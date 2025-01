Vùng Kursk đã trở nên quan trọng hơn đối với lãnh đạo Kiev, so với lãnh thổ của họ; để đạt được mục đích quân đội Ukraine đã tung vào đây hàng chục lữ đoàn, với vài chục nghìn quân. Thậm chí vào đầu năm 2025, Ukraine đã tổ chức phản công lớn, nhằm phá vỡ thế bế tắc của họ trên chiến trường. Cuộc phản công ở Kursk do Ukraine phát động, từng kiểm soát tới 1.200 km2 đất đai tại khu vực này vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, họ đã bị quân đội Nga \phản công quyết liệt, khu vực do lực lượng Kiev kiểm soát tiếp tục bị thu hẹp, hiện chỉ còn dưới 500 km2. Trong những ngày đầu năm 2015, Nga đang mở cuộc tấn công tổng lực vào lực lượng Ukraine ở Kursk. Với hỏa lực không quân và mặt đất Nga, khu vực này còn bị thu hẹp hơn nữa, nếu tình trạng này tiếp tục, nhóm quân Ukraine ở Kursk sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Để chứng minh quyết định đúng đắn của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa phát động chiến dịch phản công Kursk với quy mô 14 lữ đoàn tấn công. Đánh giá từ cuộc phản công này, Ukraine rõ ràng đã có sự chuẩn bị tốt với xe tăng, xe bọc thép, UAV và cả thiết bị gây nhiễu điện tử. Nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ, Ukraine đã đạt được thành công trên nhiều hướng như Berdin, Veliky Soldatskoye, Roskoye Polechnoye ở phía đông bắc Sudzha, Novo Sotnitsky; chọc thủng thành công tuyến phòng thủ của Nga ở các khu vực này và đạt được một số mục tiêu. Nhất là trong 3 ngày đầu của cuộc phản công (từ 5-7/1). Các cuộc tấn công theo nhiều hướng của quân đội Ukraine thực tế đã sử dụng chiến thuật tấn công bí mật, bất ngờ. Họ kết hợp khoảng 2-5 xe bọc thép và một trung đội bộ binh, để tạo thành một mũi đột kích, sau đó tổ chức nhiều mũi đột kích từ nhiều hướng tấn công. Nếu đội hình tấn công kiểu này, gặp phải khu vực mà quân Nga phòng thủ yếu, thì quân Ukraine sẽ đột phá và chiếm đóng thành công. Nhưng nếu gặp khu vực có lực lượng chủ lực của quân Nga phòng ngự vững chắc, thì họ có thể nhanh chóng bị tiêu diệt. Chẳng hạn, theo hướng trang trại Berdin, Ukraine điều các mũi đột phá như trên, tiến hành xung phong nhiều lần, nhưng không thành công trong trận chiến với quân Nga. Kết quả là 5 xe tăng và 22 xe bọc thép của Kiev, đã bị quân Nga tiêu diệt trực tiếp. Mặc dù Ukraine đã sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử trong các cuộc tấn công vào những địa điểm quan trọng này, khiến Nga không thể sử dụng số lượng lớn UAV điều khiển bằng vô tuyến. Nhưng lực lượng Moscow đã có cách đối phó, khi sử dụng nhiều UAV FPV điều khiển bằng cáp quang. Những chiếc UAV điều khiển bằng cáp quang của Nga có thể tránh được sự can thiệp từ các khí tài tác chiến điện tử của Ukraine, nên đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu bọc thép hạng nặng và truy quét quân Ukraine phân tán nhỏ lẻ. Ngoài ra, quân đội Nga còn điều động trực thăng vũ trang Ka-52, Mi-28 và máy bay chiến đấu tấn công lực lượng Kiev, khiến lực lượng thiết giáp Ukraine tấn công vào làng Bolshoe Soldatskoe bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi tấn công vào làng Russkaya Konopelka và Pushkarnoe ở phía đông bắc Sudzha, Ukraine rơi vào trận địa phục kích của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 2 Nga. Trong khi Lữ đoàn xung kích đường không số 11 và lực lượng đặc biệt Akhmat Chechnya, đã phát động một cuộc tấn công, khiến quân Ukraine bị thương vong nặng nề. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong một ngày đêm Ukraine tiến hành phản công, Nga đã tiêu diệt 485 quân Ukraine, phá hủy 61 xe tăng và xe bọc thép, đồng thời phá hủy một hệ thống gây nhiễu điện tử, nhiều pháo và súng cối. Tính từ ngày 5-7/1, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên ở mặt trận Kursk đã lên tới 1.300 người. Theo biểu biên chế của quân đội Ukraine, một lữ đoàn thông thường chỉ biên chế khoảng hơn 3.000 quân, thì trong 3 ngày phản công, Ukraine đã thiệt hại 1/2 lữ đoàn. Hiện Kiev vừa tiếp tục chuyển Lữ đoàn Đặc biệt số 73 đến khu vực Kursk và dự kiến tình trạng giao tranh tại khu vực, sẽ gia tăng trong những ngày tới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên hướng Kursk, Ukraine vẫn tiếp tục duy trì 12 lữ đoàn; trong đó có 1 lữ đoàn xe tăng, 5 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến. và 3 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ. Như vậy với Lữ đoàn Đặc biệt số 73, tổng số đơn vị Ukraine ở Kursk là 13 đơn vị. Theo các nguồn tin của Nga, Ukraine đã triển khai các đơn vị tác chiến đặc biệt tới hướng Kursk, nơi họ buộc phải sử dụng lực lượng này làm bộ binh. Theo kênh Shot, Lữ đoàn đặc nhiệm 73 của Ukraine trước kia hoạt động trên hướng Kherson, nhiều lần đổ bộ lên Mũi Tendrovskaya, nhưng bị tổn thất nặng và phải rút lui. Bây giờ họ sẽ hoạt động ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực Sudzha, Ukraine đang thành lập 3 tiểu đoàn chiến thuật, chưa rõ lực lượng này sẽ hoạt động ở đâu. Ngược lại, Nga tiếp tục gây áp lực lên quân Ukraine từ phía bắc và phía nam, từ từ siết chặt vòng vây quanh Sudzha.

