến trường. Hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine ở Avdiivka, là kết quả của sự chồng chất của nhiều yếu tố. Trước hết, sự mong manh của đường tiếp tế khiến Quân đội Ukraine khó có được sự hỗ trợ vật chất cần thiết một cách kịp thời. Các binh sĩ chiến đấu trong tình trạng đói khát và kiệt sức, khiến hiệu quả chiến đấu của họ bị giảm đi rất nhiều. Thứ hai, Quân đội Nga dựa vào công nghệ trinh sát và vũ khí, trang bị tiên tiến để thực hiện các đòn tấn công chính xác vào Quân đội Ukraine, khiến Quân đội Ukraine bị động ở mọi nơi trên chiến trường. Hơn nữa, không thể bỏ qua vấn đề tinh thần trong Quân đội Ukraine. Các trận chiến kéo dài và thương vong lớn khiến binh lính sợ hãi, tinh thần xuống thấp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu của họ. Các quyết định chính trị trong nước của Tổng thống Zelensky, chẳng hạn như cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay Tổng Tư lệnh quân đội, cải cách lực lượng tuyển quân… nhằm cải thiện kỷ luật quân đội và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng chúng cũng có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và bất ổn trong quân đội và trong dân chúng. Ngoài ra, những xích mích ngoại giao giữa Ukraine và các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là tranh chấp về lệnh cấm sản phẩm nông nghiệp với Ba Lan, Hungary và các nước khác và gần đây nhất là việc Ukraine khóa đường ống dẫn dầu “Hữu nghị” từ Nga tới Slovakia và Hungari,… không chỉ làm suy yếu sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine, mà còn có thể gây ra những bất đồng trong nội bộ NATO và ảnh hưởng đến cường độ và định hướng ra quyết định hỗ trợ dành cho Ukraine. Trước tình hình nghiêm trọng ở phía tây Avdiivka, cả Ukraine và Nga đều phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Đối với Ukraine, làm thế nào để ứng phó hiệu quả trước cuộc tấn công của Nga và duy trì an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ khi không có đủ sự hỗ trợ từ bên ngoài, sẽ là vấn đề then chốt mà nước này phải giải quyết trong giai đoạn tới. Đối với Nga, làm thế nào để duy trì áp lực quân sự trong khi tránh kích động cộng đồng quốc tế quá mức, cũng như kích hoạt các biện pháp trừng phạt và cô lập rộng rãi hơn cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tóm lại, xung đột ở Avdiivka không chỉ là cuộc đọ sức giữa lực lượng vũ trang Nga và Ukraine mà còn là một tình huống phức tạp đan xen với nhiều yếu tố như địa chính trị, lợi ích kinh tế và quan hệ quốc tế. Hướng đi tương lai của nó không chỉ phụ thuộc vào kết quả trên chiến trường, mà còn phụ thuộc vào việc liệu cả hai bên có thể tìm ra giải pháp hòa bình thông qua sự hòa giải của cộng đồng quốc tế hay không. (Nguồn ảnh: BBC, Al Jazeera, Ukrinform, Topwar).

Khi đi sâu phân tích sự sụp đổ tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở Avdiivka, chúng ta phải phân tích sâu hơn về nhiều yếu tố và ảnh hưởng sâu rộng đằng sau nó. Đây không chỉ là mô hình thu nhỏ của một cuộc xung đột quân sự, mà còn là một quân cờ quan trọng trong ván cờ chính trị quốc tế. Mỗi nước đi mà nó thực hiện, đều ảnh hưởng đến thần kinh của thế giới. Vị trí chiến lược của Avdiivka không chỉ là huyết mạch giao thông kết nối nhiều thành phố quan trọng ở miền đông Ukraine, mà còn là nút thắt quan trọng trong việc kiểm soát dòng chảy tài nguyên ở miền đông nam Ukraine. Tài nguyên khoáng sản phong phú và cơ sở công nghiệp phát triển đã khiến khu vực này trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa Nga và Ukraine. Quyết tâm bám trụ nơi này của Tổng thống Zelensky không chỉ nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, mà còn khơi dậy sự cảm thông, ủng hộ từ các nước phương Tây, bằng cách thể hiện lập trường vững chắc của Ukraine, từ đó nhận được thêm viện trợ về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, địa chính trị phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nga coi Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống của mình và việc kiểm soát khu vực Avdiivka của Nga có liên quan trực tiếp đến lợi ích chiến lược của nước này ở Đông Âu. Vì vậy, Nga đã phát động cuộc tấn công quyết liệt bằng mọi giá, nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và từ đó thay đổi cục diện chiến trường. Hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine ở Avdiivka, là kết quả của sự chồng chất của nhiều yếu tố. Trước hết, sự mong manh của đường tiếp tế khiến Quân đội Ukraine khó có được sự hỗ trợ vật chất cần thiết một cách kịp thời. Các binh sĩ chiến đấu trong tình trạng đói khát và kiệt sức, khiến hiệu quả chiến đấu của họ bị giảm đi rất nhiều. Thứ hai, Quân đội Nga dựa vào công nghệ trinh sát và vũ khí, trang bị tiên tiến để thực hiện các đòn tấn công chính xác vào Quân đội Ukraine, khiến Quân đội Ukraine bị động ở mọi nơi trên chiến trường. Hơn nữa, không thể bỏ qua vấn đề tinh thần trong Quân đội Ukraine. Các trận chiến kéo dài và thương vong lớn khiến binh lính sợ hãi, tinh thần xuống thấp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu của họ. Các quyết định chính trị trong nước của Tổng thống Zelensky, chẳng hạn như cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay Tổng Tư lệnh quân đội, cải cách lực lượng tuyển quân… nhằm cải thiện kỷ luật quân đội và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng chúng cũng có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và bất ổn trong quân đội và trong dân chúng. Ngoài ra, những xích mích ngoại giao giữa Ukraine và các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là tranh chấp về lệnh cấm sản phẩm nông nghiệp với Ba Lan, Hungary và các nước khác và gần đây nhất là việc Ukraine khóa đường ống dẫn dầu “Hữu nghị” từ Nga tới Slovakia và Hungari,… không chỉ làm suy yếu sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine, mà còn có thể gây ra những bất đồng trong nội bộ NATO và ảnh hưởng đến cường độ và định hướng ra quyết định hỗ trợ dành cho Ukraine. Trước tình hình nghiêm trọng ở phía tây Avdiivka, cả Ukraine và Nga đều phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Đối với Ukraine, làm thế nào để ứng phó hiệu quả trước cuộc tấn công của Nga và duy trì an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ khi không có đủ sự hỗ trợ từ bên ngoài, sẽ là vấn đề then chốt mà nước này phải giải quyết trong giai đoạn tới. Đối với Nga, làm thế nào để duy trì áp lực quân sự trong khi tránh kích động cộng đồng quốc tế quá mức, cũng như kích hoạt các biện pháp trừng phạt và cô lập rộng rãi hơn cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tóm lại, xung đột ở Avdiivka không chỉ là cuộc đọ sức giữa lực lượng vũ trang Nga và Ukraine mà còn là một tình huống phức tạp đan xen với nhiều yếu tố như địa chính trị, lợi ích kinh tế và quan hệ quốc tế. Hướng đi tương lai của nó không chỉ phụ thuộc vào kết quả trên chiến trường, mà còn phụ thuộc vào việc liệu cả hai bên có thể tìm ra giải pháp hòa bình thông qua sự hòa giải của cộng đồng quốc tế hay không. (Nguồn ảnh: BBC, Al Jazeera, Ukrinform, Topwar).