Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công ông Táo

Chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai) là một trong những chợ cá lớn nhất Hà Nội. Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở tấp nập xuyên đêm vì người dân, thương lái đổ về đây mua cá chép đỏ. Ảnh: VOV Mỗi đêm, hàng trăm tiểu thương đổ về chợ cá Yên Sở để gom mua cá chép đỏ, sau đó phân phối lại cho các chợ dân sinh. Ảnh: Kinhtedothi Cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định...Ảnh: Kinhtedothi Cá chép đỏ được thả xuống những chậu nước lớn có sục oxy, để duy trì sự sống. Ảnh: VOV Năm nay, giá cá chép đỏ dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với mức giá 60.000 - 70.000 đồng/kg của năm ngoái. Ảnh: TTXVN/Báo Tin tức Giá cá chép đỏ đắt nên các tiểu thương phải lựa chọn kỹ. Ảnh: VOV Theo các tiểu thương, giá cá chép đỏ tăng do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều địa phương mất trắng lượng cá nuôi. Ảnh: TTXVN/Báo Tin tức Ngoài ra, năm nay nhiều thương lái "bỏ" buôn cá chép đỏ do năm ngoái thua lỗ phải bán rẻ và đổ cá xuống sông. Ảnh: Kinhtedothi Cá chép đỏ với kích cỡ được chuẩn bị phục vụ nhu cầu dịp lễ ông Công, ông Táo. Ảnh: VOV Khung cảnh tập nập, nhộn nhịp của các tiểu thương vận chuyển cá đi phân phối cho các đại lý bán lẻ. Ảnh: Kinhtedothi

