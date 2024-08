Vào ngày 30/7, trận chiến trên tiền tuyến Nga-Ukraine chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố vệ tinh Toretsk của vùng Donbass. Quân đội Nga đã điều động 3 lữ đoàn, với tổng cộng với hàng chục nghìn quân, dưới sự yểm trợ của vũ khí hạng nặng, mở cuộc tấn công gọng kìm về phía tây nam và đông nam thành phố Toretsk. Để đối phó với tình hình ngày càng xấu đi, Quân đội Ukraine cũng vội tung các đơn vị cấp lữ đoàn đến tăng viện, khiến cả hai bênh đều thiệt hại nặng. Để trấn áp hiệu quả sự kháng cự của Quân đội Ukraine và giảm thiểu thương vong cho chính mình, Quân đội Nga đã sử dụng lực lượng không quân chiến thuật ném bom nhiệt áp vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Ngay lập tức, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Toretsk chìm trong biển lửa, lại càng có thương vong nặng nề; Quân đội Nga nhân cơ hội này mở ra một bước đột phá quan trọng. Hiện tại, Quân đội Nga đã tiến vào vị trí trung tâm văn hóa thị trấn và đang tiến hành đột phá quyết liệt để đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi thành phố. Có thể nói, trong một trận chiến quy mô lớn như vậy, có sự tham gia của hàng chục nghìn quân Nga trên chiến trường, thì Quân đội Ukraine khó có thể chống lại được với đòn tấn công của Nga. Ngoài ra, Quân đội Nga còn có lợi thế rõ ràng trong các cuộc không kích, đặc biệt là số bom thả xuống các mục tiêu ở Toretsk, khiến quân Ukraine không thể trụ vững. Theo một số sĩ quan Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở Toretsk cho biết, hiện Quân đội Nga tiến vào Toretsk và bắt đầu các trận đánh trên đường phố trong thành phố. Một sĩ quan Quân đội Ukraine có biệt danh Alex đã thông tin điều này trên tài khoản mạng xã hội của mình. Theo Alex, các khu làng ở ngoại ô đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga và các trận giao tranh đã bắt đầu vào trong nội đô, chứ không phải ở các khu làng xung quanh thành phố Toretsk. Truyền thông Nga cũng cho biết, các đơn vị xung kích của Nga tiến vào thành phố Toretsk đã được công bố vài ngày trước, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào về điều này. Đồng thời, các chuyên gia từ lâu đã báo hiệu hoàn cảnh khó khăn của quân Ukraine ở khu vực này. Chiến dịch tấn công bất ngờ vào thành phố vệ tinh Toretsk được bắt đầu sau thời gian dài thành phố này được “ru ngủ”. Nhưng bằng một đòn tấn công bất ngờ từ thành phố Gorlovka, quân Nga đã vượt qua được “vành đai trắng”, xuất hiện ngay trước khu vực trung tâm phòng ngự của Toretsk, bằng chiến thuật “đường hầm”. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine không lường trước được cuộc tấn công này và không có thời gian chuyển quân dự bị đến đây kịp thời. Kết quả là các đơn vị Ukraine, dưới sức tấn công mãnh liệt của Nga, buộc phải rút lui khỏi các trận địa phòng ngự mà họ đã xây dựng trong 8 năm qua. Trong thời gian ngắn nhất, quân Nga đã có thể chiếm một nửa thị trấn New York, trực tiếp gây sức ép cho quân Ukraine phòng thủ ở Toretsk từ sườn phía nam. Với sự tấn công tổng lực của quân Nga, lực lượng phòng ngự của Ukraine ở phía tây bắc New York đã bị kẹp giữa hai con sông Krivoi Torets, Zheleznaya và hồ chứa nước nhân tạo Nelepovsky. Hiện lực lượng này đang nằm trong một vòng bán nguyệt, nhưng vòng tròn này đang thu hẹp lại trước sự tiến công quyết liệt của quân Nga. Nếu chỉ huy Quân đội Ukraine không có phương án xử lý nhanh, sẽ đẩy quân Ukraine đang phòng ngự tại New York vào tình thế khó khăn, khi các đơn vị Ukraine bị quân Nga dồn ép vào khu vực được đánh dấu màu vàng. Nếu nói về tình hình quân Ukraine ở thị trấn New York, lần đầu tiên trong những năm gần đây, họ gặp khó khăn không chỉ trong việc tập hợp lại khi tiến công Quân đội Nga, mà còn với những trường hợp rút lui bình thường. Việc quân Nga đột phá thành công tuyến phòng thủ của quân Ukraine gần Toretsk và tiến vào thành phố, buộc quân Ukraine phải rút lui theo hướng tây bắc, về phía Konstantinovka. Những lực lượng dự bị mà Tướng Syrsky trước đó đã chuyển sang hướng Toretsk và các trận địa pháo trên các đống đất đá thải khai thác mỏ, đang bị pháo binh và lực lượng không quân chiến thuật Nga đánh phá liên tục. Đặc biệt các đống đất đá thải trong khai thác mỏ gần Toretsk đã trở thành mục tiêu thường xuyên của bom lượn có điều khiển của Không quân Nga. Một vấn đề khó khăn nữa đối với các tướng lĩnh Ukraine là, song song với cuộc tấn công vào Toretsk, Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực theo các hướng khác ở mặt trận Donetsk. Đặc biệt, quân Nga đang đột phá về hướng thành phố Pokrovsk, trung tâm giao thông quan trọng nhất của Ukraine ở khu vực Donbass. Trong tình hình hiện nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine buộc phải liên tục điều chuyển lực lượng dự bị hiện có, từ tuyến này sang tuyến khác. Và những hành động này đã bị tình báo Nga tích cực phát hiện, sau đó là các cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo binh và không kích được thực hiện nhằm vào các đơn vị tăng viện, gây tổn thất lớn cho quân Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform, Al Jazeera).

