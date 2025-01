Nữ streamer Ohsusu lộ hint có người mới bí ẩn và giàu có

Những chia sẻ gây xôn xao gần nhất của nữ streamer Ohsusu là khi cô nàng úp mở hẹn hò với bạn trai bí ẩn giàu có. Theo đó, Ohsusu chỉ cập nhật với các fan mình đã có người yêu tên A.T và không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào khác. Dựa vào những gì cô nàng đăng tải, có thể thấy được rằng, bạn trai Ohsusu là thiếu gia giàu có. Anh chàng thường xuyên dẫn cô nàng đi ăn uống ở những địa điểm sang chảnh. Cư dân mạng còn phát hiện ra trong một lần cặp đôi đi đánh golf, anh chàng A.T kia đưa đón nữ streamer bằng chiếc xe Porsche xịn mịn. Rất nhiều fan của Ohsusu đã bày tỏ niềm vui mừng và chúc mừng cô nàng vì chuyện này. Bẵng đi một thời gian, hiện tại, nữ streamer của The Queen Team vẫn chưa thể có những yêu thương trọn vẹn. Tâm sự trong những ngày cuối năm cận kề, Ohsusu bày tỏ niềm bồi hồi nhưng không kém phần lo lắng: "Sắp được về nhà ýe ýe. Áp lực độc thân của chúng ta tới rồi" - cô viết. Dễ thấy, dù là người nổi tiếng song việc đối diện với những câu chuyện ngày Tết muôn thuở thì nữ streamer xinh đẹp vẫn khó xử như thường. Ohsusu còn luôn biết cách tạo sức hút của riêng mình, thể hiện trong nội dung cô nàng sản xuất trên các nền tảng mạng xã hội.

